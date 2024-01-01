Подводим итоги: разочарования 2023-го и угрозы 2024-го для фронта и экономики

2023: успехи и просчеты

Военные: «ловушка позиционной войны»

За прошедший год ВСУ удалось освободить более 50% территорий, захваченных россией в начале вторжения. Вместе с тем войска рф предприняли наступательные операции на нескольких участках фронта, пытаясь перехватить и удержать инициативу.

Летнее контрнаступление ВСУ сорвалось. Среди причин неудачи военные называют масштабные минные поля, оборонительные укрепления противника и его преимущество в воздухе. Значительных прорывов вглубь контролируемых россией территорий тоже не произошло: украинские войска добились лишь ограниченных успехов, освободив 14 населенных пунктов.

По определению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украина оказалась в «ловушке позиционной войны».

— Для меня этот год — классическая иллюстрация традиционной украинской проблемы, — говорит политолог Владимир Фесенко. — Вначале высокие, в чем-то неадекватные ожидания, а к концу года — разочарование.

Вместе с тем за год Украина нарастила производство собственного оружия и военной техники, существенно увеличила выпуск различных моделей дронов, модернизировала имеющиеся на вооружении ракеты. Так, при помощи новой версии ракет «Нептун» уничтожены не менее пяти российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

За все время войны Украине, не имеющей полноценного военного флота, удалось уничтожить 15 и повредить 12 военных кораблей противника. Это 36% от общего количества военных кораблей и катеров Черноморского флота.

Политические: о членстве в ЕС и предложении по НАТО

— «Зависание» возникло не только в ходе военных действий, но и в отношениях с нашими партнерами, — отмечает Фесенко. — К концу года даже появились серьезные проблемы. В частности — это начало предвыборной борьбы в США, которая привела к «зависанию» финансовой помощи для Украины.

Наиболее позитивное, что произошло в нынешнем году, — это продвижение по пути европейской интеграции, считает политолог. В декабре Европейский Союз решил начать переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдовы.

А вот относительно вступления в НАТО определенности нет. Пока что официального приглашения от членов Альянса Украине не поступало. В то же время появилась идея о «частичном» вступлении в НАТО.

— В этом году прозвучали предложения относительно НАТО: принять, но, может быть, распространить гарантии безопасности на ту территорию, где нет военных действий, — говорит политолог. — То есть найти какие-то ограничители, которые не позволят вступить в военный конфликт с россией.

В общем, в НАТО Украину принимать не спешат.

Вместе с тем в уходящем году состоялись переговоры по реализации украинской Формулы мира. Сегодня ее поддерживают более 70 стран. Формула среди прочего предусматривает вывод российских войск с украинской территории, освобождение всех пленных и гарантии безопасности для Украины.

Экономические: восстановление экономики и финансовая помощь

После широкомасштабного вторжения рф в 2022 году экономика Украины упала на 29%. Спустя год, несмотря на продолжающиеся российские атаки, экономика начала постепенно восстанавливаться — Минэкономики фиксирует рост внутреннего валового продукта (ВВП) до 5%. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), это связано с более высокой адаптацией бизнеса и населения к военным условиям, лучшими оценками урожаев и расширением альтернативных путей экспортных поставок.

Правда, негативным фактором для отечественных производителей стало блокирование в течение месяца польскими автоперевозчиками польско-украинской границы. Но в то же время работа украинского морского коридора позволила частично компенсировать эти экономические потери.

За счет внешней финансовой помощи сократился бюджетный дефицит.

2024: планы и прогнозы

Военные: F-16 и новое контрнаступление

В 2024 году в Украине должны появиться первые истребители F-16, управлять которыми украинских пилотов сейчас обучают на военных базах в Европе и США.

— Если у нас будут F-16, оснащенные радарами и более дальнобойными ракетами, чем, например, русские Су-35, мы сможем просто отгонять их от поля боя, — говорит военный эксперт Михаил Самусь. — Не позволять пускать корректируемые авиабомбы, которыми сейчас забрасывают переднюю линию.

В течение 2024 года ВСУ обязательно нужно прорвать южный фронт, убеждены эксперты. Это необходимо для того, чтобы были основания говорить с западными партнерами, что Украина имеет шансы победить в этой войне.

Украинским генералам удалось сохранить «механизированный кулак», который можно использовать в 2024 году. И, получив F-16, ВСУ сможет начать контрнаступление.

Победа может быть отдаленной, если говорить обо всей территории страны. Но если ВСУ перебьют наземный коридор между оккупированным Крымом и россией, то к концу 2024 года смогут подойти к полуострову. А это создаст условия для дальнейшей перспективы.

— Я думаю, главная задача военных действий в политическом измерении на будущий год — может быть, на перспективу — принудить российскую сторону к нормальным реальным переговорам, к миру, — полагает Владимир Фесенко. — Будущий год будет годом дилеммы: либо продолжать военную борьбу с российской агрессией, даже в условиях периодической нехватки ресурсов, либо начинать переговоры, которые точно не дадут быстрого результата.

Политические: совместная стратегия и отмена выборов

Эксперты убеждены, что расширять военно-промышленный комплекс Украина сможет только при качественно более высоком уровне западной поддержки. Пока в этом отношении есть проблемы, остается выработать стратегию затяжной войны.

— Нам надо и психологически, и политически готовиться к тому, что противостояние российской агрессии затягивается, — отмечает Фесенко. — Мы были готовы к рывку, максимум — к средней дистанции. А теперь приходится «бежать» длинную дистанцию. Поэтому надо рассчитывать силы, надо их экономить, планировать. Необходима совместная и политическая, и военная стратегия с нашими партнерами именно на длинную дистанцию.

Помимо этого, по мнению аналитиков, в следующем году в Украине может обостриться внутриполитическая борьба, которая способна ослабить наши позиции. А вот выборов президента, которые должны были бы состояться 31 марта, не будет. Так же, как и парламентских.

Экономические: сокращение помощи и рост долга

В Национальном банке Украины ожидают, что в 2024 году украинская экономика вырастет на 3,6%, несмотря на сохранение высоких рисков безопасности. Экономическому росту будут способствовать дальнейшее развитие новых путей поставок. А также сохранение мягкой бюджетно-налоговой политики, поддерживающей потребительский спрос.

Тормозить экономику будут сложности логистики и ограниченные войной инвестиции. К тому же международная помощь Украине на 2024 год, по словам экспертов, сократится.

Хотя долгосрочные предложения включают кредит ЕС на сумму 50 млрд евро до 2027 года, аналитики отмечают значительную неопределенность финансирования уже с 2025 года. Частично — из-за избирательного цикла в США и вероятной усталости доноров.

Внутренний и внешний долг Украины превысил 132 млрд долларов и, по данным МВФ, приближается к 100% валового внутреннего продукта. Зависимость от внешнего потока помощи становится крайне критичной для экономики нашей страны.

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