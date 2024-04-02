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Благодійні програми, медицина, допомога та освітні курси для переселенців в Одесі

Благодійні програми, медицина, допомога та освітні курси для переселенців в Одесі

Одеса та Одеська область стали другим домом ВПО. Для багатьох українських переселенців, які втратили все через війну. Аби допомогти людям краще адаптуватися в «чужому» місті, щоразу з’являються різноманітні програми допомоги для ВПО. Що зараз пропонують в Одесі?

Безкоштовний огляд у стоматолога

Діє волонтерський проект «1000 посмішок добра», в рамках якого внутрішні переселенці можуть отримати безкоштовний огляд, чистку і лікування карієсу у стоматолога. Для цього треба перейти на сайт 1000-smiles.org.ua або зателефонувати на гарячу лінію (067) 60-00-353. Обрати на сайті клініку-партнера у вашому місті та узгодити дату і час прийому. При собі мати довідку ВПО (паперова чи з «Дії») та документ, що підтверджує особу. В Одесі таку послугу надає клініка Dental Bar.

  • Адреса: Райдужний масив, 4.
  • Телефон: (067) 647-64-64.

Допомога у працевлаштуванні

Внутрішні переселенці віком від 25 до 60 років, які проживають в Одесі та області, можуть пройти безкоштовні навчальні курси з перекваліфікації від благодійного фонду «Бути успішним»:

  • «Корекція та фарбування брів» — два дні.
  • «Перманентній макіяж» — три дні.
  • «Шугарінг» — три дні.
  • «Манікюр з нуля» — десять днів.
  • «Класичне нарощування» — п’ять днів.
  • «Чоловіча та жіноча стрижки» — два тижні.
  • «Види оздоровчого масажу».
  • «Кондитер».

Також у програмі є курси:

  • «Бухгалтерський облік для початківців» — два тижні.
  • «Бухгалтерія для ФОП» — п’ять занять.
  • «Рекрутинг та кадри» — сімнадцять занять.
  • «Фріланс для початківців» — десять занять.
  • «Веб-дизайн для початківців» — десять занять.
  • «СММ для початківців» — вісім занять.

Після закінчення курсів надаються сертифікати, інструменти та допомога в працевлаштуванні. Реєстрація у благодійному проекті:

  • за посиланням: https://cutt.ly/wwTeCtKZ
  • в соцмережі «Інстаграм» у шапці профілю — job_wjr.

Освітні курси для дітей

Благодійний фонд «Бути успішним» надає освітні курси для дітей та підлітків ВПО:

  • суботні факультативи: математика, українська та англійська мова;
  • недільні факультативи: історія України, фізика, хімія, інформатика;
  • онлайн-факультативи: математика, українська та англійська мова;
  • повна денна форма навчання;
  • підготовка до школи.

З даного переліку курсів можна обрати лише один. Реєстрація — у соцмережі «Інстаграм» у шапці профілю — school_wjr.

  • Адреса: провулок Чайковського, 12.
  • Телефон: (099) 41-64-905.

Психологічна допомога

Одеський осередок ГО «ВПО України» активно надає психологічну допомогу переселенцям на базі Міжнародного медичного корпусу. Людям пропонують вправи, котрі допомагають зняти психоемоційне напруження й відновити рівновагу, розкрити нові аспекти особистості, краще зрозуміти власні емоції.

Телефон: (099) 065-40-38.

Бонус на купівлю ліків

Українці, які через війну опинилися в скрутному становищі, в тому числі і ВПО, можуть отримати разові 500 гривень на купівлю ліків і товарів медичного призначення. Щоб скористатися бонусом, треба завантажити застосунок Liki24 та авторизуватися в ньому. Далі натиснути «500 грн від фонду» у верхній частині головного меню та пройти коротку анкету. Компенсація покриває 50% вартості будь-яких ліків у застосунку. Скористатися нею можна на декілька замовлень, але сумарна компенсація не може перевищувати даної суми. Також діє обмеження у часі — використати компенсацію потрібно протягом трьох днів з моменту активації.

Як відновити документи про вищу освіту ВПО?

До редакції «Одеського життя» часто дзвонять з питанням, як відновити диплом або інші втрачені документи про вищу освіту. Тому ми нагадуємо, що, за інформацією Мінреінтеграції, документ про освіту можна сформувати в «Дії». Якщо виш вже не діє, то заяву про поновлення диплома разом з копіями диплома та додатка слід направити поштою до Міністерства освіти і науки України за адресою:

  • 01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 10;
  • на електронну пошту — [email protected].

Також інформацію про свій диплом ви можете знайти на основі даних з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Якщо диплом видано раніше 2000 року або інформація про нього відсутня у базі, то для підтвердження виш може використати його копію, архівну довідку про навчання чи виписку з журналу видачі документів.

Інформацію взято з відкритих джерел та соцмереж

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Анастасия Епурь ПРОФІЛЬ
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