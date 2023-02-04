Масштабная авария под Одессой 4 февраля стала второй за сутки: что сообщает ДТЭК?

Подробности субботней аварии на подстанции: когда Одесса снова будет со светом? В наиональной энергетической компании «Укрэнерго» рассказали подробности сегодняшней масштабной аварии на электроподстанции в селе Усатово Одесского района, в результате которой вся Одесса и часть района утром субботы, 4 февраля, остались без света. ПОДРОБНЕЕ

Отключения света 4 февраля: электричества можно не ждать? В Одессе и Одесской области 4 февраля снова действуют экстренные отключения света. Кроме того, ситуация осложнилась из-за аварии и пожара на электроподстанции в селе Усатово. Поэтому, когда дадут свет, пока не ясно. ПОДРОБНЕЕ