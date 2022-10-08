«Бавовна» на Крымском мосту вдохновила украинцев на шутки и мемы

Утро субботы, 8 октября, принесло хорошие новости из оккупированного Крыма: напомним, там случилась небольшая «бавовна», ну то есть немного подгорел железнодорожный состав на Крымском мосту. Да и самому мосту неплохо досталось.

И все бы ничего, да только этот злосчастный мост уже давно стал символом рашистской оккупации. Но после «бавовны» вышло так, что полуостров от россии отрезало.

И само собой, украинцы отреагировали бурно и начали наперебой соревноваться в создании мемов. «Одесская жизнь» собрала самые забавные и показательные.

Так, сетевые шутники предположили, что подрыв моста готовился еще при каденции Порошенко:

Не обошлось и без участия нынешнего президента Зеленского. И хотя до майких шашлыков еще далеко, но все же:

Ну, а как же без прославившихся персонажей? Правильно, никак:

И как же теперь рашисты будут переправляться в Крым?

Реакция СБУ:

И да – победа будет за Украиной:

Напомним, ранним утром, субботы, 8 октября 2022 года, в оккупированном Крыму прогремел взрыв на построенном оккупантами Крымском мосту. После взрыва начался мощный пожар.

Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. По их словам, подрыв фуры привел к возгоранию семи цистерн на железнодорожной части транспортного перехода.

Тем временем так называемый глава «парламента Крыма» Владимир Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили «украинские вандалы».

Отмечается, что произошло «частичное обрушение двух автомобильных пролетов».