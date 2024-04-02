Благодійні програми, медицина, допомога та освітні курси для переселенців в Одесі

Безкоштовний огляд у стоматолога

Діє волонтерський проект «1000 посмішок добра», в рамках якого внутрішні переселенці можуть отримати безкоштовний огляд, чистку і лікування карієсу у стоматолога. Для цього треба перейти на сайт 1000-smiles.org.ua або зателефонувати на гарячу лінію (067) 60-00-353. Обрати на сайті клініку-партнера у вашому місті та узгодити дату і час прийому. При собі мати довідку ВПО (паперова чи з «Дії») та документ, що підтверджує особу. В Одесі таку послугу надає клініка Dental Bar.

Адреса: Райдужний масив, 4.

Телефон: (067) 647-64-64.

Допомога у працевлаштуванні

Внутрішні переселенці віком від 25 до 60 років, які проживають в Одесі та області, можуть пройти безкоштовні навчальні курси з перекваліфікації від благодійного фонду «Бути успішним»:

«Корекція та фарбування брів» — два дні.

«Перманентній макіяж» — три дні.

«Шугарінг» — три дні.

«Манікюр з нуля» — десять днів.

«Класичне нарощування» — п’ять днів.

«Чоловіча та жіноча стрижки» — два тижні.

«Види оздоровчого масажу».

«Кондитер».

Також у програмі є курси:

«Бухгалтерський облік для початківців» — два тижні.

«Бухгалтерія для ФОП» — п’ять занять.

«Рекрутинг та кадри» — сімнадцять занять.

«Фріланс для початківців» — десять занять.

«Веб-дизайн для початківців» — десять занять.

«СММ для початківців» — вісім занять.

Після закінчення курсів надаються сертифікати, інструменти та допомога в працевлаштуванні. Реєстрація у благодійному проекті:

за посиланням: https://cutt.ly/wwTeCtKZ

в соцмережі «Інстаграм» у шапці профілю — job_wjr.

Освітні курси для дітей

Благодійний фонд «Бути успішним» надає освітні курси для дітей та підлітків ВПО:

суботні факультативи: математика, українська та англійська мова;

недільні факультативи: історія України, фізика, хімія, інформатика;

онлайн-факультативи: математика, українська та англійська мова;

повна денна форма навчання;

підготовка до школи.

З даного переліку курсів можна обрати лише один. Реєстрація — у соцмережі «Інстаграм» у шапці профілю — school_wjr.

Адреса: провулок Чайковського, 12.

Телефон: (099) 41-64-905.

Психологічна допомога

Одеський осередок ГО «ВПО України» активно надає психологічну допомогу переселенцям на базі Міжнародного медичного корпусу. Людям пропонують вправи, котрі допомагають зняти психоемоційне напруження й відновити рівновагу, розкрити нові аспекти особистості, краще зрозуміти власні емоції.

Телефон: (099) 065-40-38.

Бонус на купівлю ліків

Українці, які через війну опинилися в скрутному становищі, в тому числі і ВПО, можуть отримати разові 500 гривень на купівлю ліків і товарів медичного призначення. Щоб скористатися бонусом, треба завантажити застосунок Liki24 та авторизуватися в ньому. Далі натиснути «500 грн від фонду» у верхній частині головного меню та пройти коротку анкету. Компенсація покриває 50% вартості будь-яких ліків у застосунку. Скористатися нею можна на декілька замовлень, але сумарна компенсація не може перевищувати даної суми. Також діє обмеження у часі — використати компенсацію потрібно протягом трьох днів з моменту активації.

Як відновити документи про вищу освіту ВПО?

До редакції «Одеського життя» часто дзвонять з питанням, як відновити диплом або інші втрачені документи про вищу освіту. Тому ми нагадуємо, що, за інформацією Мінреінтеграції, документ про освіту можна сформувати в «Дії». Якщо виш вже не діє, то заяву про поновлення диплома разом з копіями диплома та додатка слід направити поштою до Міністерства освіти і науки України за адресою:

01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 10;

на електронну пошту — [email protected].

Також інформацію про свій диплом ви можете знайти на основі даних з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Якщо диплом видано раніше 2000 року або інформація про нього відсутня у базі, то для підтвердження виш може використати його копію, архівну довідку про навчання чи виписку з журналу видачі документів.

Інформацію взято з відкритих джерел та соцмереж