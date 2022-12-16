«Бездымное» законодательство: где запрещено курить и что грозит нарушителям?

В декабре 2012 года вступил в силу закон, который ввел прямой запрет на курение в общественных местах. А 11 июля 2022 года Верховная Рада ввела дополнительные правила в Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного влияния табака». Его нормы направлены на уменьшение привлекательности табачных изделий и защиту некурящих людей от воздействия вторичного табачного дыма.
Какие штрафы положены за несоблюдение закона, и куда можно пожаловаться на курящих соседей, узнавала «Одесская жизнь».
Где курить запрещено
Согласно Закону, с 11 июля курить не положено:
- в кафе, барах, ресторанах;
- в больницах, лечебных учреждениях и на прилегающих к ним территориях;
- в спортивных, культурных и учебных заведениях и на прилегающих территориях;
- в помещениях органов власти, самоуправления и прилегающих территориях;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях; в отелях, общежитиях, аэропортах (кроме специально отведенных для этого мест);
- на вокзалах и станциях;
- на детских площадках и остановках общественного транспорта;
- в лифтах и таксофонах;
- в местах общего пользования жилых домов;
- в подземных переходах и транспорте (в том числе, в такси).
К тому же, в общественных местах запрещено курение не только традиционных табачных изделий, но и электронных сигарет и кальянов.
Что грозит нарушителям
Одесский областной Центр общественного здоровья обратился к рестораторам и владельцам кафе с просьбой проинформировать о нововведениях обслуживающий персонал. А именно – убрать со столов пепельницы и поместить объявления для посетителей о запрете курения.
Во всех вышеперечисленных общественных местах должны быть размещены графические знаки о запрете курения и текст: «Курение, употребление, использование, табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов запрещено!». Если такая информация размещена не будет, владельцам либо руководству общественных заведений грозит штраф в размере 1000 гривен.
Что делать, если вас обкуривают?
Во-первых, вежливо обратиться к курильщику с просьбой прекратить курение. Если не поможет:
- обратиться к администрации общественного заведения с требованием прекратить нарушение закона;
- обратиться в полицию по номеру 102;
- направить жалобу в Госпродпотребслужбу на заведение, администрация которого создает условия для курения или иным образом нарушает нормы «бездымного» законодательства;
- поместить наклейку о запрете курения (например, в определенном месте подъезда).
Куда можно пожаловаться на курильщиков?
Чтобы гражданам Украины было легче контролировать свое право на бездымную среду, Центр общественного здоровья запустил специальную онлайн-платформу. Жалобу на нарушение антитабачного законодательства можно подать на сайте nosmoking.phc.org.ua. И система автоматически направит ее в соответствующий орган контроля.
С помощью онлайн-платформы украинцы могут сообщить о следующих нарушениях:
- курении в общественных местах, жилых домах, в транспорте;
- курении в ресторанах, барах, кафе; нелегальной торговле табачными изделиями;
- рекламе табачных изделий;
- отсутствии предупреждающей информации и наличии запрещенных предметов для курения.