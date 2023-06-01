Всемирный день без табака: как одесситы относятся к курению в общественных местах? (видео)

Ежегодно 31 мая по инициативе ВОЗ отмечают Всемирный день без табака, чтобы привлечь внимание к проблемам, связанным с курением. «Одесская жизнь» поинтересовалась у прохожих, курят они или нет, как относятся к закону о запрете курения в общественных местах и делают ли замечания тем, кто курит рядом с ними.

Кирилл: «Я не курю и особо не хочу пробовать. К курящим я отношусь абсолютно равнодушно. Если возле меня кто-то курит, я просто отхожу в сторону, потому что запах сигарет мне не очень приятен. Замечаний я курящим не делаю, потому что не хочу вступать в конфликт. Хотя в принципе сделать замечание курящему – абсолютно нормально. Близких бросить курить я бы не убеждал, это их субъективное мнение. Но всё зависит от того, как они хотят прожить свою жизнь, потому что, безусловно, курение влияет на здоровье и на общее эмоциональное состояние».

Даниил: «Если люди курят – это их дело. Они сами себе наносят вред. В целом, курение вредно. Я не курю, но другим людям, которые курят рядом, не буду делать замечания, потому что мне все равно. Но закон о запрете курения в общественных местах, по моему мнению, это бред. У нас свободная страна – чего нельзя курить там, где хочешь? Конечно, главное, чтобы курение никому не мешало, однако, если сидит какой-то тип и говорит: «Зачем ты куришь возле меня?!», – то он дебил».

Наталья Николаевна: «Я не курю и никогда не курила. Зато папа с детства курил «Беломорканал». Помню, я ему эти папиросы бегала покупала по 22 копейки. И, пожалуйста, в 60 лет у него обнаружили рак носоглотки. У нас по мужской линии есть такие отрицательные примеры. У дедушки был рак лёгких – курил с детства, дядя – рак бронхов, тоже всю жизнь курил. Может, благодаря этим показательным историям, у меня ни сын, ни муж не курят. Я к курящим отношусь нейтрально, если они не курят в моём присутствии. Иногда я делаю замечания в таких случаях, иногда просто ухожу и всё. Большинство людей обычно на замечания реагируют нормально. А закон о запрете курения в общественных местах у нас часто не соблюдается. Особенно в кафе, там, где летние площадки, бывает даже написано «зона для некурящих», а там сидят и курят. Даже вот эти электронные сигареты, которые заменяют настоящие, они же тоже содержат никотин. Всё это достаточно неприятно».

Виктор Иванович: «Курить я попробовал уже в 8 классе, и так курил до 22 лет. Отслужил армию, поступил в мореходное училище, и надо было, как водолазу, проходить медкомиссию в барокамере. Я решил: «Что же это за водолаз, если он курит?» У водолаза лёгкие должны быть здоровыми, поэтому я решил бросить. Слава Богу, уже больше 50 лет не курю, и не тянет. Тяжело было не курить где-то первые полгода. Потом я вахту начал на судне со штурманом, а он тоже не курил. Так я и бросил. Всё зависит от коллектива. Два сына у меня, и ни один не курит, потому что с детства занимаются спортом».

Виктория: «Я не курю, но считаю, что это личный выбор каждого. Но я очень поощряю разделение зон для курения в общественных местах, поскольку мне некомфортно находиться в помещении с курящими людьми. Если рядом со мной будут курить, я сделаю замечание, даже если это электронная сигарета, потому что они тоже бывают очень разные – у некоторых сигарет очень неприятный запах. Я за то, чтобы комфортно было всем».

Роман: «Я раньше не курил. Когда кто-то дымил прямо радом со мной, я мог либо сам отойти, либо попросить отойти. Но недавно я пристрастился к электронным сигаретам. Окружение со временем всё равно влияет на людей: у меня друзья немножечко курящее, поэтому и я «присел» на электронки. Первое время это помогало удовлетворить свои потребности в плане дофамина, а потом начало переходить в зависимость, так что надо от неё избавляться. Я думаю, в течение месяца всё-таки брошу, потому что здоровье портится, конечно. Я ощущаю последствия и на тело, и на мозг, даже если не долго курю».

Светлана Михайловна: «Я врач, и никогда в жизни не курила. Я противник тех, кто курит. Эти люди не берегут своё здоровье – это раз. Во-вторых, они мешают окружающим, потому что мы дышим тем никотином, который выходит из сигарет. Если рядом со мной курят, я могу сделать замечание, но в культурной форме, потому что иногда у нас люди отвечают очень грубо: «Не ваше дело». Или, допустим, сигарету выкурили и выбросили на асфальт. Представляете, как некрасиво? Я считаю, что нужно не курить, а заниматься спортом, невзирая на возраст. Я вот утром делаю зарядку, после обеда хожу скандинавской ходьбой и берегу своё здоровье. Так что бросьте курить и займитесь физкультурой!»