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Копилка советов: как победить икоту – 6 способов

Копилка советов: как победить икоту – 6 способов

Икота может настигнуть в самый неподходящий момент и беспокоить достаточно долго. Однако существует множество способов победить ее быстро и надежно.

Почему мы икаем?

Икота – это непроизвольное судорожное сокращение диафрагмы и межреберных мышц, которое может произойти спонтанно. Каждый спазм вызывает приток воздуха в легкие, из-за чего происходит резкое смыкание голосовых связок и возникает характерный сдавленный звук. Время от времени икают все люди, но причины этого явления могут быть самыми разными:

  • употребление газированных напитков;
  • курение;
  • заглатывание воздуха во время смеха;
  • прием слишком горячей или острой пищи;
  • стресс и эмоциональное напряжение;
  • долгое сидение в неудобной позе;
  • резкие перепады температуры;
  • быстрое проглатывание пищи и переедание;
  • переизбыток алкоголя;
  • недостаток сна.

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 Как прогнать икоту прочь?

1 Возьмите самый обычный бумажный пакет. Плотно прижмите его к губам и носу и начните делать медленные вдохи и выдохи. Сам пакет при этом должен надуваться и сдуваться. Если у вас начинает кружиться голова – остановитесь. Не используйте полиэтиленовый пакет! Если подходящего пакета нет, просто сложите ладони «чашечкой» и дышите через них.

2 Самый простой способ, который можно использовать в любое время, – это задержать дыхание. Вдохните побольше воздуха и постарайтесь не дышать столько, сколько получится. Лучше 10-20 секунд. Затем сделайте медленный выдох. Повторяйте до тех пор, пока не пройдет икота.

3 Прополощите горло. Положите в стакан холодной кипяченой воды пару кубиков льда и дождитесь, пока они полностью растворятся. Запрокиньте голову и полощите горло в течение 30 секунд. Этот метод не подходит для людей с заболеваниями носоглотки.

4 Максимально вытяните язык вперед и оставьте его в таком положении так долго, насколько хватит сил и терпения.  Приступ икоты пройдет еще быстрее, если взяться пальцами за кончик языка и несколько раз слегка его потянуть. Только не забудьте перед этим вымыть руки.

5 Сожмите руку крепко в кулак или надавите большим пальцем одной руки на ладонь другой. Чем сильнее – тем лучше. Возникший дискомфорт «отвлечет» вашу нервную систему.

6 Пожуйте ломтик лимона или съешьте щепотку сахара. Положите на корень языка немного сахарного песка и дайте ему слегка подтаять, прежде чем проглотить. Если вы не едите сахар, можно рассосать во рту чайную ложку меда или арахисовой пасты.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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