Каждого ветерана брать за руку – и быстро решать все вопросы: опыт Рени

Деньги из бюджета – на лечение

– Игорь Викторович, какая помощь предоставляется ветеранам ВСУ, которые возвращаются из зоны боевых действий?

– В общем, на денежную помощь ветеранам и ветеранам ВСУ и членам их семей по программе «Защита и забота» на 2024 год было предусмотрено более трёх миллионов гривен. Речь идет о помощи семьям погибших, семьям военнослужащих, оказавшихся в плену, а также о помощи ветеранам, возвращающимся домой. Наши защитники в основном возвращаются после ранений, контузий и нуждаются в лечении.

В 2024 году, за девять месяцев, была предоставлена помощь на лечение 25 ветеранам, которые в общей сложности получили один миллион 75 тысяч гривен.

– Какие планы по финансированию программы на следующий год?

– Уровень помощи зависит от финансовых возможностей громады. На 2025 год планируется заложить не меньше, чем в текущем. Эти деньги – на лечение. Все вопросы по документам, которые необходимо предоставить для получения помощи, можно задавать главному специалисту Ольге Сафоновой. При наличии пакета документов вопрос рассматривается максимум месяц.

– Как с медобслуживанием защитников в коммунальных учреждениях здравоохранения? Могут ли они бесплатно получать лекарства?

– Ветераны ВСУ могут бесплатно получать медикаменты согласно программе «Доступные лекарства». Для этого нужно обратиться к своему семейному врачу. При лечении в стационаре ветераны и ветераны ВСУ получают медикаменты бесплатно (при наличии). Также ветераны могут бесплатно получить услугу томографии – по направлению семейного врача.

На базе центральной городской больницы выделена специально оборудованная палата для ветеранов.

– Предусмотрена ли для защитников бесплатная медтехника – костыли, слуховые аппараты и т.п.?

– Такие расходы не предусмотрены.

Обращайтесь лично ко мне!

– Один из защитников задал вопрос: почему в Рени не реализованы планы по открытию на базе больницы реабилитационного центра?

– Мы рассчитывали на завершение ремонта крыши лечебной базы №2 и утепление здания (бывшая портовая больница), но финансирование по международному проекту приостановлено.

– Недавно мне рассказали историю о том, как защитник из Рени, который был дома в отпуске, решил поправить здоровье. Семейный врач прописал уколы и капельницы. Но положить защитника в больницу отказались. Сказали, что военных лечат в госпиталях.

– Я удивлен и даже возмущён этим случаем. Такого не должно быть! Считаю, что наши врачи подошли к вопросу формально, руководствуясь инструкциями. Уверен, что подобные вопросы нужно решать на уровне главных врачей. Если не сработает, обращайтесь, уважаемые, лично ко мне.

Вообще я считаю, что работу с ветеранами нужно поставить на предупреждение проблем. Если бы ТЦК предоставлял городскому совету оперативную информацию о защитниках, которые вернулись с фронта, мы бы каждого брали за руку и сами сопровождали.

Сейчас мы подбираем специалиста, который будет работать именно с ветеранами.

Психолог нужен, но именно военный

– А есть ли в громаде психолог, который может работать с ветеранами и членами их семей?

– К сожалению, такого специалиста нет. Обычный психолог не справится. Слышал о случае, когда боец обратился к психологине, а она ему картинки показывает – детский сад. Психолог для ветерана сам должен пройти школу войны, понимать, о каких психологических травмах идет речь. Это серьёзная проблема, в том числе для членов семей ветеранов.

– В Ренийской громаде работает коммунальное учреждение «Центр предоставления социальных услуг» (ЦПСУ), который занимается одинокими людьми преклонного возраста. А если ветеран нуждается в помощи соцработника? Убрать квартиру, купить продукты, приготовить еду?

– ЦПСУ предоставляет социальную услугу – уход на дому за лицами, которые из-за сложных жизненных обстоятельств, вызванных инвалидностью, возрастом, состоянием здоровья, нуждаются в этом. Пока не было ни одного обращения от ветеранов ВСУ. Но если кому-то нужна помощь, то может обратиться в Центр.

– Как громада заботится о семьях ветеранов?

– В школах Ренийской громады бесплатно питаются 45 детей ветеранов ВСУ. В детских садах за счёт громады питаются 22 ребёнка ветеранов. Эти вопросы решаются оперативно: нужно лишь обратиться непосредственно к директору учреждения образования.

Предусмотрено выделение бесплатных путёвок для оздоровления детей, согласно разнарядке областного департамента культуры. В этом году наша громада получила десять таких путёвок, но воспользовались только четыре человека – родители боятся отпускать детей в условиях военного положения. Но если есть желание получить такую путёвку, ветеран может заранее обратиться к начальнику отдела культуры Антонине Асарджи.

Ни в коем случае не гонять защитников по кабинетам

– Если возникнут вопросы, которые я не задала в этом интервью, куда обращаться?

– В отдел соцзащиты населения, Центр предоставления админуслуг.

Координирует работу исполнительных органов Иван Алексеевич Стадников.

Запишите и мой номер телефона – (097) 806-33-66: если возникают любые проблемы, с которыми не можете справиться, немедленно к мэру.

Да, есть вопросы, которые городской совет решить не может: во время войны меняется законодательство, какие-то вопросы не решены на уровне Киева. Мой заместитель Иван Стадников не раз объяснял ветеранам такие ситуации. И не было такого, чтобы кто-то обиделся и хлопнул дверью. Ставлю задачу подчинённым: говорить и ещё раз говорить. Встречаться, коммуницировать, искать выход. И ни в коем случае защитников не гонять по кабинетам. Я говорю: обратился ветеран – взяли его за руку и быстро решили все вопросы. Так должно быть.

– Возможно, есть смысл провести с ветеранами круглый стол, услышать из первых уст о проблемах?

– Обязательно это организуем. Знаю, что большинство ветеранов – это мужественные и скромные люди, которые привыкли самостоятельно решать свои проблемы.

Буду рад, если ветераны объединятся в общественную организацию. Сейчас нет информации обо всех ветеранах, нужно создать эту базу данных. Возможно, не всё сразу получится, набьём шишек, но будем двигаться к лучшему.

Какие документы нужны ветерану для получения помощи

Пакет документов для получения финансовой помощи на лечение:

копии документа, удостоверяющего личность заявителя или уполномоченного члена семьи;

копии учетной карточки налогоплательщика заявителя или уполномоченного члена семьи;

справка или копия справки медицинского учреждения;

копии документов, выданные государственными органами, подтверждающие участие в выполнении задач по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в результате военной агрессии РФ против Украины (приложения 4; 5; 6; форма 100);

копии документа, дающего право на льготы (при наличии льгот);

реквизиты банковского учреждения.

Пакет документов для получения социальной услуги:

письменное заявление гражданина или его законного представителя в отдел социальной защиты населения Ренийского городского совета (здание горсовета, каб. №6);

справка о составе семьи или зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц;

копия паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность, нуждающуюся в предоставлении социальной услуги;

копия документа, подтверждающего регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков, в котором указан регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, или копия паспорта гражданина Украины (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия идентификационного кода и имеют об этом отметку в паспорте);

медицинское заключение о способности к самообслуживанию и необходимости в посторонней помощи;

копия справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утверждённой МОЗ (для лиц с инвалидностью);

акт оценки потребностей лица (семьи) в социальных услугах, составленный специалистом по социальной работе.

К кому обращаться ветеранам в Ренийской громаде?

В Ренийской громаде ветераны могут обратиться за помощью к:

Наталье Пуфтенко, директору «Центра предоставления социальных услуг» (ЦПСУ): г. Рени, улица Парковая, 13. Телефон (098) 653-80-48.

Антонине Асарджи, начальнику отдела культуры: ул. В. Дулоглу, 14. Телефон (093) 505-88-45.

Наталье Козловской, Ольге Сафоновой, начальнику и главному специалисту отдела соцзащиты населения: здание горсовета, кабинет №6. Телефон (04840) 4-44-26.

Валентину Котляренко, директору Центра предоставления админуслуг: кабинет №32 здания горсовета. Телефон (067) 904-95-83.

Ивану Стадникову, заместителю городского головы, координирует работу указанных структур, кабинет №7 здания горсовета. Телефон (097) 111-39-96.



Эта публикация подготовлена в сотрудничестве с Украинской Ассоциацией Медиа Бизнеса и при поддержке ЮНЕСКО, за финансирование народа Японии. Авторы несут ответственность за выбор и изложение фактов, содержащихся в этой публикации, а также за высказанные мнения, которые не обязательно принадлежат ЮНЕСКО и ни в коей мере не обязуют Организацию.

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