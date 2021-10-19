Многие люди уверены, что стрелки часов переводили всегда. Все слышали, что это сделано для экономии электроэнергии. Но кто и когда придумал этот лайфхак?

Давайте разберемся, как так вышло, что во многих странах весной и осенью переводят часы и кто за всем этим стоит.

Кто автор идеи переводить стрелки часов туда-сюда?

Принято считать, что первым такую мысль высказал отец-основатель США Бенджамин Франклин. В конце 18 века он был послом во Франции и жил в предместье Парижа. Иногда Франклин писал для ежедневной французской газеты небольшие статьи, в которых с юмором описывал различные повседневные проблемы.

В одной из своих статей под названием «Очерк об экономии дневного света», американец Франклин предложил парижанам перевести время на час вперед. Это позволит сэкономить огромную сумму на свечках, потому что солнечный свет будет бесплатно освещать комнату лишний час.

Статья была написана в сатирической форме, поэтому всерьез ее никто не воспринимал. Но через сто лет с таким же предложением, но уже на полном серьезе, выступили энтомолог Джордж Вернон Хадсон и изобретатель Уильям Уиллет.

Они независимо друг от друга пропагандировали идею летнего времени. В итоге, несколько стран начали переводить стрелки во время Первой мировой войны для экономии топлива.

А когда в Украине стали переводить часы?

В 1918 году Украина перешла на одно время с европейцами. Это было политическое решение, украинцы не скрывали, что таким образом хотят разорвать связи с Москвой. Но Украинская Народная Республика просуществовала недолго, и переводить стрелки часов вместе с европейцами не удалось.

Когда Украина была в составе СССР, то на летнее время всех перевели в 1981 году. Это случилось 1 апреля в среду. Несмотря на все напоминания по радио и телевидению, многие люди забыли перевести свои часы. И опоздали на работу, в школу и на лекции.

После провозглашения независимости, Украина стала переводить стрелки вместе с Европой в 1996 году. В постановлении правительства было сказано, что ежегодно стрелки часов будут переводить в последнее воскресенье марта на час вперед, и в последнее воскресенье октября на час назад.

Почему в Украине хотят отменить летнее время?

Политики и депутаты практически каждый год говорят об отмене летнего времени. Основные аргументы — стресс для организма, неудобство, нарушение привычного распорядка.

В 2012 году в Украине готовы были отказаться от перевода стрелок, но потом вспомнили, что в стране будет проходить чемпионат Евро-2012. Если перевести стрелки, то это создаст проблемы в коммуникациях с европейцами. Потому что во всех странах Европы переводят часы. Закон в итоге так и не приняли.

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В ЕС хотели принципиально отказаться от перехода на летнее время несколько лет назад. Но дебаты по этому вопросу затянулись. Сейчас в Евросоюзе рассчитывают, что последний перевод стрелок произойдет в 2022 году.

В Верховной Раде новый законопроект об отмене перехода на летнее время ожидает рассмотрения с октября 2020 года. По словам автора закона Руслана Стефанчука, который сейчас возглавляет Верховную Раду — абсолютно все ученые и медики поддерживают идею отменить сезонный перевод часов, поскольку это негативно влияет на биоритмы человека.

А пока Украина готовится перейти на зимнее время. Это произойдет в воскресенье 31 октября.

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