Масштабная авария под Одессой 4 февраля стала второй за сутки: что сообщает ДТЭК?

Масштабная авария на подстанции НЭК Укрэнерго в селе Усатово под Одессой, которая случилась утром субботы, 4 февраля 2023 года, стала второй за последние сутки. В этой связи Одесса и часть Одесского района временно обесточены. Сейчас в Одессе и области действуют аварийные отключения электричества.
Как сообщили в компании ДТЭК Одесские электросети, энергетики прилагают максимум усилий, чтобы запитать объекты критической инфраструктуры.
«Специалисты НЭК Укрэнерго устраняют аварию. Электроснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ. Просим с пониманием отнестись к ситуации»,
– сказано в сообщении ДТЭК.
По информации Одесской областной военной администрации, из-за аварии и пожара, возникшего сегодня утром на энергетическом объекте, в Одессе и Одесском районе происходят аварийные отключения электроснабжения.
«Все службы привлечены для устранения последствий аварии, продолжаются спасательные и восстановительные работы. В настоящее время продолжается подключение к электроэнергии основных объектов критической инфраструктуры (котельных, водопроводных станций, больниц и т.п.). Энергетики делают все возможное для устранения последствий аварии, восстановление электроснабжения требует определенного времени»,
– говорит Начальник Одесской ОВА Максим Марченко.
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