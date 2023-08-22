Какими будут конец августа и осень в Одессе: прогнозы синоптиков

По прогнозам синоптиков «горячие деньки» в Одессе продержатся до конца лета, в сентябре уже будет полегче, но осенняя прохлада в этом году задержится.

Жара в Одессе продлится до конца августа

Причина этого — климатическое явление Эль-Ниньо, которое влияет на погоду по всему миру. Во время его активной фазы показатели температуры повышаются по сравнению со средними, характерными в определенное время для определенной местности.

Так, одесский метеорологический ресурс The WeatherLab сообщает, что в ближайшую неделю стоит ожидать жаркую и сухую погоду. Аномалия по температуре (а именно, отклонение в сторону роста от средних показателей) составит 3,5-4 градуса выше нормы.

Изменения погоды стоит ждать не ранее следующей недели на западе, севере и в центральной части страны. На не на востоке и юге, к которому относят Одесский регион.

По информации sinoptik.ua, в Одессе до начала осени будет ясно и без осадков, а температурный столбик так и не опустится ниже +30 градусов.

Какая погода будет осенью — прогноз

Осень 2023 года в Одессе и во всей Украине будет сухой и аномально теплой, а зима — «мягкой». Причина все в том же явлении Эль-Ниньо, положительная фаза которого продлится минимум до конца зимы 2024 года. И хотя оно связано с температурой и течениями вод в Тихом океане, его масштабы и влияние таковы, что влияют на погоду по всей планете.

О том, какой будет погода осенью 2023 года непосредственно в Украине, рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргми ГСЧС Украины и НАН Украины. По ее словам, после аномальной августовской жары в Украине температура воздуха начнет снижаться и особенно это будет ощутимо в ночные часы. Но днем температура воздуха даже в первой декаде сентября будет подниматься до +22… +26°С. Во второй декаде будет несколько прохладнее — от +19 до +25°С днем.

«Средняя за сезон температура воздуха может быть на 1 градус Цельсия выше по сравнению с последними десятилетиями. Это не означает, что такие аномально высокие температуры будут наблюдаться ежедневно, однако положительные температурные аномалии будут преобладать, особенно на западе страны», — говорит Балабух.

Бабье лето (как правило это период теплой погоды в октябре, который длится около недели), по словам синоптика, обязательно наступит и средний показатель температуры за сутки будет превышать 15 градусов Цельсия.

«Пока что у нас продолжается классическое лето и сказать настолько раньше времени, когда начнется и сколько продлится бабье лето, невозможно», — считает эксперт.

Впрочем, непродолжительные похолодания тоже возможны. Так, этой осенью в Украине ожидаются ранние заморозки. Их прогнозируют на начало ноября.

Что же касается начала зимы, то синоптики уверены, что за счет влияния природного явления Эль-Ниньо, она и в этот раз будет теплой, подобно прошлогодней.

Читай также: