Благодійні програми, медицина, допомога та освітні курси для переселенців в Одесі

Одеса та Одеська область стали другим домом ВПО. Для багатьох українських переселенців, які втратили все через війну. Аби допомогти людям краще адаптуватися в «чужому» місті, щоразу з’являються різноманітні програми допомоги для ВПО. Що зараз пропонують в Одесі?
Безкоштовний огляд у стоматолога
Діє волонтерський проект «1000 посмішок добра», в рамках якого внутрішні переселенці можуть отримати безкоштовний огляд, чистку і лікування карієсу у стоматолога. Для цього треба перейти на сайт 1000-smiles.org.ua або зателефонувати на гарячу лінію (067) 60-00-353. Обрати на сайті клініку-партнера у вашому місті та узгодити дату і час прийому. При собі мати довідку ВПО (паперова чи з «Дії») та документ, що підтверджує особу. В Одесі таку послугу надає клініка Dental Bar.
- Адреса: Райдужний масив, 4.
- Телефон: (067) 647-64-64.
Допомога у працевлаштуванні
Внутрішні переселенці віком від 25 до 60 років, які проживають в Одесі та області, можуть пройти безкоштовні навчальні курси з перекваліфікації від благодійного фонду «Бути успішним»:
- «Корекція та фарбування брів» — два дні.
- «Перманентній макіяж» — три дні.
- «Шугарінг» — три дні.
- «Манікюр з нуля» — десять днів.
- «Класичне нарощування» — п’ять днів.
- «Чоловіча та жіноча стрижки» — два тижні.
- «Види оздоровчого масажу».
- «Кондитер».
Також у програмі є курси:
- «Бухгалтерський облік для початківців» — два тижні.
- «Бухгалтерія для ФОП» — п’ять занять.
- «Рекрутинг та кадри» — сімнадцять занять.
- «Фріланс для початківців» — десять занять.
- «Веб-дизайн для початківців» — десять занять.
- «СММ для початківців» — вісім занять.
Після закінчення курсів надаються сертифікати, інструменти та допомога в працевлаштуванні. Реєстрація у благодійному проекті:
- за посиланням: https://cutt.ly/wwTeCtKZ
- в соцмережі «Інстаграм» у шапці профілю — job_wjr.
Освітні курси для дітей
Благодійний фонд «Бути успішним» надає освітні курси для дітей та підлітків ВПО:
- суботні факультативи: математика, українська та англійська мова;
- недільні факультативи: історія України, фізика, хімія, інформатика;
- онлайн-факультативи: математика, українська та англійська мова;
- повна денна форма навчання;
- підготовка до школи.
З даного переліку курсів можна обрати лише один. Реєстрація — у соцмережі «Інстаграм» у шапці профілю — school_wjr.
- Адреса: провулок Чайковського, 12.
- Телефон: (099) 41-64-905.
Психологічна допомога
Одеський осередок ГО «ВПО України» активно надає психологічну допомогу переселенцям на базі Міжнародного медичного корпусу. Людям пропонують вправи, котрі допомагають зняти психоемоційне напруження й відновити рівновагу, розкрити нові аспекти особистості, краще зрозуміти власні емоції.
Телефон: (099) 065-40-38.
Бонус на купівлю ліків
Українці, які через війну опинилися в скрутному становищі, в тому числі і ВПО, можуть отримати разові 500 гривень на купівлю ліків і товарів медичного призначення. Щоб скористатися бонусом, треба завантажити застосунок Liki24 та авторизуватися в ньому. Далі натиснути «500 грн від фонду» у верхній частині головного меню та пройти коротку анкету. Компенсація покриває 50% вартості будь-яких ліків у застосунку. Скористатися нею можна на декілька замовлень, але сумарна компенсація не може перевищувати даної суми. Також діє обмеження у часі — використати компенсацію потрібно протягом трьох днів з моменту активації.
Як відновити документи про вищу освіту ВПО?
До редакції «Одеського життя» часто дзвонять з питанням, як відновити диплом або інші втрачені документи про вищу освіту. Тому ми нагадуємо, що, за інформацією Мінреінтеграції, документ про освіту можна сформувати в «Дії». Якщо виш вже не діє, то заяву про поновлення диплома разом з копіями диплома та додатка слід направити поштою до Міністерства освіти і науки України за адресою:
- 01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 10;
- на електронну пошту — [email protected].
Також інформацію про свій диплом ви можете знайти на основі даних з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Якщо диплом видано раніше 2000 року або інформація про нього відсутня у базі, то для підтвердження виш може використати його копію, архівну довідку про навчання чи виписку з журналу видачі документів.
Інформацію взято з відкритих джерел та соцмереж