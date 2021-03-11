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Кому пенсію призначать автоматично?

Кому пенсію призначать автоматично?

Портал Пенсійного фонду пропонує подати через Інтернет заяву про призначення або перерахунок пенсії, дізнатися про наявність страхового стажу, записатися на прийом, зазирнути до своєї пенсійної справи.

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Скоро з’явиться і електронна трудова книжка. Відповідний закон було ухвалено в лютому цього року. Що зміниться та як заскоро, нам розповіли фахівці відділу обслуговування громадян №14 (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

Закон «Щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» передбачає п’ятирічний перехідний період до повної відмови від паперових трудових книжок. За цей період дані зі звичайних трудових перейдуть до Держреєстру застрахованих осіб, а нові матимуть лише електрон­ний вигляд.

Ведення обліку трудової діяльності в електронній формі забезпечить умови для автоматичного, без звернення особи, призначення пенсії на підставі наявних відомостей про стаж та сплачені внески. Переваги закону:

  • спрощення процедури одержання інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;
  • усунення ризиків і негативних наслідків втрати паперової трудової книжки;
  • усунення ризиків фальсифікації або внесення недостовірних відомостей до паперової трудової книжки.

Трудовий стаж відображатиметься в особистому електронному кабінеті на «Єдиному порталі державних послуг ДІЯ». Для цього відсканована або оцифрована трудова книжка подається роботодавцем або особою через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua) за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (КЕП).

Електронний цифровий підпис використовується для ідентифікації фізичної або юридичної особи. Отримати ключ можна через особистий кабінет на сайтах «ПриватБанку», «Ощадбанку» та «УкрСиббанку». Просто і швидко можна одержати ключ у районній інспекції Фіскальної служби. Також КЕП можна отримати в акредитованих центрах сертифікації ключів (їх перелік можна знайти на сайті ПФУ) або в пунктах ДІЯ.

ВАЖЛИВО! Для внесення додаткових документів для призначення пенсії заявники також можуть скористатися порталом електронних послуг ПФУ та внести їх в особистому кабінеті.

Підготовлено за допомогою відділу обслуговування громадян №14 управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

Читайте також: Пять вопросов о пенсиях в Украине в 2021 году.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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