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Отменят ли летнее время в Украине: нужно ли 28 марта переводить часы?

Отменят ли летнее время в Украине: нужно ли 28 марта переводить часы?

Каждый год осенью и весной мы переходим на зимнее и летнее время. В этом году депутаты планировали такой переход отменить, однако законопроект «Об исчислении времени в Украине» во втором чтении не приняли и отправили на доработку. По какому же времени мы будем жить в этом году?

Киевское «зимнее время» по всей стране

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Законопроект «Об исчислении времени в Украине» предусматривает полный отказ от перехода на сезонное время. В случае, если бы законопроект приняли, Украина осталась бы в зимнем времени, а на всей территории страны действовало бы киевское время. Это восточноевропейское время (часовой пояс UTC+2), которым пользуются жители ряда европейских, североафриканских и ближневосточных стран.

Но нардепам не хватило всего 12 голосов, и пока мы остаемся в прежнем режиме. А значит, в ночь с 27 на 28 марта мы по-прежнему перейдем на летнее время, а затем осенью вернемся к зимнему.

Единого мнения нет

Сторонники сезонного времени говорят об экономии электроэнергии, уменьшении количества преступлений и аварий на дорогах и возможности использовать вечерние часы для активного отдыха.

Противники перевода часов в основном напирают на то, что сезонный переход плохо отражается на здоровье людей — об этом говорят результаты исследований. А вот экономическую целесообразность они считают мизерной.

Зимой и летом — одно время

От перевода стрелок на летнее и зимнее время уже отказались многие государства, в том числе и страны Евросоюза. Этот вопрос был вынесен на всенародное обсуждение, и большинство европейцев высказались за отмену зимнего и летнего времени. Теперь каждая страна может сама выбирать, переводить часы или нет. Последний раз общий перевод часов в странах Евросоюза состоится в этом году.

Ранее мы рассказывали о том, какое влияние на здоровье человека оказывает переход на зимнее и летнее время.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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