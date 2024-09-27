Льготы, ваучеры и гранты: что государство предлагает ветеранам в поисках работы

Ветераны войны, вернувшись к гражданской жизни, довольно часто сталкиваются с проблемой трудоустройства. Усложняет поиск работы и то, что нередко возвращаются они домой после прохождения длительной реабилитации вследствие ранений и травм. Многие ветераны получают статус лица с инвалидностью вследствие войны. Как найти нашим защитникам работу в тылу, рассказали специалисты Одесского филиала Одесского областного центра занятости.
Бизнес должен трудоустраивать ветеранов
В течение 2024 года в Одессе статус безработного получили 115 участников боевых действий. Из них с помощью Одесского филиала центра занятости нашли работу 26 человек. На сегодня на учете по трудоустройству находятся 35 ветеранов.
Большинство работодателей поддерживают предоставление работы ветеранам на своих предприятиях. Сегодня в Центр подано 302 вакансии для возможного трудоустройства участников боевых действий и лиц с инвалидностью.
В сфере занятости у ветеранов есть льготы. В частности, Законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» предусмотрено, что они имеют преимущественное право на оставление на работе в случае сокращения штата и на внеочередное трудоустройство по специальности. Кроме того, согласно Закону «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине», предприниматели обязаны трудоустраивать людей с инвалидностью. Они должны составлять 4% от среднего количества штата, или одно рабочее место в штате на 8-25 человек.
Льготы для работодателей
Существует несколько активных программ финансовой помощи работодателям за трудоустройство ветеранов. Например, в случае трудоустройства участников боевых действий и лиц с инвалидностью работодатель имеет право получить компенсацию в сумме 50% от фактических расходов на оплату труда таких работников за шесть месяцев.
Кроме того, сейчас для работодателей существует компенсация расходов за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью I и II группы, применение которых позволяет обеспечить этим людям комфортные условия труда.
Ваучер для обучения
Ветераны, которые имеют профессионально-техническое или высшее образование, могут получить ваучер для обучения. Для этого необходимо обратиться в Центр занятости в течение трех лет со дня увольнения.
За счет государства на случай безработицы ветераны имеют право обучаться в Одесском центре профессионально-технического образования государственной службы занятости. Здесь можно пройти переподготовку по рабочим профессиям, повысить свою квалификацию и получить новую специальность. С 2023 года для получения ваучера в Центр обратилось семь участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. Подавляющее большинство получило ваучер для прохождения переподготовки по профессиям оператора котельной, электрогазосварщика и для получения профессии водителя автотранспортных средств и управления транспортными средствами категорий С,СЕ. Два ветерана получили помощь для получения высшего образования и его совершенствования.
Гранты для собственного бизнеса
Работает в Центре и государственная программа «Грант на создание или развитие собственного бизнеса участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и членам их семей». Грантовая помощь, которую получат, воспользовавшись ею, ветераны и их родные — безвозвратная.
Суммы грантов делятся на три категории:
- При условии создания от одного рабочего места можно получить до 250 тысяч гривен.
- Если будущий предприниматель предполагает создать от двух рабочих мест — от 250 до 500 тысяч гривен.
- Если планирует трудоустроить четырех и более рабочих — от 500 тысяч до 1 миллиона гривен.
Потратить эти средства можно на:
- приобретение мебели, оборудования, транспортных средств, лицензионного программного обеспечения;
- закупку сырья, материалов и товаров, связанных с реализацией бизнеса;
- оплату за маркетинговые услуги;
- аренду за пользование нежилым помещением, земельным участком и оборудованием;
- лизинг оборудования и использование в предпринимательской деятельности прав других субъектов хозяйствования.
В настоящее время в Одесском филиале центра занятости такие гранты получил 21 человек — участники боевых действий и члены их семей.
За более детальной информацией по вопросам трудоустройства ветеранов можно обращаться к специалистам Одесского филиала Одесского областного центра занятости по телефону (073) 261-55-85.
Из военных — в айтишники
Активно занимается трудоустройством участников боевых действий государственное учреждение «Украинский ветеранский фонд». Одна из его программ — бесплатное обучение в ІТ-сфере для ветеранов и их семей. Занятия проходят на платформе Zoom. Опытные преподаватели рассказывают о теоретических основах, а также разбирают практические работы и задают домашнее задание. Для тех, кто не смог присоединиться онлайн, лекции доступны в записи.
Узнать о программах трудоустройства «Украинского ветеранского фонда» можно по номеру телефона (067) 400-46-60 или на сайте veteranfund.com.ua.
Помогают найти работу волонтеры
Помогут ветерану трудоустроиться в тылу также и волонтеры общественной организации Veteran Hub. Чтобы определить возможности в поиске вакансий, карьерные консультанты анализируют военный и гражданский опыт его работы.
В практике волонтеров были случаи, когда ветеран — квалифицированный профессионал — обесценивал свой военный опыт и перспективы на гражданском рынке труда из-за наличия ампутации. Консультации помогали ему найти интересные возможности, подходящие для работников с инвалидностью.
Помогают здесь и с конкретными задачами: составить резюме, подготовиться к собеседованию, проанализировать его, выполнить тестовое задание. Затем ветерану предлагают карту поиска работы. Это могут быть телеграм-каналы и специализированные сайты. Консультант может предложить и варианты из своей базы вакансий. Это работодатели, которые сообщили о желании нанимать ветеранов на работу, готовность предоставлять им преимущество в трудоустройстве.
Если работа найдена, во время испытательного периода консультант остается на связи с ветераном.
Обратиться на линию поддержки Veteran Hub можно по телефону (067) 348-28-68.
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