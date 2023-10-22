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Можно ли перенести электросчетчик в другое место?

Можно ли перенести электросчетчик в другое место?

Украинцам рассказали, можно ли перенести в другое место счетчик электроэнергии и за чей счет могут производиться такие работы.

Как сообщили специалисты «Закарпатьеоблэнерго», потребители имеют право перевести электросчетчик на лестничную площадку, если это предусмотрено проектно-технической документацией дома. Для этого необходимо обратиться в облэнерго с соответствующим заявлением. В свою очередь сотрудники предприятия проведут необходимые работы.

А вот если потребитель захочет перенести счетчик в квартиру – процесс отличается.

«Для переноски из лестничной клетки в квартиру должно быть указано новое место для счетчика в проектно-технической документации. Если же его нет, то потребитель должен за свой счет разработать и согласовать проект»,

– пояснили в облэнерго.

После этого следует обратиться в филиал облэнерго о распломбировании счетчика, а организация, имеющая лицензию (право) на выполнение работ по монтажу, согласно проектной документации установит счетчик на новое место.

«Тогда прибор учета нужно снова опломбировать. В этом случае все работы по переносу счетчика производятся за счет потребителя»,

– добавили специалисты.

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Фото с Facebook-страницы «Закарпатьеоблэнерго»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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