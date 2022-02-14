Когда делать бустерную дозу, если недавно переболели COVID-19?

Бустерная доза вакцины дает хорошую защиту от Омикрона. Даже если вы заболеете после прививки, то ковид пройдет в легкой форме, без госпитализации. Как же быть тем людям, кто не успел поставить бустер и заразился? Прививка в этом случае отменяется или нет?
Давайте разберемся, нужна ли бустерная доза, если вы переболели коронавирусом.
Будет ли толк от бустера, если уже переболели коронавирусом?
Да, конечно. В Британии, США и Украине ученые считают, что бустерная доза для переболевших — нужна. Антител в организме человека после болезни может хватить ненадолго. Вакцина стимулирует их дополнительное образование, говорится в научном исследовании.
Кроме того, есть такое понятие — гибридный иммунитет или супериммунитет. Люди, которые выздоровели от COVID-19, получают более сильную защиту организма после вакцинации. Их антитела блокируют сразу несколько штаммов коронавируса.
Однако, это совсем не значит, что нужно специально заражаться коронавирусом. COVID-19 очень опасный, нельзя предсказать течение болезни и возможные последствия. Соблюдайте дистанцию, носите маски и вакцинируйтесь.
Когда можно делать бустерную дозу, если заболели коронавирусом?
Ученые и врачи рекомендуют подождать 28 дней. Вы должны убедиться, что все симптомы коронавируса исчезли. Делать бустерную дозу во время болезни нельзя. Вакцина вызывает в организме иммунный ответ, и если вы болеете, то можете почувствовать себя только хуже — будет дополнительная нагрузка.
Если же человек тяжело болел ковидом, то нужно обязательно посоветоваться с семейным врачом, подчеркивает главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Возможно, что в этом случае стоит привиться не через 28 дней после болезни, а через два месяца.
Статья по теме: Можно ли заразиться коронавирусом на улице?
Где можно сделать бустерную дозу вакцины в Одессе?
Прививку можно сделать в центрах массовой вакцинации или в прививочных пунктах. При себе нужно иметь паспорт, код и мобильный телефон. На Трассе здоровья на Ланжероне работает вакцинальный автобус, а на Старосенной площади — вакцинальный трамвай.
Выбор вакцины для бустерной дозы зависит от первых двух прививок. Возможны следующие схемы:
- после двух прививок CoronaVac — бустер CoronaVac или Pfizer/Moderna
- после Pfizer или Moderna — бустер Pfizer/Moderna или AstraZeneca
- после AstraZeneca — бустер AstraZeneca или Pfizer/Moderna
Адреса центров массовой вакцинации в Одессе:
- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky
- ул. Семена Палия, 93-а, ТЦ «Семья»
- ул. Паустовского, 14, гипермаркет «Эпицентр»
- ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center
- пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center
- Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3
- ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10
- ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1
- ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20)
- пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»
- парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (ул. Терешковой)
- международный аэропорт «Одесса»
Читайте также: Ковидные пальцы. Как понять, что у вас Омикрон, если нет привычных симптомов?
Фото: Unsplash, Pexels
Цей матеріал також доступний українською