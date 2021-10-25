Что произойдет с организмом, если резко бросить курить?

Существует миф, что для заядлого курильщика отказ от сигарет может принести только вред. Якобы физическая зависимость, за долгие годы курения, становится настолько сильной, что «никотиновая ломка» подорвет и без того не слишком хорошее здоровье. Тем более, если бросить курить резко и бескомпромиссно.

Давайте разберемся, так ли это на самом деле и что будет, если резко отказаться от сигарет.

Что еще за «никотиновая ломка»? Разве такое может быть от сигарет?

Это называется синдром отмены. Зависимость от сигарет бывает трех видов:

психологическая

социальная

физическая

Многие курильщики говорят, что сигарета помогает им справиться с сильными эмоциями. Во время стресса люди чаще курят, поэтому возникает психологическая зависимость.

Социальная зависимость связана со многими ритуалами, которые окружают процесс курения. Утренняя чашка кофе с сигаретой натощак, сигарета после обеда «чтобы жирок не завязался», перекуры в рабочих коллективах и другие подобные действия делают человека зависимым.

Физическая зависимость напрямую связана с никотином и его влиянием на организм. Когда курильщик делает затяжку, то никотин через кровь попадает в мозг и стимулирует нервную систему вырабатывать «гормон радости» серотонин и «гормон удовольствия» дофамин. Чувство эмоционального удовлетворения приводит к зависимости.

Когда никотин перестает поступать в организм, то возникает синдром отмены или как его еще называют «никотиновая ломка». Человек может испытывать болезненные ощущения, но согласно данным Минздрава Украины, это длится 4-5 недель после отказа от сигарет. А потом полностью проходит.

И что это за болезненные ощущения после отказа от сигарет?

В американском Национальном институте онкологии (NCI) выделяют несколько общих симптомов, после отказа от курения:

тяга к сигарете

гнев, чувство расстройства и раздражительность

тревожность

депрессия

увеличение веса

Также исследования показали, что люди, бросившие курить, могут испытывать головные боли, тошноту, головокружения и проблемы со сном.

Но хорошая новость в том, что даже без лекарств или заместительной терапии, симптомы и проблемы в организме со временем сами проходят, подчеркивают в институте онкологии.

Однако, в течение первой недели после отказа от сигарет, синдром отмены может быть очень болезненным и интенсивным. Возможно, именно поэтому существует миф, что заядлым курильщикам не нужно бросать свою привычку. Не все люди готовы терпеть неприятные симптомы, им кажется, что это никогда не закончится. Тем более, если это сопровождается резкими сменами настроения и возрастающим чувством тревоги.

А если бросать курить постепенно?

Именно так многие и бросают. Мало кому удается бросить курить резко. По данным украинского сервиса для оказания помощи курильщикам, только очень небольшой процент людей может бросить курить с первой попытки. Большинству нужно несколько подходов.

Однако, все равно наступит тот день, когда курильщик должен будет выкурить последнюю сигарету. И тогда синдром отмены может привести к неприятным симптомам.

Несколько лет назад в журнале Annals of Internal Medicine опубликовали исследование по теме курения. Часть людей в эксперименте бросала курить резко, а другая часть делала это постепенно. Выяснилось, что у тех, кто бросил резко, больше шансов избавиться от вредной привычки. Причем почти все люди, участвовавшие в эксперименте, склонялись к идее бросить курить постепенно, а не резко.

Бросить курить сложно, но реально. Нужно понять, чего именно вы хотите — избавиться от привычки или избежать неприятных симптомов. По мнению одного из руководителей эксперимента Линдсон-Хоули, лучше пытаться бросать курить постепенно, чем не прилагать вообще никаких усилий в своем желании избавиться курения.

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