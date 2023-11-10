КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 8 фильмов, которые отказались от цвета и не прогадали

С тех пор, как фильмы в большинстве своем стали цветными, киноделы все равно периодически возвращаются к лаконичной черно-белой картинке. Так, в 80-х был «Бешеный Бык» Мартина Скорсезе, в 90-х — «Список Шиндлера» Стивена Спилберга, в нулевых — киноадаптация комикса Фрэнка Миллера «Город Грехов», а в 2012 году черно-белый и немой «Артист» получил Оскар как лучший фильм года. Но за последние пять лет можно заметить, что черно-белых фильмов становиться все больше и больше. Из самых свежих примеров — чилийский фильм «Граф» (El Conde), который на 80-м Венецианском кинофестивале получил награду за лучший сценарий. Так что это — модный тренд, который скоро сойдет на нет, или единственный способ раскрыть потенциал некоторых кинокартин? Разбираемся вместе.

Черно-белый как декорация

Трагедия Макбета

Год: 2021

2021 Режиссер: Джоэл Коэн

Джоэл Коэн В ролях: Дензел Вашингтон, Фрэнсис Макдорманд, Брендан Глисон

Зловещее предсказание трех ведьм и подстрекательство супруги приводит лорда Макбета к убийству короля и захвату трона.

В этой киноадаптации Шекспира свет и тень — резкие, угловатые и почти осязаемые — играют не менее важную роль, чем актеры. Многие критики после просмотра заявляли, что «Трагедия Макбета» — визуально потрясающая картина, достойная даже войти в десятку красивейших фильмов столетия.

Стилизация под фильмы прошлого

Манк

Год: 2020

Режиссер: Дэвид Финчер

В ролях: Гэри Олдмен, Аманда Сейфрид, Лили Коллинз, Чарльз Дэнс

Голливуд 1930-х годов глазами сценариста-алкоголика Германа «Манка» Манкевича, который работает над сценарием культового «Гражданина Кейна».

Финчер решил, что рассказать закулисье создания «Гражданина Кейна» выйдет лучше всего, если перенять стилистику съемки фильмов из тридцатых-сороковых. Поэтому монтаж, манера речи актеров, нарочито шипящий звук, музыка, а также «сигаретные ожоги» в углу кадра, сигнализирующие, что пора менять бобину с пленкой, — все это «Привет!» из прошлого.

Маяк

Год: 2019

Режиссер: Роберт Эггерс

В ролях: Роберт Паттинсон, Уиллем Дефо

Два смотрителя маяка — старый Томас Вейк и молодой Томас Говард — пытаются сохранить рассудок, живя на отдаленном и загадочном острове Новой Англии в 1890-х годах. А сделать это не так-то просто: мужчинам мерещится призрак убитой чайки, русалки, да и друг другу они не доверяют.

Как снимать фильм, если хочешь, чтобы он максимально напоминал ужастик из сороковых? Взять на вооружение черно-белую гамму, квадратный кадр, а также «помехи» на пленке! И, конечно же, талантливых актеров, которые словно прибыли из той эпохи.

Ностальгия создателя

И Альфонсо Куарон, и Кеннет Брана выступили в обоих случаях и режиссерами, и сценаристами, «Рома» и «Белфаст» — частично автобиографические фильмы про беспокойные времена, которые они наблюдали детьми. Возможно, оба режиссера хотели таким образом проработать свои чувства и воспоминания, а черно-белый цвет фильмов показывает — это то, что навсегда осталось в прошлом.

Рома

Год: 2018

Режиссер: Альфонсо Куарон

В ролях: Ялица Апарисио, Марина де Тавира

История жизни обычной семьи среднего класса в Мехико 1970-х. Главные героини — горничная Клео и мать четырех детей София — справляются не только с личными вызовами, но и попадают в эпицентр гражданских беспорядков, закончившихся трагедией.

Белфаст

Год: 2021

Режиссер: Кеннет Брана

В ролях: Джуди Денч, Джейми Дорнан

На дворе — 1969 год. Девятилетний Бадди растет в семье протестантов в Белфасте, что в Северной Ирландии. Глазами мальчика, который много замечает, но не все может правильно понять, мы наблюдаем за нарастающим гражданским конфликтом, который выливается в уличные беспорядки.

Контрастное чередование

В этих трех фильмах режиссеры решили совместить черно-белые эпизоды с цветными, что каждый раз вызывало обсуждение среди критиков и зрителей — а так ли это было необходимо? Понять это можно только после просмотра. Но вряд ли бы они производили такое же впечатление, будучи полностью цветными.

Оппенгеймер

Год: 2023

Режиссер: Кристофер Нолан

В ролях: Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-мл., Эмили Блант, Мэтт Деймон, Джош Хартнетт, Флоренс Пью

История американского ученого Роберта Оппенгеймера и его роли в создании атомной бомбы.

Кристофер Нолан любит нарушать правила киноповествования — то время у него идет в обратном порядке, то события одного часа, дня и недели происходят одновременно. Даже в закостеневшем жанре кинобиографии он решил сделать все по-своему. По словам режиссера, черно-белая часть фильма — это эпизоды, где рассказана объективная правда, а вот цветные — домыслы и интерпретации режиссера.

Блондинка

Год: 2022

Режиссер: Эндрю Доминик

В ролях: Ана де Армас, Эдриан Броуди

Основанная на бестселлере Джойс Кэрол Оутс, «Блондинка» переосмысливает жизнь одной из самых ярких икон Голливуда, Мэрилин Монро.

Среди зрителей гуляло много версий, почему часть фильма снята в ЧБ, одна из них похожа на трактовку аналогичного приема в «Оппенгеймере» — наличие или отсутствие цвета разграничивает реальные события и допущения. Однако, знатоки биографии Монро эту теорию разбили — допущений в фильме в обоих случаях настолько много, что местами от реальной биографии Монро здесь разве что имена. Режиссер же расставил все точки над «і»: после Мэрилин сохранилось сотни, если не тысячи, фотографий в разных образах, многие из которых воссоздали в фильме. И если фото было черно-белым, то таковым становился и весь эпизод.

Французский вестник

Год: 2021

Режиссер: Уэс Андерсон

В ролях: Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон, Бенисио Дель Торо, Эдриен Броуди, Фрэнсис Макдорманд, Тимоти Шаламе, Джеффри Райт и другие

«Французский вестник» — еженедельный вымышленный журнал, который закрывается после смерти главного редактора. Редакции предстоит выпустить последний номер, а значит в него должны войти лучшие материалы.

Уэс Андерсон известен своей яркой картинкой с насыщенными цветами, вспомнить тот же «Отель Гранд Будапешт» с его ядреными лилово-розово-бордовой гаммой. Почему же в это раз половина его фильма словно наказана и лишена красок? Одна из причин — режиссер хотел таким образом отдать дань уважения кинокартинам Французской новой волны. Есть более очевидная, но от этого не менее интересная трактовка. «Французский вестник» — газета, а значит у нее бывают цветные и черно-белые полосы.

К слову, про газеты! Продолжается подписка-2024 на «Одесскую жизнь», а как сделать это — читайте здесь.

Читайте также:

Изображения: IMDb