Когда Одесса будет со светом круглосуточно? (видео)

По словам генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева, ситуацию со светом в Одесской области удалось вернуть в состояние, которое было на утро 4 февраля, то есть до масштабной аварии на одной из подстанций НЭК Укрэнерго. Об этом он рассказал в интервью «Суспiльному».

По словам главы одесского ДТЭК, сейчас энергетики работают, чтобы окончательно ликвидировать последствия масштабной аварии, произошедшей 4 февраля на одной из подстанций НЭК Укрэнерго в результате российских атак 26 января. Сейчас в регионе есть сетевые ограничения, поэтому применяются графики почасовых отключений даже тогда, когда дефицита в энергосистеме Украины нет.

«Эти последствия ликвидирует НЭК Укрэнерго, но они просили нас о помощи. Мы предоставили специалистов и свою технику, работали вместе круглосуточно, поэтому нам сегодня удалось вернуться на ту ситуацию, которая была на 4 февраля утра»,

– сказал Дмитрий Григорьев.

Положительно на ситуацию со светом в регионе повлияли и помогли сократить часы ограничения электроэнергии мощные генераторы Минэнерго и ДТЭК, которые установили на объектах критической инфраструктуры. Дмитрий Григорьев сообщил, что благодаря установке 26 таких генераторов удалось высвободить мощность, которой хватит, чтобы дополнительно заживить около 6000 домохозяйств.

«С 9 февраля мы работаем с новыми графиками, которые мы обрабатываем и тестируем. За неделю их работы мы на 100% обеспечили всех клиентов области светом в гарантированные белые часы нашего графика и в среднем в Одессе и Одесском районе у наших клиентов была электроэнергия 19 часов в сутки, а в области 22 часа в сутки»,

– добавил гендиректор одесского ДТЭК.

Также Дмитрий Григорьев отметил, что весной ситуация с электроэнергией в одесском регионе может улучшиться, и люди будут со светом круглосуточно.

«Весной, когда уже не будут работать котельные, когда увеличится протяженность светового дня, то я понимаю, что будет улучшение с предоставлением электроэнергии. К тому времени возможно окончание ремонтных работ, поэтому надеюсь, что все наши клиенты будут круглосуточно со светом»,

– сказал Григорьев.

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Источник: Суспiльне Одеса