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«Бавовна» на Крымском мосту вдохновила украинцев на шутки и мемы

«Бавовна» на Крымском мосту вдохновила украинцев на шутки и мемы

Утро субботы, 8 октября, принесло хорошие новости из оккупированного Крыма: напомним, там случилась небольшая «бавовна», ну то есть немного подгорел железнодорожный состав на Крымском мосту. Да и самому мосту неплохо досталось.

И все бы ничего, да только этот злосчастный мост уже давно стал символом рашистской оккупации. Но после «бавовны» вышло так, что полуостров от россии отрезало.

И само собой, украинцы отреагировали бурно и начали наперебой соревноваться в создании мемов. «Одесская жизнь» собрала самые забавные и показательные.

Так, сетевые шутники предположили, что подрыв моста готовился еще при каденции Порошенко:

Мемы про Крымский мост, Порошенко

Мемы про Крымский мост, Порошенко2

Не обошлось и без участия нынешнего президента Зеленского. И хотя до майких шашлыков еще далеко, но все же:

Мемы про Крымский мост, Зеленский и шашлык

Ну, а как же без прославившихся персонажей? Правильно, никак:

Мемы про Крымский мост2

Мемы про Крымский мост3

Мемы про Крымский мост4

Мемы про Крымский мост5

Мемы про Крымский мост6Мемы про Крымский мост7

Мемы про Крымский мост11

И как же теперь рашисты будут переправляться в Крым?

Мемы про Крымский мост8

Мемы про Крымский мост9

Мемы про Крымский мост10

Мемы про Крымский мост12

Реакция СБУ:

СБУ про Крымский мост

И да – победа будет за Украиной:

Мемы про Крымский мост13

Мемы про Крымский мост14

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Напомним, ранним утром, субботы, 8 октября 2022 года, в оккупированном Крыму прогремел взрыв на построенном оккупантами Крымском мосту. После взрыва начался мощный пожар.

Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. По их словам, подрыв фуры привел к возгоранию семи цистерн на железнодорожной части транспортного перехода.

Тем временем так называемый глава «парламента Крыма» Владимир Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили «украинские вандалы».

Отмечается, что произошло «частичное обрушение двух автомобильных пролетов».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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