«Бездымное» законодательство: где запрещено курить и что грозит нарушителям?

В декабре 2012 года вступил в силу закон, который ввел прямой запрет на курение в общественных местах. А 11 июля 2022 года Верховная Рада ввела дополнительные правила в Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного влияния табака». Его нормы направлены на уменьшение привлекательности табачных изделий и защиту некурящих людей от воздействия вторичного табачного дыма.

Какие штрафы положены за несоблюдение закона, и куда можно пожаловаться на курящих соседей, узнавала «Одесская жизнь».

Где курить запрещено

Согласно Закону, с 11 июля курить не положено:

в кафе, барах, ресторанах;

в больницах, лечебных учреждениях и на прилегающих к ним территориях;

в спортивных, культурных и учебных заведениях и на прилегающих территориях;

в помещениях органов власти, самоуправления и прилегающих территориях;

на предприятиях, в учреждениях и организациях; в отелях, общежитиях, аэропортах (кроме специально отведенных для этого мест);

на вокзалах и станциях;

на детских площадках и остановках общественного транспорта;

в лифтах и таксофонах;

в местах общего пользования жилых домов;

в подземных переходах и транспорте (в том числе, в такси).

К тому же, в общественных местах запрещено курение не только традиционных табачных изделий, но и электронных сигарет и кальянов.

Что грозит нарушителям

Одесский областной Центр общественного здоровья обратился к рестораторам и владельцам кафе с просьбой проинформировать о нововведениях обслуживающий персонал. А именно – убрать со столов пепельницы и поместить объявления для посетителей о запрете курения.

Во всех вышеперечисленных общественных местах должны быть размещены графические знаки о запрете курения и текст: «Курение, употребление, использование, табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов запрещено!». Если такая информация размещена не будет, владельцам либо руководству общественных заведений грозит штраф в размере 1000 гривен.

Что делать, если вас обкуривают?

Во-первых, вежливо обратиться к курильщику с просьбой прекратить курение. Если не поможет:

обратиться к администрации общественного заведения с требованием прекратить нарушение закона;

обратиться в полицию по номеру 102;

направить жалобу в Госпродпотребслужбу на заведение, администрация которого создает условия для курения или иным образом нарушает нормы «бездымного» законодательства;

поместить наклейку о запрете курения (например, в определенном месте подъезда).

Куда можно пожаловаться на курильщиков?

Чтобы гражданам Украины было легче контролировать свое право на бездымную среду, Центр общественного здоровья запустил специальную онлайн-платформу. Жалобу на нарушение антитабачного законодательства можно подать на сайте nosmoking.phc.org.ua. И система автоматически направит ее в соответствующий орган контроля.

С помощью онлайн-платформы украинцы могут сообщить о следующих нарушениях:

курении в общественных местах, жилых домах, в транспорте;

курении в ресторанах, барах, кафе; нелегальной торговле табачными изделиями;

рекламе табачных изделий;

отсутствии предупреждающей информации и наличии запрещенных предметов для курения.