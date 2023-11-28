Поверка счетчиков: кто должен ее проводить и кто от нее освобожден

С начала полномасштабной войны в Украине на время приостановили поверку счетчиков воды, электроэнергии, тепла и газа. Но летом 2023 года эту процедуру было решено возобновить. Какие изменения произошли в системе контроля приборов учета, читайте в нашем материале.
Когда возобновили поверку счетчиков в Украине
В июне вступило в силу постановление Кабмина №440. И потребители, у которых наступил срок поверки счетчиков, должны были сделать это в течение трех месяцев после окончания отопительного периода.
Если устройство вовремя не прошло поверку, расчет объема потребления осуществляется по нормам потребления, что может существенно увеличить плату за услугу.
И если в случае с приборами учета потребления газа, тепла и электроэнергии все более или менее понятно (периодическая поверка осуществляется самими коммунальщиками и за их счет), то в случае оплаты поверки водомеров могут возникать вопросы.
Поверка счетчиков воды: кто платит?
Теперь расходы, связанные с поверкой, ремонтом, монтажом и демонтажем счетчиков воды, не входят в состав тарифа на воду, как это было прежде. И ответственность за поверку и обслуживание этих приборов учета лежит на плечах потребителей.
Оплата за поверку водомеров зависит от вида договора между потребителем и поставщиком услуги.
Так, если у потребителя заключен прямой договор с поставщиком воды (индивидуальный), то за поверку платит сам потребитель. Стоимость работ по поверке, демонтажу и монтажу водомеров Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, устанавливает отдельно для каждого водоканала.
Если совладельцы многоквартирного дома не имеют индивидуальных договоров о водоснабжении, поверка осуществляется поставщиком коммунальной услуги за счет взносов на абонентское обслуживание.
Читайте также: Можно ли перенести электросчетчик в другое место?
Сколько длится поверка и какой документ должен получить потребитель
Обычно поверка счетчика длится около пяти дней и предусматривает демонтаж прибора учета. Демонтаж происходит только в присутствии потребителя.
После процедуры представители исполнителя делают монтаж счетчика также исключительно в присутствии потребителя. Тогда же осуществляется опломбирование счетчика и оформляется соответствующий акт.
Кроме места монтажа, номера пломбы, показаний счетчика на момент установки этот документ должен содержать дату проверки. Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр вручается потребителю, второй – хранится на предприятии.
При этом проверкой счетчиков имеют право заниматься только лицензированные предприятия. С их списком можно ознакомиться на сайте Минэкономики.
Кто освобожден от поверки счетчиков
Для потребителей, проживающих на временно оккупированных территориях, продолжают действовать нормы о прекращении поверки счетчиков на период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.
Для потребителей, проживающих в зонах возможных или активных боевых действий, сроки поверки счетчиков откладываются на период до шести месяцев с даты завершения или прекращения боевых действий.
Вы также можете узнать: Для чего ДТЭК устанавливает новые счетчики, и все ли они «умные»
Источник: biz.nv.ua