Можно ли получать субсидию и льготу одновременно?

В частности, в ПФУ напомнили, что:

жилищная субсидия – это государственная помощь тем семьям, доходы которых не позволят им самостоятельно оплатить в полном объеме жилищно-коммунальные услуги. То есть это помощь, которая зависит только от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход – можешь получать субсидию;

– это государственная помощь тем семьям, доходы которых не позволят им самостоятельно оплатить в полном объеме жилищно-коммунальные услуги. То есть это помощь, которая зависит только от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход – можешь получать субсидию; в то же время льгота – установленное законодательством преимущество, предоставляемое определенным категориям лиц. Например, ветеранам войны, членам семей погибших (умерших) военнослужащих и ветеранов войны, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, детям войны, многодетным семьям и другим.

При этом льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг (в зависимости от категории получателей) может предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

ВАЖНО! При наличии одновременно права на субсидию и льготу предоставляется один из видов помощи по выбору получателя.

Ранее мы рассказывали: Какие льготы положены детям военных в Украине.