Пенсионное обеспечение, а также все, что может повлиять на рост пенсий, как правило, волнует большую часть нашего общества. Особенно на волне дефицита Пенсионного фонда и неоднозначных заявлений о том, что скоро пенсии платить будет нечем. Так далеко мы заглядывать не будем, гораздо интереснее, что нас ждет в ближайшее время.

Над чем сейчас работают чиновники и правительство, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Будет ли прожиточный минимум реальным?

В правительстве уже длительное время обсуждают повышение прожиточного минимума до реальных размеров. Напомним, что на этот социальный стандарт ориентируются при установлении минимальной пенсии, расчете надбавок и доплат, а также социальных пособий.

По информации Министерства социальной политики, реальный прожиточный минимум летом составлял 4200-4300 гривен. Фактический прожиточный минимум в среднем на человека в месяц – 2118 гривен, а для нетрудоспособных лиц – 1712 гривен. Разница несопоставимая, и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится.

Как сказала министр социальной политики, «в проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» заложен рост прожиточного минимума, превышающий прогнозируемый уровень инфляции». Сложно и непонятно, с намеком на то, что финансов опять-таки не хватит. А если проще, то в смету страны на будущий год заложены цифры, которые не намного оптимистичнее нынешних.

Так, в 2021 году предлагается установить прожиточный минимум (он соответствует минимальной пенсии) на одно лицо в расчете на месяц в размере:

с 1 января – 2189 грн,

с 1 июля – 2294 грн,

с 1 декабря – 2393 грн.

Для лиц, утративших трудоспособность, планируют установить прожиточный минимум в размере:

с 1 января – 1769 грн,

с 1 июля – 1854 грн,

с 1 декабря – 1934 грн.

Пока главный финансовый документ страны еще не принят, поэтому не будем делать поспешных выводов. А вдруг все неожиданно изменится к лучшему!

Что будет с индексацией пенсий в 2021 году?

В этом году индексация пенсий в связи с увеличением показателя средней заработной платы была проведена с 1 мая, что вызвало возмущение у пенсионеров. В предыдущие годы такой перерасчет проводили с 1 марта. То есть доплата к пенсии за март и апрель фактически потерялась, но на фоне массовых повышений разным категориям пенсионеров это сошло на нет. Индексация затронула пенсионеров по возрасту, чернобыльцев, которые получают пенсию в размере возмещения фактических убытков, и военнослужащих – только из числа солдат срочной службы.

Один из законопроектов, предложенных Министерством социальной политики, устанавливает дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта (ранее эта формулировка содержалась в Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», но была изъята). И, что очень важно, этот перерасчет, при принятии законопроекта, должен затронуть пенсии военнослужащих, государственных служащих, работников органов местного самоуправления и других категорий пенсионеров, которым пенсия не индексируется.

Будут ли платить надбавки пенсионерам с большим стажем и возрастом?

Минсоцполитики разрабатывает новый механизм исчисления пенсии для тех, у кого 40 лет стажа и больше, но были маленькие зарплаты. Предполагается, что таким пенсионерам размер выплат будут рассчитывать отдельно за период страхового стажа до 1 июля 2000 года и после этой даты. Для других категорий пенсионеров перерасчеты и доплаты пойдут по намеченному пути.

У лиц старше 65 лет, имеющих страховой стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, минимальная пенсионная выплата в течение 2021 года вырастет на 500 гривен, и они будут получать не менее 2600 гривен (сейчас – не менее 2100 гривен).

Пенсионеры 80 лет и старше в следующем году продолжат ежемесячно получать компенсационную выплату в размере 500 гривен. Общий размер выплат для таких пенсионеров, при выполнении всех условий, составит не менее 2600 гривен.

С 1 июля 2021 года по 400 гривен в месяц добавят пенсионерам 75-79 лет, страховой стаж которых составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В общей сумме пенсия для этой категории лиц, при выполнении всех условий, должна быть не менее 2500 гривен.

Как изменится размер соцпомощи людям с инвалидностью?

Поддержка лиц с инвалидностью с детства, которые не всегда имеют возможность приобрести страховой стаж, – отдельный вопрос. В сентябре был принят Закон «О внесении изменений в статью 3 Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» в отношении повышения лицам с инвалидностью с детства надбавки на уход» № 851-ІХ. Он вступит в силу с 1 января 2021 года. Таким образом, с нового года надбавка на уход устанавливается в размере:

лицам с инвалидностью с детства I группы (подгруппа А) – 150% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

лицам с инвалидностью с детства I группы (подгруппа Б) – 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, – 75% прожиточного минимума для нетрудоспособных.

Надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А с 1 января 2021 года составит 150% прожиточного минимума, с 1 января 2022 года – 200% прожиточного минимума. Лица с инвалидностью с детства I группы подгруппы А с 1 января 2022 года также будут получать 200% прожиточного минимума.

Как решить проблему льготных пенсий?

Для тех, кто длительное время работал во вредных условиях труда (на предприятиях и должностях согласно Спискам № 1 и № 2), предусмотрено назначение пенсий по возрасту на льготных условиях. Льгота в данном случае – это право выхода на пенсию раньше общеустановленного возраста.

Когда такой работник выходит на пенсию, предприятие обязано возмещать Пенсионному фонду расходы на выплату и доставку льготной пенсии до достижения работником общеустановленного пенсионного возраста. Это предусмотрено Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-IV от 9 июля 2003 года (с изменениями от 25 октября 2020 г.).

На сегодняшний день в этом направлении существует несколько проблем:

работодатели не выдают справки о «вредном» стаже, а значит, работники не могут обратиться за назначением льготных пенсий;

работодатели не имеют средств, чтобы финансировать льготные пенсии всем своим пенсионерам;

Пенсионный фонд выплачивает льготные пенсии, а компенсацию от работодателей не получает.

Для решения этих вопросов Министерство социальной политики разработало законопроект о накопительной профессиональной пенсионной системе для лиц в возрасте до 35 лет из числа занятых на работах по Спискам №1, №2. Таким образом, в будущем работодатели будут платить дополнительные взносы за тех, кто у них работает сейчас, а не работал когда-то. А Пенсионный фонд и государственный бюджет освободятся от несвойственных им расходов.

Говорят цифры

По информации Министерства социальной политики Украины, 10 млн пенсионеров ощутят повышение пенсии в 2021 году.

Ольга Новикова