Единственная на все село ткачиха

Свои изделия Галина Шатайло в основном изготавливает из старых вещей и продает всем желающим.

— Еще с детства помню, как моя бабушка Пестимия Емельяновна Шевчук, 1912 года рождения, ткала на станке такие дорожки, налавники и коврики. Когда-то наши бабушки и прабабушки очень много вещей делали собственноручно на станках. Раньше они были почти в каждом доме, кто немного богаче жил. Более бедные одалживали станки у более богатых родственников, чтобы и их дом был празднично убран. Позже моя мама, колхозная нормовичка Неонила Никитична, после работы также дорожки ткала, — рассказывает Галина Шатайло, — Теперь я их мастерю. А началось с того, что как-то нашли с мужем Анатолием бабушкин станок на чердаке ее старого дома, и я решила возрождать уже подзабытое ремесло. Собрали и установили станок. Правда, не знала, как нитки в основу заправлять, так старожилка Варвара Миронюк научила, как это делать, и на станке работать.

Мастерская Галины Шатайло находится в старом бабушкином доме. Дом чисто выбелен хозяйкой, а стены снаружи и печь обрамлены узорами. Разноцветными дорожками устлан пол, а стены украшены домоткаными коврами и примитивными картинами соц-арта.

Также опрятно-колоритно выглядит и вторая хата под камышовой крышей, родительская, где промелькнули детство и юность Галины Шатайло. Нарядно выглядит и двор, украшенный предметами крестьянского быта, разнообразными декоративными изделиями и красочным цветником.

И дом украсить, и традицию сохранить

Во дворе красуются вот такие домики

Деревянный ткацкий станок стоит в бабушкиной горнице на том же месте, как и много лет назад.

52-летняя мастерица работает за ним почти ежедневно. Немало заказов на ее традиционные домашние дорожки поступают в Концебу из многих уголков Украины.

Женщина рассказала, что многие, купив в селе жилье, пытаются придать своему дому национальный колорит, поэтому и покупают ее изделия, которые раньше можно было найти чуть ли не в каждом сельском доме. Погонный метр дорожки стоит 300 гривен.

И хотя мастерица изготавливать дорожки научилась еще 10 лет назад, однако говорит, что только сейчас это ремесло на самом деле возрождается. Еще и война побуждает ценить, беречь и воспроизводить все украинское — от песен до традиций и ремесел.

Научиться — не трудно, нужно терпение

Несколько лет назад мастерица тяжело заболела и перенесла сложную операцию, однако снова возобновила работу за ткацким станком.

Галина говорит, что ткачество ее успокаивает, отвлекает от плохих мыслей, и охотно делится секретами ремесла.

— Научиться ткать дорожки совсем не трудно. Нужно только желание и терпение.

Чтобы начать, я делаю основы из ниток 40 метров в длину, из которой получается столько же метров дорожки. Затем основа натягивается на вал станка, а материал, из которого изготавливаю дорожки, заготавливаю из ненужных носильных вещей. Ножницами нарезаю его на полоски и сматываю в клубочки. Таким образом старые вещи превращаются в изысканные дорожки, — рассказывает концебовская ткачиха, — Приятно, что часто наведываются ко мне школьники, которые охотно садятся за станок. Двери моего дома открыты для всех, ведь хочется, чтобы село развивалось, туристы Концебу не обходили стороной, тогда и ремесло не пропадет.

Старшая дочь Шатайлов Яна Чабан работает воспитательницей в местном детсаду и часто наведывается к родителям с четырехлетним сыном Радиславом. Любящая бабушка охотно учит любознательного внука ткачеству и мечтает еще о внучке, чтобы вместе со станком передать ей свои знания.

Группа «Мade in Ukraine»

Младшая дочь Аня изредка наведывается в гости к родителям — выступает в столице в составе вокальной группы «Маԁе in Ukraine».

Мать рассказала, что дочь с детства хорошо пела. Наверное, унаследовала свою бабушку Марию, которая славилась голосистостью в церковном хоре. Девочка всегда хотела быть артисткой, записывала песни на диски и отправляла их на вокальные конкурсы. Сначала продюсеры предложили талантливой девушке выступать бэк-вокалисткой, а теперь она поет в трио.

Сама же Галина, хотя и не звезда эстрады, как дочь, но несколько раз в месяц выходит онлайн в ТикТок, чтобы поговорить со своими многочисленными собеседниками о ткачестве и жизни-бытие.

Бывает, что во время эфира перемещается ткачиха от станка к бабушкиной плите, чтобы ароматного борщика для всей семьи сварить. Вот тогда за философско-бытовыми разговорами с благотворительной аудиторией хозяйка и не заметит, как 15-литровый баняк борща с голосистым концебовским петушком сварит.

Справка «ОЖ»

Ткачество дорожек — это древнее ремесло, имеющее глубокие корни в украинской культуре. Оно связано с переработкой старого имущества и изготовлением из него нужных в доме вещей. Ткацкий станок появился около 5000 лет до нашей эры, а ранние стадии ткацкого производства на восточнославянских землях связаны с трипольцами.

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