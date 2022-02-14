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Когда делать бустерную дозу, если недавно переболели COVID-19?

Когда делать бустерную дозу, если недавно переболели COVID-19?

Бустерная доза вакцины дает хорошую защиту от Омикрона. Даже если вы заболеете после прививки, то ковид пройдет в легкой форме, без госпитализации. Как же быть тем людям, кто не успел поставить бустер и заразился? Прививка в этом случае отменяется или нет?

Рецепты

Давайте разберемся, нужна ли бустерная доза, если вы переболели коронавирусом.

Будет ли толк от бустера, если уже переболели коронавирусом?

Да, конечно. В Британии, США и Украине ученые считают, что бустерная доза для переболевших — нужна. Антител в организме человека после болезни может хватить ненадолго. Вакцина стимулирует их дополнительное образование, говорится в научном исследовании.

Кроме того, есть такое понятие — гибридный иммунитет или супериммунитет. Люди, которые выздоровели от COVID-19, получают более сильную защиту организма после вакцинации. Их антитела блокируют сразу несколько штаммов коронавируса.

Однако, это совсем не значит, что нужно специально заражаться коронавирусом. COVID-19 очень опасный, нельзя предсказать течение болезни и возможные последствия. Соблюдайте дистанцию, носите маски и вакцинируйтесь.

Бустерная доза вакцины — что это такое?

Когда можно делать бустерную дозу, если заболели коронавирусом?

Ученые и врачи рекомендуют подождать 28 дней. Вы должны убедиться, что все симптомы коронавируса исчезли. Делать бустерную дозу во время болезни нельзя. Вакцина вызывает в организме иммунный ответ, и если вы болеете, то можете почувствовать себя только хуже — будет дополнительная нагрузка.

Если же человек тяжело болел ковидом, то нужно обязательно посоветоваться с семейным врачом, подчеркивает главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Возможно, что в этом случае стоит привиться не через 28 дней после болезни, а через два месяца.

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Где можно сделать бустерную дозу вакцины в Одессе?

Прививку можно сделать в центрах массовой вакцинации или в прививочных пунктах. При себе нужно иметь паспорт, код и мобильный телефон. На Трассе здоровья на Ланжероне работает вакцинальный автобус, а на Старосенной площади — вакцинальный трамвай.

Где можно сделать бустерную дозу вакцины в Одессе?

Выбор вакцины для бустерной дозы зависит от первых двух прививок. Возможны следующие схемы:

  • после двух прививок CoronaVac — бустер CoronaVac или Pfizer/Moderna
  • после Pfizer или Moderna — бустер Pfizer/Moderna или AstraZeneca
  • после AstraZeneca — бустер AstraZeneca или Pfizer/Moderna

Адреса центров массовой вакцинации в Одессе:

  • пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky
  • ул. Семена Палия, 93-а, ТЦ «Семья»
  • ул. Паустовского, 14, гипермаркет «Эпицентр»
  • ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center
  • пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center
  • Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3
  • ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10
  • ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1
  • ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20)
  • пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»
  • парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (ул. Терешковой)
  • международный аэропорт «Одесса»

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Фото: Unsplash, Pexels

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Редакция ПРОФИЛЬ

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