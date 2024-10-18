Кто крайний на массаж? Почему к массажистке в Балте выстраиваются очереди

Кошки — первые пациенты

— Иди, доченька, в медицину, из тебя получится хорошая сестра милосердия, ведь ты любишь всем помогать, — посоветовала мама, потому что Оля с детства любила всех лечить, а еще — делать массаж, даже любимым кошкам.

Девушка окончила Бершадский медицинский колледж. Однако чувствовала, что ей чего-то не хватает. Как-то случилось, что Ольге понадобилась квалифицированная помощь массажиста. Курс массажа ей провела специалист Татьяна Буракова. Она увидела, что девушке это интересно, и предложила ей получить специальность массажистки. Тогда Ольга и записалась на курсы в Международную школу по массажу при остеохондрозе, остеопатии, коррекции дисков, массажа по «триггерным точкам», миозитах и гипертонии и гипотонии.

Что такое испанский массаж?

Сегодня Ольга Глухая (Татарчук) — известная на Балтщине массажистка, к которой стремятся попасть. Принимает пациентов она пока что в арендованном помещении, но мечтает о собственном салоне. Кроме того, совершенствует мастерство, продолжая изучать различные техники массажа. Раз в полгода посещает курсы испанского хиромассажа — особой техники традиционных и восточных систем массирования тела.

— Техника испанского массажа основывается на комбинации различных приемов с глубокой проработкой энергетических точек, позволяющих эффективно воздействовать почти на все ткани, системы и внутренние органы. Именно этим и объясняется его положительный эффект, — объясняет профессионал, — Вообще массаж — это философия здорового образа жизни и старинная практика исцеления.

Когда была в декретном отпуске с третьим ребенком, прошла онлайн-курсы по массажу лица, массажу при плосковагусной стопе. А сейчас планирует поехать на курсы кинезиотерапии*, что помогает улучшить состояние пациента после инсульта и при реабилитации военных.

Прямая спина и тренированные руки

По словам Ольги, главное во время массажа хорошо размять мягкие ткани и восстановить циркуляцию крови.

— А как же руки выдерживают нагрузку? — спрашиваю.

— Руки не замерзают, — улыбается Ольга, — Когда я только начинала работать массажистом, то рук не чувствовала, болели пальцы, суставы. Ведь я допускала ошибки, которые есть у каждого малоопытного массажиста. Со временем уже наработала необходимые навыки, позволяющие правильно распределять нагрузку и главное — всегда держать спину прямой.

Может ли навредить массаж?

Как отмечает специалист, массаж не может навредить, если не нарушать правил.

— В общем, массаж необходим телу раз в полгода курсом до 10 дней. В промежутках между курсами нужно заниматься самомассажем, разминать шею, мышцы ног, рук. Конечно, есть и противопоказания, то есть заболевания, при которых не рекомендуется проводить массаж, — рассказывает Ольга.

Как отмечает специалист, сейчас, когда стресс и нагрузкистали частью нашей жизни, массаж является не только приятной релаксацией и снятием мышечного напряжения, но и эффективным средством для восстановления и укрепления физического здоровья.

Реабилитация военных

Сегодня на курс массажа к Ольге стоит очередь военнослужащих, которые нуждаются в реабилитациипосле ранения. Это те, кто осознает, что массаж играет значительную роль в процессе восстановления, обеспечивая улучшение функциональности двигательного аппарата и общего самочувствия.

— К сожалению, когда военные проходят ВВК, им дают группу и все. Их не ведет врач, не наблюдает за их состоянием здоровья, не регулирует прием тех или иных препаратов. Вот ко мне на восстановление функций руки ходит после ранения мужчина. Пришел потому, что у него жена медик и посоветовала ему массаж. Его состояние значительно улучшилось, боль исчезает. А это же должен был бы посоветовать ему врач, — размышляет Ольга.

Учит и мужа, и детей

Ольга уверена, что правильный массаж творит чудеса. Но он должен быть совмещен с правильным питанием, регулярными занятиями гимнастикой или спортом и позитивным настроем. Эти составляющие помогут сохранить работоспособность и здоровье, акцентирует массажист.

Кстати, ее муж Василий — агроном по специальности — тоже научился делать массаж. Осваивают эту науку и дочь Маша и сын Володя: если мама заморилась, они с папой помогают ей восстановиться.

Сначала — ребенок, а потом учеба

За чашечкой кофе Ольга искренне рассказывает о своей семье, о хороших и дружеских отношениях в семье. Как говорит Оля, ей очень хотелось иметь третьего ребенка. Спросила у детей, хотели бы они братика или сестричку, и услышала в ответ: «Мамочка, ты роди, а мы будем тебе помогать во всем». Так их семья пополнилась Сашей.

— Они очень заботятся о брате, играют с ним. Да и меня жалеют. Я не могу сказать, что мне тяжело от того, что у меня трое детей. Наоборот, мы все очень счастливы, — делится Ольга.

Правда, рождение Саши отложило на время ее мечту об обучении на реабилитолога. Но это еще впереди.

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