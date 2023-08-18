Каким будет сентябрь-2023 в Украине – прогноз синоптиков

До осени остается чуть менее двух недель, и синоптики уже составили подробный прогноз погоды на первый месяц осени 2023 года.

В целом, как ожидается, эта осень будет солнечной, но при этом достаточно прохладной. Она будет более сухой, но холоднее, чем в прошлом году. Средняя температура составит 8 градусов тепла.

Погода в сентябре: много солнечных дней

По прогнозам Wisemeteo сентябрь этого года будет типичным осенним месяцем. По-настоящему осенние температурные показатели могут прийти уже 1 сентября. Температура воздуха в среднем будет составлять 13 градусов.

В первый месяц осени синоптики прогнозируют небольшие осадки. Кратковременные дожди ожидаются в пределах 9 и 26 сентября.

В то же время, согласно данным сайта Meteoprog, этот сентябрь должен быть богат солнечными днями. Таких дней ожидается больше половины месяца.

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Также некоторые синоптики предполагают, что в первой половине месяца на значительной территории страны еще будет сохраняться летняя погода, и сентябрь в Украине в этом году, вероятно, будет теплым и засушливым.

Предполагается, что средняя за сезон температура воздуха может быть на один градус выше по сравнению с последними десятилетиями. Скорее всего, такие показатели будут наблюдаться не ежедневно, но будут преобладать, особенно на западе страны.

Сентябрь-2023: когда похолодает?

Как показывает прогноз погоды на Accuweather, незначительное похолодание может наступить во второй декаде месяца и продержаться до 20 числа.

Однако температура будет держаться в пределах нормы для сентября, аномалий метеорологи не прогнозируют.

По материалам rbc.ua, фото Odessa-INFO