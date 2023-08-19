Курити стає дорого: як змінюються ціни на сигарети в Україні

В Україні за останні шість місяців значно піднялися ціни на сигарети. У середньому поточна вартість збільшилася на 7 гривень, але, на думку експертів, це ще не межа. «Одеське життя» дізнавалася, скільки зараз коштують цигарки і що буде з цінами далі.

Скільки коштують зараз сигарети?

Згідно зі статистикою середніх споживчих цін в Україні, станом на липень 2023 року сигарети різного класу коштують:

з фільтром вітчизняних марок – 71,42 грн;

з фільтром медіум класу – 76,06 грн;

з фільтром преміум класу – 90,06 грн.

Тим часом у грудні 2022 року ціни на ці ж категорії були такими:

з фільтром вітчизняних марок – 64,04 грн;

з фільтром медіум класу – 69,90 грн;

з фільтром преміум класу – 82,61 грн.

Таким чином, за півроку сигарети стали дорожчими щонайменше на 7,38 грн, а більшою – на 7,45 грн.

Ціни на цигарки: на що чекати?

Варто зазначити, що вже кілька років в Україні спостерігається тенденція до поступового підвищення акцизного збору на тютюнові вироби.

Щорічно вартість акцизу збільшується на 20%, і така динаміка триватиме до 2025 року. Основною метою такого рішення було досягнення європейських стандартів щодо оподаткування тютюнових виробів.

Як прогнозує фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький, планується, що до 2025 року акцизний збір досягне рівня 90 євро за тисячу штук. Це автоматично спричинить зростання роздрібних цін на сигарети. Так, вартість пачки найдешевших цигарок може перевищити 100 грн.

За словами експерта, це викликано бажанням уряду регулювати споживання тютюнових виробів, знизити їхню популярність серед населення та отримати додаткові надходження до бюджету.

Разом з тим, не виключено, що підвищення цін може призвести до зростання контрабанди тютюнової продукції: адже коли легальні сигарети стають надто дорогими для більшості споживачів, вони можуть звертатися до нелегальних джерел для покупки дешевших альтернатив. А це може не лише призвести до втрат державних доходів від акцизного збору, а й створить неконтрольоване середовище, де якість та безпека тютюнової продукції може бути під питанням.

Не варто забувати і про невдоволення серед громадян, особливо тих, хто не спроможний легко відмовитися від куріння.

«Тому, хоча підвищення акцизного збору є важливим інструментом у боротьбі з курінням, уряду слід розглянути додаткові заходи, такі як програми освіти, підтримки та реабілітації для тих, хто бажає кинути палити, а також активізувати рух у бік боротьби з контрабандою», – резюмує оглядач.

Нагадаємо, з 11 липня 2023 року в Україні почала діяти заборона куріння в громадських місцях, у тому числі й електронних сигарет. А продаж ароматизованих цигарок та тютюнових виробів із добавками повністю заборонено.

Також повідомлялося, що в Україні може подорожчати алкоголь.

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За матеріалами rbc.ua