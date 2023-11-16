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Сколько денег нужно украинцам, чтобы комфортно прожить месяц?

Сколько денег нужно украинцам, чтобы комфортно прожить месяц?

Сколько денег нужно для того чтобы комфортно прожить месяц? Такой вопрос задал украинцам киевский блогер mykolynapogoda, который провел у себя в Instagram занятный мини-опрос.

Согласно официальным данным Министерства финансов Украины, размер минимальной заработной платы в нашей стране сейчас составляет 6,7 тыс. гривен. Но, учитывая постоянный рост цен, это объективно мало.

В то же время, как показал опрос от mykolynapogoda, некоторым удается комфортно жить целый месяц и на такую сумму – все зависит от условий, обязанностей и запросов.

Так, самая маленькая сумма, которую назвала одна девушка, составляет всего 7 тысяч гривен. Но тут надо отметить, что опрашиваемая проживает в своем доме и при этом зарабатывает 15 тысяч гривен.

 

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Публикация от @mykolynapogoda

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Самая большая сумма из тех, что назвали респонденты – 60 тысяч гривен, но эта сумма идет на нужды всей семьи, а женщина, которая назвала такую сумму, имеет собственный бизнес и стабильный доход.

 

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Публикация от @mykolynapogoda

Также в ходе опроса были названы суммы 40 тысяч гривен (на всю семью и при условии наличия собственного жилья) и 12 тысяч гривен (девушка тратит такую сумму исключительно на себя, но при этом живет с родителями).

 

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Публикация от @mykolynapogoda

В общем, есть большая разница между теми, кто снимает жилье и при этом большую часть заработанных денег тратит на оплату аренды и коммунальных услуг, и теми, у кого жилье собственное. В то же время, тем, у кого есть свое жилье и при этом семья – не легче, поскольку расходы растут с появлением детей.

И при этом каждый самостоятельно определяет свой комфорт и знает, на какую сумму может рассчитывать ежемесячно.

Ранее Украинские профсоюзы заявили о намерении бороться за более значительное увеличение минимальной заработной платы в будущем году, чем запланировал Кабинет министров.

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Источник: РБК-Украина (проект Styler)

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