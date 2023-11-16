Сколько денег нужно украинцам, чтобы комфортно прожить месяц?

Согласно официальным данным Министерства финансов Украины, размер минимальной заработной платы в нашей стране сейчас составляет 6,7 тыс. гривен. Но, учитывая постоянный рост цен, это объективно мало.

В то же время, как показал опрос от mykolynapogoda, некоторым удается комфортно жить целый месяц и на такую сумму – все зависит от условий, обязанностей и запросов.

Так, самая маленькая сумма, которую назвала одна девушка, составляет всего 7 тысяч гривен. Но тут надо отметить, что опрашиваемая проживает в своем доме и при этом зарабатывает 15 тысяч гривен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @mykolynapogoda

Самая большая сумма из тех, что назвали респонденты – 60 тысяч гривен, но эта сумма идет на нужды всей семьи, а женщина, которая назвала такую сумму, имеет собственный бизнес и стабильный доход.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @mykolynapogoda

Также в ходе опроса были названы суммы 40 тысяч гривен (на всю семью и при условии наличия собственного жилья) и 12 тысяч гривен (девушка тратит такую сумму исключительно на себя, но при этом живет с родителями).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @mykolynapogoda

В общем, есть большая разница между теми, кто снимает жилье и при этом большую часть заработанных денег тратит на оплату аренды и коммунальных услуг, и теми, у кого жилье собственное. В то же время, тем, у кого есть свое жилье и при этом семья – не легче, поскольку расходы растут с появлением детей.

И при этом каждый самостоятельно определяет свой комфорт и знает, на какую сумму может рассчитывать ежемесячно.

Ранее Украинские профсоюзы заявили о намерении бороться за более значительное увеличение минимальной заработной платы в будущем году, чем запланировал Кабинет министров.

Вы также можете узнать: Базовая социальная помощь: все выплаты уберут и оставят одну универсальную?

Источник: РБК-Украина (проект Styler)