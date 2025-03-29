Практика перевода часов на зимнее и летнее время в Украине регулируется постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года, которое предусматривает перевод часов ежегодно в последнее воскресенье октября и марта.

Таким образом, в 3:00 ночи 30 марта стрелки часов нужно будет перевести на час вперед. Большинство современных электронных устройств, таких как компьютеры, планшеты, смартфоны и умные часы, меняют время автоматически. Однако более старые мобильные телефоны и механические часы надо будет отрегулировать вручную.

В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект № 4201, который предусматривал отмену сезонного перехода времени и установление постоянного зимнего времени. Однако данный законопроект так и не вступил в силу, поскольку его не подписал президент Владимир Зеленский, более того – как утверждают СМИ, Зеленский не планирует этого делать. А это значит, что практика сезонного перевода времени будет продолжена.

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