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Кто получит денежную помощь в случае смерти военнослужащего

Кто получит денежную помощь в случае смерти военнослужащего

С апреля 2024 года украинские военные смогут самостоятельно выбирать получателя денежной помощи в случае их смерти. Рассказываем, что об этом сейчас известно.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, 28 декабря 2023 года президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о назначении и выплате единовременного денежного пособия №3515-IX». Проект этого Закона был разработан Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Кто сможет выбирать получателя денежной помощи в случае своей смерти

Данный Закон устанавливает право составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти) о выплате единовременной денежной помощи таким категориям граждан:

  • лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;
  • военнослужащие, военнообязанные или резервисты (призванные на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве);
  • работники объектов критической инфраструктуры;
  • госслужащие;
  • должностные лица местного самоуправления;
  • полицейские.

«После приведения нормативно-правовых актов Кабинета Министров Украины в соответствие с настоящим Законом вышеуказанные категории граждан смогут определять, кому и в каких процентах будет выплачиваться единовременная денежная помощь в случае их смерти или гибели»,

– говорится в сообщении пресс-службы Аппарата Верховной Рады.

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Кто имеет право на денежную помощь

В то же время, независимо от содержания личного распоряжения, право на единовременную денежную помощь имеют:

  • малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети;
  • нетрудоспособная вдова (вдовец);
  • нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.
  • В случае отсутствия личного распоряжения на соответствующую часть одноразовой денежной помощи имеют право:
  • дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) лица и рожденные после его смерти;
  • дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;
  • один из супругов, переживший погибшее (умершее) лицо;
  • родители (усыновители) погибшего (умершего) лица, если они не были лишены по отношению к нему родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели (смерти);
  • внуки погибшего (умершего) лица, если к моменту его гибели (смерти) их родители погибли (умерли);
  • женщина (мужчина), с которой (с которым) погибшее (умершее) лицо проживало одной семьей, но не состояло в браке между собой или в каком-либо другом браке (при условии, что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу);
  • иждивенцы погибшего (умершего) лица, определенные в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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