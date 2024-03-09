КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 10 фильмов, которые соревнуются за главный Оскар-2024

Прежде чем мы погрузимся в изучение киногонки, напомню, что в этом году за Оскар соревнуются и украинские «20 дней в Мариуполе», которые претендуют на звание «Лучший полнометражный документальный фильм». Кинолента уже получила ряд престижных наград, среди которых премия Гильдии режиссеров Америки и британская кинопремия BAFTA. Поэтому болеем за наших!

Американское чтиво

Продолжительность: 117 минут

Режиссер: Корд Джефферсон

В ролях: Джеффри Райт, Трейси Эллис Росс, Стерлинг К. Браун, Исса Рэй

Номинаций: 5

Телониус «Монк» Эллисон — писатель и профессор литературы, которого очень раздражает современная культура. Он пишет интеллектуальные романы с тонким переосмыслением античных мифов, но его книги не очень популярны. Более того — издательства отказываются публиковать последнюю его работу, мол, его роман недостаточно «черный». Проблема Монка в том, что он не считает себя именно афроамериканским автором, только автором, которому случилось быть афроамериканцем. Поэтому и не хочет, чтобы его книги позиционировались как «голос гетто». Однако все вокруг другого мнения. Столкнувшись с семейными проблемами и финансовыми трудностями, подавленный Монк за одну ночь пишет «самый черный» роман, который полностью состоит из всех возможных клише об афроамериканцах. И эта история вызывает всеобщий восторг! Пойдет ли Монк на сделку со своей совестью?

Анатомия падения

Продолжительность: 152 минуты

Режиссер: Жюстин Трие

В ролях: Сандра Хюллер

Номинаций: 5

Писательницу Сандру Войтер подозревают в смерти мужа Сэмюэля. Она отрицает свою вину, однако не верит ни в несчастный случай, ни в самоубийство. Единственный свидетель происшествия — полуслепой сын Сандры и Сэмюэля Даниэль. В ходе судебного разбирательства мальчик узнает, что его родители были несчастны в браке и постоянно ругались. Повлияет ли это на его показания?

Барби

Продолжительность: 114 минут

Режиссер: Грета Гервиг

В ролях: Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера, Симу Лю

Номинаций: 8

Барби беззаботно живет в пластмассовом розовом мирке, где не место печали. Но все меняется в один момент, когда в ее голове заводятся невеселые мысли о смерти, а на бедрах — целлюлит. Барби настроена вернуть все, как было, поэтому отправляется в Настоящий Мир, чтобы найти девочку, которая в нее играется. Но пока наша героиня отсутствовала, произошла самая настоящая революция под предводительством Кена! Удасться ли Барби помочь своей девочке решить накопившиеся проблемы, а после победить патриархат, которым так прониклись все ее подружки?

Оставленные

Продолжительность: 133 минуты

Режиссер: Александр Пейн

В ролях: Пол Джаматти, Да’Вин Джой Рэндольф

Номинаций: 5

Этот фильм уже называют новой классикой рождественского кино. Накануне праздника все обитатели элитной академии Бартон разъезжаются по домам, чтобы встретить Рождество в кругу семьи. Отопление выключено, с елки снимают украшения, а потом и вовсе ее перепродают. Все равно все уехали! Или нет? На Рождество 1970 года в стенах Бартона вынуждены остаться три человека. Сварливый учитель, которого директор назначил дежурным в наказание, что тот завалил сына спонсора на экзамене. Умный, но необщительный студент, чья мама слишком занята медовым месяцем с новым мужем. Кухарка, чей сын недавно погиб на войне во Вьетнаме, а ей самой некуда идти. Во что выльется их вынужденное соседство — в худшее Рождество или незабываемый опыт?

Убийцы цветочной луны

Продолжительность: 206 минут

Режиссер: Мартин Скорсезе

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Роберт де Ниро, Лили Гладстон

Номинаций: 10

Индейское племя оседжей проживает на землях, где обнаружили богатые месторождения нефти. Теперь они ведут богатый образ жизни, покупают предметы роскоши, а белые американцы соревнуются за право их обслуживать. А жениться на женщине-индианке вообще считается большим успехом! Именно так поступает Эрнест, который женился на местной жительнице Молли вскоре после своего приезда на заработки. Несмотря на все богатства, жизнь в поселении нельзя назвать счастливой: индейцы один за другим умирают при загадочных обстоятельствах, а Молли теряет всех своих родственников. Способна ли она добиться справедливого расследования от властей? И какое отношение ко всем этим убийствам имеет ее муж, которого она искренне любит?

Маэстро

Продолжительность: 129 минут

Режиссер: Брэдли Купер

В ролях: Брэдли Купер, Кэри Маллиган

Номинаций: 7

Биографический фильм об американском композиторе и дирижере Леонарде Бернштейне. Создатель картины и исполнитель главной роли Брэдли Купер пытался показать всю противоречивость образа Бернштейна. А для того, чтобы в полной мере воплотить его на экране, Купер 6 лет осваивал умение дирижировать. Однако лента получила противоречивые отзывы критиков и простых зрителей.

Оппенгеймер

Продолжительность: 180 минут

Режиссер: Кристофер Нолан

В ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Роберт Дауни-мл., Мэтт Дэймон, Флоренс Пью

Номинаций: 13

История американского ученого Роберта Оппенгеймера и его роли в создании атомной бомбы. Главный фаворит этого оскаровского сезона. Главный вопрос: заберет ли «Оппенгеймер» почти все Оскары, как прошлогодний «Все везде и сразу» или что-то оставит другим номинантам?

Прошлые жизни

Продолжительность: 106 минут

Режиссер: Селин Сун

В ролях: Грета Ли, Тео Ю

Номинаций: 2

В детстве На Ён вместе с семьей переехала из Южной Кореи в Канаду. Теперь ее зовут Нора. Она (вроде как) счастлива, у нее (можно сказать) прекрасная жизнь рядом с (наверное) любимым мужем. Но однажды она встречает человека из детства — не просто знакомого, и даже не друга, а кого-то большего. И задумывается, как сложились бы их жизни, не расстанься они много лет назад?

Бедные-несчастные

Продолжительность: 141 минута

Режиссер: Йоргос Лантимос

В ролях: Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Марк Руффало

Номинаций: 11

Белла — красивая молодая женщина, которая ведет себя словно маленький ребенок. Этому есть шокирующее объяснение: она стала подопытной доктора Годвина Бакстера, который вернул к жизни беременную утопленницу, пересадив ей мозг нерожденной дочери. Белла, которая понятия не имеет о своем прошлом, с увлечением изучает окружающий ее мир. Она жаждет свободы и знаний, поэтому доктор Бакстер уже не может удержать ее рядом с собой. Белла отправляется в путешествие. Главный вопрос, кто кого покорит — мир Беллу, или Белла мир?

Зона интересов

Продолжительность: 106 минут

Режиссер: Джонатан Глейзер

В ролях: Сандра Хюллер, Кристиан Фридель

Номинаций: 5

Зрители наблюдают за жизнью обычной немецкой семьи. Недавно они переехали в живописное место, где кругом зеленые деревья, поют птицы, а недалеко от дома протекает река. Дети играют на свежем воздухе, мать ухаживает за садом с красивыми цветами, а у отца есть возможность жить рядом со своей работой, уделяя таким образом больше времени семье. Он часто приносит супруге подарки, например, шубу или французские духи. Не новые, но что удалось достать на работе, тем и живут. Она хвастается приехавшей матери, какая огромная капуста растет на ее огороде. И никого из этой образцовой семьи не смущают человеческие крики, выстрелы, и густой дым, который поднимается из трубы за забором. Потому что за забором папина работа — лагерь Освенцим. Что это, очередная история про банальность зла или нечто большее?