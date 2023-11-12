Новости Одессы и Одесской области

Можно ли получать субсидию и льготу одновременно?

Можно ли получать субсидию и льготу одновременно?

Получатели субсидии часто путают такие понятия как «жилищная субсидия» и «льгота на жилищно-коммунальные услуги» и считают, что это разные названия одной и той же выплаты. Почему это не соответствует действительности, рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), который сейчас занимается субсидиями.

В частности, в ПФУ напомнили, что:

  • жилищная субсидия – это государственная помощь тем семьям, доходы которых не позволят им самостоятельно оплатить в полном объеме жилищно-коммунальные услуги. То есть это помощь, которая зависит только от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход – можешь получать субсидию;
  • в то же время льгота – установленное законодательством преимущество, предоставляемое определенным категориям лиц. Например, ветеранам войны, членам семей погибших (умерших) военнослужащих и ветеранов войны, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, детям войны, многодетным семьям и другим.

При этом льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг (в зависимости от категории получателей) может предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

ВАЖНО! При наличии одновременно права на субсидию и льготу предоставляется один из видов помощи по выбору получателя.

Ранее мы рассказывали: Какие льготы положены детям военных в Украине.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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