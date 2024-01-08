Хто отримає грошову допомогу у разі смерті військовослужбовця

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, 28 грудня 2023 року президент підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги №3515-IX». Проект цього Закону було розроблено Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Хто зможе обирати отримувача грошової допомоги у разі своєї смерті

Цей Закон встановлює право скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті) про одноразову виплату грошової допомоги таким категоріям громадян:

особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту;

військовослужбовці, військовозобов’язані або резервісти (призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори або для проходження служби у військовому резерві);

працівники об’єктів критичної інфраструктури;

держслужбовці;

посадові особи місцевого самоврядування;

поліцейські.

«Після приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до цього Закону вищевказані категорії громадян зможуть визначати, кому та в яких відсотках виплачуватиметься одноразова грошова допомога у разі їх смерті чи загибелі»,

– йдеться у повідомленні прес-служби Апарату Верховної Ради.

Хто має право на грошову допомогу

У той самий час, незалежно від змісту особистого розпорядження, декларація про одноразову грошову допомогу мають:

малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова (вдівець);

непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.

У разі відсутності особистого розпорядження на відповідну частину одноразової грошової допомоги мають право:

діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблого (померлого) особи та народжені після його смерті;

діти, щодо яких загибла (померла) особа за його життя була позбавлена батьківських прав;

один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;

батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо вони не були позбавлені по відношенню до неї батьківських прав або їх батьківські права були відновлені на час її загибелі (смерті);

онуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їхні батьки загинули (померли);

жінка (чоловік), з якою (з яким) особа, яка загинула (померла), проживала однією сім’єю, але не перебувала у шлюбі між собою або в якомусь іншому шлюбі (за умови, що цей факт встановлено рішенням суду, що вступив до законну силу);

утриманці загиблої (померлої) особи, визначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

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