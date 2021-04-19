Болезни из крана: какого качества ваша вода и как ее очистить

Сейчас Украина – одна из наименее обеспеченных пресной водой стран Европы. И, судя по заявлениям экологов, далеко не во всех регионах она соответствует стандартам качества. Какую воду мы пьем, и можно ли ее очистить в домашних условиях?

Токсичная жидкость

Последние годы украинские реки и озера становятся все более маловодными. И, соответственно, – более загрязненными.

Количество выбросов сточных вод растет. К тому же – дождями смывает в водоемы химикаты с полей. А устаревшие очистные сооружения не всегда могут «распознать» фосфаты, попадающие в воду вместе со стиральными порошками. Токсичные соединения беспрепятственно поступают в реку, а затем по водопроводным трубам – в наши краны. Между тем, фосфаты, утверждают медики, способствуют развитию онкологических заболеваний. В 37% случаев возникновение этого страшного недуга связано с употреблением некачественной питьевой воды. Но фосфаты – это еще не все.

Что попадает в питьевую воду?

Недавнее масштабное исследование проб воды в Днепре и его притоках выявило содержание в реке 19 загрязняющих веществ. Воду из каскада Днепровских водохранилищ пьют две трети населения Украины, а в ней -сельскохозяйственные ядохимикаты, фармацевтические препараты, синтетический мускус, который используется в парфюмерии. Обнаружили и тяжелые металлы: цинк и медь. В рыбе, выловленной вблизи Деснянского питьевого водозабора, обнаружили превышение содержания ртути.

Примерно такая же ситуация, дополненная сбросами канализации молдавского райцентра Сороки, сложилась и на Днестре, из которого «пьет» Одесса.

В Сороках фактически нет очистных сооружений. Единственный фильтр для канализации – резервуар, где отстаиваются крупные фракции. Остальное попадает в реку. А оттуда – в водопровод десяти молдавских и украинских городов, расположенных ниже по течению.

К тому же, вместе со сточными водами предприятий в Днестровский бассейн попадают тонны аммиачных, фосфорных и азотных удобрений.

Бесконтрольное богатство

Спросите: а как же артезианские скважины? И там все плохо? Во всем мире вода артезианских скважин считается богатством страны. И качество ее контролируется на государственном уровне. В Украине регулярного надзора за бурением скважин, к сожалению, нет.

Нарушение технических условий приводит к загрязнению глубоких слоев менее чистыми водами верхних пластов. И это стало причиной резкого ухудшения качества артезианской воды.

В районах активного земледелия, где широко используют пестициды, артезианскую воду необходимо регулярно проверять на содержание ядовитых примесей. Еще один токсичный загрязнитель – нитраты, попадающие в скважину при ненормированном использовании минеральных удобрений. К тому же, для артезианской воды характерны повышенная жесткость, высокое содержание железа и марганца. Так что доочищать водопроводную воду в домашних условиях приходится практически всем. Можно это делать и народными средствами.

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Как позаботиться о своем здоровье?

Мы изучили различные способы домашней очистки воды, выбор – за вами.

Кипячение. Для полного уничтожения вирусов и микробов необходимо кипятить воду в течение 25 минут в посуде без крышки. Большинство вредных примесей улетучится вместе с паром. Но после этого все же останутся хлорные соединения. Попадание их в организм человека может привести к развитию онкозаболеваний. А отложения солей на стенках чайника могут стать причиной образования камней в почках.

Отстаивание. Этим методом можно избавиться от растворенных в воде соединений хлора и аммиака. В незакрытом сосуде они испарятся через восемь часов. А вот соли тяжелых металлов осядут на дно. Чтобы от них избавиться, две трети объема воды аккуратно сливают в чистую посуду, осадок – выливают.

Заморозка. Нужный объем воды заливаем в посуду и ставим в морозилку. Чистая жидкость замерзает быстрее. Поэтому, когда половина воды превратится в лед, ее остатки надо слить. Именно в них содержатся вредные примеси.

Очищение серебром. Серебряную вещь кладут в емкость с водой. От токсичных соединений и бактерий жидкость очищается через 12 часов. Правда, серебро должно быть без примесей – сплав может значительно ухудшить результат очистки.

Очищение кремнием. Кремний промывают, помещают в сосуд с водой, накрывают марлей, оставляют на свету – но вдали от солнечных лучей. Через пару дней жидкость очистится. К употреблению не пригоден лишь слой в 3-5 см на дне.

Активированный уголь. Способен нейтрализовать неприятные запахи и впитать вредные вещества. Таблетки активированного угля нужно завернуть в марлю и поместить в воду на восемь часов (1 таблетка на 1 литр воды).

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