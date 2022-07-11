С 11 июля запрещено курение в общественных местах: где и что нельзя теперь курить?

С сегодняшнего дня, 11 июля. Запрещается курить в ресторанах, админзданиях, на предприятиях и других определенных общественных местах. Электронные сигареты и кальяны тоже под запретом.

С 11 июля кафе, бары и другие помещения ресторанного бизнеса Одесщины полностью освобождаются от дыма сигарет как обычных сигарет, так и устройств для нагрева табака, таких как кальяны и электронные сигареты.

Где нельзя курить

С 11 июля 2022 года запрещено курение:

В кафе, барах, ресторанах;

В больницах, лечебных учреждениях и на прилегающей территории

В спортивных, культурных и учебных заведениях и на прилегающей территории;

В помещениях органов власти, самоуправления и прилегающих территориях;

На предприятиях, в учреждениях и организациях;

В отелях, общежитиях, аэропортах (кроме специально отведенных для этого мест);

На вокзалах и станциях;

На детских площадках и остановках общественного транспорта;

В лифтах и ​​таксофонах;

В местах общего использования жилых домов;

В подземных переходах и транспорте (в том числе в такси).

Что грозит нарушителям

Рестораторов и владельцев кафе Одессы и Одесской области просят принять меры, как-то проинформировать персонал о нововведениях, убрать пепельницы со столов, разместить графические и текстовые предупреждения для посетителей о запрете курения в помещениях и т.д.

Во всех перечисленных общественных местах (заведениях хозяйствования) должен быть размещен графический знак о запрете курения и текст: «Курение, употребление, использование, табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов запрещено!». Неразмещение этой информации предусматривает штраф в размере 1000 гривен.

Для хозяйствующих субъектов (кроме ресторанов) за несоблюдение новых антитабачных правил грозит штраф от 1 000 гривен, в случае повторного в течение года нарушения — 10 000 гривен. Примечательно, что органы местного самоуправления могут расширить перечень no smoking friendly локаций по своему усмотрению отдельными решениями.

Нарушителей ждут санкции, а также наличие пепельницы на столе является поводом для наложения штрафа. Для заведений ресторанного хозяйства – это 3 000 гривен в случае первого нарушения и 15 000 гривен в случае повторного в течение года.