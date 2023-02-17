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18 февраля света в Одессе будет меньше: причина

18 февраля света в Одессе будет меньше: причина

В субботу, 18 февраля 2023 года, энергетики будут ремонтировать высоковольтную линию, питающую Киевский и Приморский районы Одессы.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

По заверению компании эти работы позволят предотвратить в будущем перегорание провлв из-за перегрузок.

В этой связи возникает вопрос, будет ли свет в домах одесситов во время ремонта. В ДТЭК уверяют, что электричество должно быть. А отключения если и будут, то строго по графикам.

На это время все бытовые потребители будут переподключены от другой линии. Однако свет будет только в гарантированные часы белой зоны графика.

В ДТЭК просят клиентов умеренно потреблять электроэнергию и одновременно не включать энергоемкие приборы, особенно во время ремонта.

Ориентировочно работы продлятся до 12 часов дня. Энергетики приложат максимум усилий, чтобы завершить работу в кратчайшие сроки.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала прогноз НЭК «Укрэнерго» про то, когда решат проблемы с электричеством в Одессе.

Еще мы рассказывали, почему в Одессе отключают свет, если электроэнергии, по заверениям энергетиков, в стране достаточно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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