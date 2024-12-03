Глава Любашевской громады: о поддержке ВСУ, ветеранов и «горячей» командировке на Восток

По словам главы Любашевского поселкового совета Геннадия Павлова, на фронт громада передает автомобили, из которых каждый загружается продуктами и всем необходимым, беспилотники, обмундирование и т.д.

Кто помогает и сколько денег выделяет громада?

– Депутатский корпус, аграрии, предприниматели и жители громады постоянно оказывают помощь ВСУ и ветеранам войны, – отметил Геннадий Павлов. – Только в этом году на реализацию «Программы социальной защиты населения на 2022-2024 годы» громада выделила более пяти миллионов гривен. Значительная статья расходов – поддержка бойцов ВСУ, их семей, помощь в лечении раненых и больных воинов.

– Геннадий Анатольевич, сколько ветеранов уже воспользовались материальной помощью на лечение?

– Только за первое полугодие этого года ее получили 93 защитника, а осенью еще 96. Сумма составила около трех миллионов гривен. Денежная помощь на лечение в результате полученного ранения оказана 84 нашим землякам в сумме около двух миллионов. Тяжелораненым, которые требуют длительного лечения и реабилитации, материальная помощь в сумме 30 тысяч гривен предоставляется ежегодно. Поддерживают раненых и старостаты, устраивая сбор средств на благотворительных ярмарках. Наше волонтерское сообщество «Архангела Михаила» ​​отправляет посылки в Харьковский военный госпиталь. К сожалению, 28 наших защитников получили инвалидность в результате ранения.

Мы уже завершаем разработку отдельной комплексной программы поддержки наших защитников, ветеранов, их семей и семей воинов, пропавших без вести.

Поддержку оказываем и детям воинов – они обеспечены бесплатным питанием в школах и детских садах и другими льготами.

О сотрудничестве и командировке бригадиром на Покровское направление

– Есть ли в громаде специалист, отвечающий за работу с ветеранами ВСУ?

– Кроме специалистов ЦНАПа, нашими ветеранами занимается заведующая сектором ветеранской политики и связей с правоохранительными органами, гражданской защиты, оборонной и мобилизационной работы Светлана Гинжул.

– Какие еще организации поддерживают военнослужащих?

– Для качественного предоставления ветеранам и членам их семей соцуслуг мы заключили меморандумы и соглашения о сотрудничестве с Южным межрегиональным управлением Министерства юстиции, Министерством по делам ветеранов, Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Одесской области, Подольским филиалом областного центра занятости, Региональным сервисом области, Главным управлением Госгеокадастра, Подольским местным центром по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, Управлением соцзащиты населения Подольской райгосадминистрации. Также встречались с представителями «Ветеранс Хаб Одесса». В ближайшее время планируем подписать с ними меморандум о сотрудничестве по оказанию нашим ветеранам психологической, социальной и юридической помощи, развитию ветеранского бизнеса, образовательных программ.

– Осенью вы побывали в командировке на Востоке страны. Поделитесь своими впечатлениями.

– Да, из руководителя громады мне на пару месяцев пришлось перевоплотиться в бригадира строителей. На Покровском направлении, работая недалеко от линии фронта, мы строили фортификации и выполняли другие задачи. Для безопасности трудились в бронежилетах и ​​касках. Откровенно скажу, что впечатлений от поездки хватит на всю жизнь. Ведь каждый день звучала артиллерийская канонада, летали самолеты. Однажды на рассвете вражеская ракета попала в детсад. Это метров 50 от школы, в которой мы ночевали. Но повезло нам вернуться живыми.

Побывав в зоне боевых действий, войну воспринимаешь острее. Итак, продолжаем сейчас и дальше помогать армии и пострадавшим от войны.

Куда обращаться ветеранам в Любашевской громаде?

Заявки для получения пособий, предусмотренных программой соцзащиты, подаются в Любашевский поселковый совет или ЦНАП поселкового совета.

Телефоны для справок: (264) 2-22-21, 2-62-61.

Ирина Замихановская, начальница ЦНАПа – тел. (067) 922-11-92.

Коммунальное учреждение «Оказание социальных услуг Любашевского поселкового совета – тел. (04864) 2-64-40.

Дмитрий Кузьменко, главный специалист сектора ветеранской политики – тел. (098) 130-21-57.

На верхнем фото: Бригада из Одесской области на Донбассе

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