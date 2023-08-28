Погода в Одессе 29 августа: снова становится жарче

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, во вторник, 29 августа 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается снова повышение температуры до 35-37 градусов выше нуля (днем), будет стоять сухая погода. Осадков не предполагается.
Прогноз погоды в Одессе 29 августа
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 22-24°С, днем 30-32°С.
Температура морской воды 25-26°С.
Прогноз погоды на Одесской области 29 августа
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 20-25°С, днем 30-35°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой