Для чего ДТЭК устанавливает новые счетчики, и все ли они «умные»

Недавно жителям многих одесских домов поменяли электросчетчики. Приборы старого образца, чуть ли ни в обязательном порядке, заменили двухзонными либо, так называемыми, «умными» счетчиками. Как работают такие счетчики, и почему замена выгодна одесситам, мы разбирались вместе с начальником отдела департамента по коммуникациям ДТЭК Одесские электросети Юлией Почебут.

Что умеют «умные» счетчики

«Умный» счетчик автоматически передает показания потребления электроэнергии. А, кроме того — информацию об отсутствии электричества, перегрузке сети, потерях, неисправности прибора и прочих проблемах.

Сегодня подобные приборы учета потребленного электричества используют во всем мире. Устанавливают счетчики, запрограммированные на автоматическую передачу показателей, и специалисты ДТЭК Одесские электросети. Эти приборы являются частью автоматической системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).

Двухзонные и трехзонные

«Умные» счетчики бывают многозонными — двухзонными или трехзонными. Для их владельцев действуют тарифные коэффициенты в зависимости от времени суток. Для двухзонных электросчетчиков: ночной – 0,5 тарифа с 23:00 до 7:00; дневной – полный тариф с 7:00 до 23:00. Для трехзонных электросчетчиков: ночной – 0,4 тарифа с 23:00 до 7:00; полупиковый – полный тариф с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; пиковый – 1,5 тарифа с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00.

Одесситам устанавливают двухзонные счетчики. На экране такого прибора с интервалом в 10 секунд последовательно отображаются: показания по тарифу «день» (код 1.8.2); показания по тарифу «ночь» (код 1.8.1); общий объем потребленной электроэнергии (код 1.8.0).

Правда, типы двухзонных счетчиков бывают разными. Ознакомиться с их кодами показаний потребленной электроэнергии можно на сайте ДТЭК в разделе «Передать показания счетчика».

Показания «день» и ночь»

Если счетчик не подключен к АСКУЭ, автоматически показания передаваться не будут. Так что, при замене прибора поинтересуйтесь у мастеров, какой именно тип электросчетчика вам устанавливают.

Владельцам двухзонных приборов, не подключенных к модулю автоматической системы коммерческого учета электроэнергии, передавать данные необходимо самостоятельно. Это следует делать за два дня до конца месяца и в течение трех первых дней следующего.

При этом необходимо сообщить показания тарифной зоны «день» и тарифной зоны «ночь», отображаемые на экране прибора. И обязательно быть внимательным. Если зоны перепутаете, показания для расчета могут не принять.

Прибор для экономии

Установив многозонный счетчик, можно сэкономить на платежках за электроэнергию. Использование такого прибора учета — один из самых эффективных способов снизить затраты на электричество. Он позволяет до 50% сократить расходы на электроэнергию за счет скидки на ночное потребление.

При этом не обязательно кардинально переходить в ночной режим. Даже при обычном ритме жизни можно существенно экономить за счет холодильника — в среднем, использование ночного тарифа даст экономию 70 гривен в месяц — и других мощных электроприборов, работающих круглосуточно или в «спящем» режиме.

Так что, можно сказать, что одесситам, попавшим под акцию бесплатной установки двухзонных приборов учета, повезло. Если же во время замены в доме счетчиков на «умные» некоторые жильцы отсутствовали, работы можно перенести на другой день по согласованию с клиентом, заверяют в ДТЭК.

Как бережливый счетчик установить

Тем, кто под акцию не попал, но установить счетчик «день-ночь» хочет, следует обратиться к оператору системы распределения. Проще всего это сделать онлайн – с помощью сервиса на сайте ДТЭК Одесские электросети.

Стоимость услуги зависит от параметров счетчика и расстояния до клиента. Цена стартует от 3000 до 7000 гривен. В оплату входит стоимость нового счетчика, услуги по его монтажу, опломбированию и настройке для работы в режиме день/ночь.

Все работы производятся в течение семи дней с момента оплаты услуги.

Также заказать счетчик можно, посетив Центры обслуживания клиентов ДТЭК Одесские электросети. Либо — обратившись в контакт-центр компании по номерам: для мобильных телефонов +38 (068) 750 90 90;+ 38 (095) 750 90 90; + 38 (073) 750 90 90; для стационарных — +38 (048) 705 90 90.

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