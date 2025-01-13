На що громада виділила кошти?

Говорили про пільги, медобслуговування, працевлаштування ветеранів війни та отримання грантів на розвиток підприємницької діяльності, створення ветеранського простору.

Любашівський селищний голова Геннадій Павлов наголосив, що ветеранська політика є пріоритетною. На бюджетній сесії депутати затвердили «Комплексну програму підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Любашівській селищній громаді на 2025-2027 роки». На її реалізацію закладено майже 24 з половиною мільйони гривень, з яких 7,8 мільйона – на 2025 рік.

Ці кошти підуть на матеріальну допомогу ветеранам на лікування й реабілітацію та на щомісячну стипендію дітям загиблих. Також програма передбачає адаптацію воїнів, надання їм житла, додаткових соціальних гарантій, розвиток ветеранського спорту, сприяння працевлаштуванню та бізнес-ініціативам.

Геннадій Павлов запевнив фронтовиків, що зі створенням організації ветеранів війни колишнє приміщення редакції місцевої газети буде переобладнано під ветеранський хаб.

Яку практичну допомогу отримали ветерани?

Ветеран Роман Мехур, який втратив на війні ноги і правицю, розповів, що зіткнувся з проблемою ремонту ножних протезів. Начальниця ЦНАПу Ірина Заміхановська порадила одразу написати заяву на отримання матеріальної допомоги на реабілітацію, а селищний голова запропонував працевлаштувати ветерана у «Зеленбуд» – це допоможе Роману замінити у Львові зношені деталі протезів безкоштовно.

Про безкоштовні медичні послуги, які надають воїнам любашівські медики, вів мову заступник головного лікаря Ігор Кузьків. Він запропонував розробити програму для забезпечення поранених необхідними ліками, залучивши до цього місцеві аптеки.

Ветеран з інвалідністю третьої групи Андрій Карналь поцікавився, де можна підтвердити інвалідність. Ігор Кузьків пояснив, що з січня 2025 року документи для людей з безстроковим статусом інвалідності залишатимуться чинними. А для решти осіб з інвалідністю термін повторного огляду подовжується на шість місяців. Усі права, документи, виплати, пільги, соцпослуги та відстрочки зберігаються.

Присутні поспілкувалися онлайн з ветераном війни Віктором Глінком, якому у Німеччині замінюють на штучні уражені тазові суглоби. Віктор розповів, що зараз переймається пораненими українцями. Допомагає їм з оформленням документів для безкоштовного лікування, протезування та реабілітації. Кожен ветеран з Одещини та України може звернутися до нього по допомогу.

Начальниця Любашівського центру зайнятості Тетяна Подолян інформувала, що створена «Дорожня карта працевлаштування ветеранів», за якою троє ветеранів вже працевлаштовано. Є бажаючі відкрити власну справу – їм фахівці допомагають розробити бізнес-план, пройти перекваліфікацію тощо.

Наразі у Любашівській селищній раді розробляється детальна дорожня карта підтримки ветеранів громадою.

Ця публікація підготовлена у співпраці з Українською Асоціацією Медіа Бізнесу та за підтримки ЮНЕСКО, за фінансування народу Японії. Автори несуть відповідальність за вибір і виклад фактів, що містяться в цій публікації, а також за висловлені думки. які не обов’язково належать ЮНЕСКО та жодним чином не зобов’язують Організацію

Читайте також: