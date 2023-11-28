Поверка счетчиков: кто должен ее проводить и кто от нее освобожден

Когда возобновили поверку счетчиков в Украине

В июне вступило в силу постановление Кабмина №440. И потребители, у которых наступил срок поверки счетчиков, должны были сделать это в течение трех месяцев после окончания отопительного периода.

Если устройство вовремя не прошло поверку, расчет объема потребления осуществляется по нормам потребления, что может существенно увеличить плату за услугу.

И если в случае с приборами учета потребления газа, тепла и электроэнергии все более или менее понятно (периодическая поверка осуществляется самими коммунальщиками и за их счет), то в случае оплаты поверки водомеров могут возникать вопросы.

Поверка счетчиков воды: кто платит?

Теперь расходы, связанные с поверкой, ремонтом, монтажом и демонтажем счетчиков воды, не входят в состав тарифа на воду, как это было прежде. И ответственность за поверку и обслуживание этих приборов учета лежит на плечах потребителей.

Оплата за поверку водомеров зависит от вида договора между потребителем и поставщиком услуги.

Так, если у потребителя заключен прямой договор с поставщиком воды (индивидуальный), то за поверку платит сам потребитель. Стоимость работ по поверке, демонтажу и монтажу водомеров Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, устанавливает отдельно для каждого водоканала.

Если совладельцы многоквартирного дома не имеют индивидуальных договоров о водоснабжении, поверка осуществляется поставщиком коммунальной услуги за счет взносов на абонентское обслуживание.

Сколько длится поверка и какой документ должен получить потребитель

Обычно поверка счетчика длится около пяти дней и предусматривает демонтаж прибора учета. Демонтаж происходит только в присутствии потребителя.

После процедуры представители исполнителя делают монтаж счетчика также исключительно в присутствии потребителя. Тогда же осуществляется опломбирование счетчика и оформляется соответствующий акт.

Кроме места монтажа, номера пломбы, показаний счетчика на момент установки этот документ должен содержать дату проверки. Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр вручается потребителю, второй – хранится на предприятии.

При этом проверкой счетчиков имеют право заниматься только лицензированные предприятия. С их списком можно ознакомиться на сайте Минэкономики.

Кто освобожден от поверки счетчиков

Для потребителей, проживающих на временно оккупированных территориях, продолжают действовать нормы о прекращении поверки счетчиков на период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Для потребителей, проживающих в зонах возможных или активных боевых действий, сроки поверки счетчиков откладываются на период до шести месяцев с даты завершения или прекращения боевых действий.

Вы также можете узнать: Для чего ДТЭК устанавливает новые счетчики, и все ли они «умные»

Источник: biz.nv.ua