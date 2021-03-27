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Как вывести пятна ржавчины с одежды: народные способы

Как вывести пятна ржавчины с одежды: народные способы

Пятна ржавчины коварны. Они могут появиться на любимой одежде даже после стирки. Как избавиться от ржавчины навсегда, делимся советами.

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Отбеливатель. Налейте небольшое количество средства на пятно и оставьте впитываться на 5-6 часов, после чего постирайте в стиральной машинке в обычном режиме.

Лимонная кислота. В половине стакана воды растворите 30 граммов лимонной кислоты и нагрейте, не допуская кипения. Пока раствор не остыл, залейте им одежду и оставьте на 10 минут, после чего прополощите под холодной водой. Процедуру можно повторять несколько раз.

Лимон. Дольку цитруса заверните в тонкую тряпочку или марлю, тщательно протрите загрязнение и прогладьте это место утюгом. Затем постирайте вещь в машинке.

Винная кислота. Столовую ложку винной кислоты смешайте с таким же количеством соли, перемешайте. Полученную кашицу нанесите на пятно и оставьте впитываться в теплом месте, желательно рядом с окном. После исчезновения загрязнения прополощите вещь под водой.

Как вывести пятна с цветной одежды?

Глицерин. В равных пропорциях смешайте измельченный до крошки мел и глицерин, хорошо перемешайте. Полученную кашицу нанесите на пятно и оставьте впитываться на сутки.

Уксусная кислота. Смешайте 5 литров теплой воды и 4 ложки кислоты, замочите одежду на 12-15 часов, затем постирайте в обычном режиме.

Хозяйственное мыло. Натрите на терке хозяйственное мыло, часть разведите небольшим количеством воды до получения кашицы. Нанесите смесь на пятно, оставьте впитываться на 12 часов и постирайте.

Средство для мытья посуды. Жидкий гель нанесите на свежее загрязнение, потрите руками и оставьте впитываться на 5 часов, после чего постирайте в машинке.

ВАЖНО!  После любой обработки одежды необходимо постирать ее в горячей воде, но не горячее, чем указано на этикетке. И не выводите пятна от ржавчины на белом, используя отбеливатели без хлора. Это только навредит.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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