Кто получит денежную помощь в случае смерти военнослужащего

Как сообщается на сайте Верховной Рады, 28 декабря 2023 года президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о назначении и выплате единовременного денежного пособия №3515-IX». Проект этого Закона был разработан Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Кто сможет выбирать получателя денежной помощи в случае своей смерти

Данный Закон устанавливает право составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти) о выплате единовременной денежной помощи таким категориям граждан:

лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;

военнослужащие, военнообязанные или резервисты (призванные на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве);

работники объектов критической инфраструктуры;

госслужащие;

должностные лица местного самоуправления;

полицейские.

«После приведения нормативно-правовых актов Кабинета Министров Украины в соответствие с настоящим Законом вышеуказанные категории граждан смогут определять, кому и в каких процентах будет выплачиваться единовременная денежная помощь в случае их смерти или гибели»,

– говорится в сообщении пресс-службы Аппарата Верховной Рады.

Кто имеет право на денежную помощь

В то же время, независимо от содержания личного распоряжения, право на единовременную денежную помощь имеют:

малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.

В случае отсутствия личного распоряжения на соответствующую часть одноразовой денежной помощи имеют право:

дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) лица и рожденные после его смерти;

дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;

один из супругов, переживший погибшее (умершее) лицо;

родители (усыновители) погибшего (умершего) лица, если они не были лишены по отношению к нему родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели (смерти);

внуки погибшего (умершего) лица, если к моменту его гибели (смерти) их родители погибли (умерли);

женщина (мужчина), с которой (с которым) погибшее (умершее) лицо проживало одной семьей, но не состояло в браке между собой или в каком-либо другом браке (при условии, что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу);

иждивенцы погибшего (умершего) лица, определенные в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

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