Какие льготы положены детям военных в Украине

В Украине дети военнослужащих и участников боевых действий могут рассчитывать на некоторые льготы. Как гласит Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», они базируются на правах ребенка об образовании, отдыхе и получении медицинской помощи. Какие же это льготы?
Какие существуют льготы для детей
Если военнослужащего захватили в плен либо признали в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или умершим, его совершеннолетним детям положено пособие. В каждом случае выплата производится не более чем до дня исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.
Военнослужащие и их родственники имеют право не более одного раза в год на санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях. Таким же правом пользуются члены семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести. К таким членам семей относятся: родители, жена/муж, несовершеннолетние дети, а также дети с инвалидностью с детства независимо от возраста.
Детям военнослужащих по месту жительства в первоочередном порядке предоставляют места в государственных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности.
Кроме того, дети, не достигшие совершеннолетия, имеют право на пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» за погибшего военнослужащего, военнообязанного или резервиста.
Социальные гарантии для взрослых членов семей военнослужащих
Члены семей военнослужащих имеют преимущество при принятии на работу и на оставление в должности при сокращении штата работников.
Кроме того, они имеют право на первоочередное направление для профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с выплатой на период обучения средней зарплаты.
Женам или мужьям военнослужащих по месту работы выплачивают денежную помощь в размере среднемесячной зарплаты при расторжении трудового договора в связи с переводом мужа или жены на службу в другую местность.
Если жена или муж военного временно теряет трудоспособность, листы нетрудоспособности оплачивают в размере 100% среднемесячной зарплаты вне зависимости от страхового стажа.
Помимо этого, родственникам военного засчитывается период проживания вместе с мужем или женой в местностях, где не было возможности трудоустройства по специальности, но не более 10 лет.
На кого не распространяется Закон о защите прав военнослужащих
Действие Закона не распространяется на:
- членов семей военнослужащих, военнообязанных и резервистов, погибших или умерших во время прохождения военной службы (собрания), прохождения службы в резерве в результате совершения ими уголовного или административного правонарушения;
- если гибель (смерть) военнослужащего, военнообязанного или резервиста произошла в результате совершения ими действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения либо стала следствием умышленного причинения телесного повреждения;
- иностранцев и людей без гражданства, проходящих военную службу в ВСУ, кроме положений, касающихся денежного довольствия и предоставления отпусков военнослужащим.
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Источник: rbc.ua