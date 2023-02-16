В ДТЭК обещают, что в домах одесситов будет больше света

Одесса и Одесский район получили 30 дополнительных МВт электроэнергии благодаря генераторам от ДТЭК и Минэнерго.

Как сообщили в компании ДТЭК Одесские электросети, 29 генераторов получили объекты критической инфраструктуры Одессы – водоканал, канализационное хозяйство, теплоэнергетики, больницы. Установка генераторов на этих предприятиях позволила дополнительно высвободить 30 МВт электроэнергии для нужд бытовых клиентов при отключениях света. Этого объема достаточно для обеспечения светом около 6 тысяч домохозяйств, заверили в ДТЭК.

«Генераторы для критической инфраструктуры помогают разгрузить сеть. Электроэнергию, высвобождаемую после переподключения больниц, котельных, насосных станций и т.п. к альтернативному питанию, энергетики ДТЭК распределяют на бытовых клиентов»,

– отмечают в компании.

На складе ДТЭК осталось еще 18 генераторов. Их в ближайшее время также получат социально важные предприятия Одессы.

«Итак, бытовые потребители Одессы и Одесского района еще больше времени будут со светом»,

– говорят в ДТЭК Одесские электросети.

Напомним, в Одесской области уже неделю работают графики отключений света в тестовом режиме. По данным энергетиков, за это время одесситы были со светом в среднем 19 часов в сутки, а жители Одесской области – 22 часа.

Ранее в компании НЭК Укрэнерго рассказали, что массированная ракетная атака, которую устроили рашисты в ночь на 16 февраля, не приведет к необходимости ограничивать потребление электроэнергии. При этом в Одессе и Одесской области продолжают действовать сетевые ограничения как следствие глобальной аварии на подстанции 4 февраля.