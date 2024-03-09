КІНО НА ВИХІДНІ: 10 фільмів, які змагаються за головний Оскар-2024

Перш ніж ми зануримося у вивчення кіноперегонів, нагадаю, що цього року за Оскар змагається й українські «20 днів у Маріуполі», які претендують на звання «Найкращий повнометражний документальний фільм». Кінострічка вже отримала низку престижних нагород, серед яких премія Гільдії режисерів Америки та британська кінопремія BAFTA. Тож вболіваємо за наших!

Американське чтиво

Тривалість: 117 хвилин

Режисер: Корд Джефферсон

У ролях: Джеффрі Райт, Трейсі Елліс Росс, Стерлінг К. Браун, Ісса Рей

Номінацій: 5

Телоніус «Монк» Еллісон — письменник та професор літератури, якого дуже дратує сучасна культура. Він пише інтелектуальні романи з тонким переосмисленням античних міфів, але його книги не дуже популярні. Ба більше — видавництва відмовляються публікувати останню його роботу, мовляв, його роман недостатньо «чорний». Проблема Монка в тому, що він не вважає себе саме афроамериканським автором, лише автором, якому трапилося бути афроамериканцем. Тому й не хоче, щоб його книги позицінувалися як «голос гетто». Проте всі навкруги іншої думки. Стикнувшись з сімейними проблемами та фінансовими труднощами, пригнічений Монк за одну ніч пише «найчорніший» роман, який повністю складається з усіх можливих кліше про афроамериканців. І ця історія викликає загальне захоплення! Чи піде Монк на угоду зі своєю совістю?

Анатомія падіння

Тривалість: 152 хвилини

Режисерка: Жустін Тріє

У ролях: Сандра Гюллер

Номінацій: 5

Письменницю Сандру Войтер підозрюють у смерті чоловіка Семюеля. Вона заперечує свою провину, проте не вірить ні в нещасний випадок, ні в самогубство. Єдиний свідок події — напівсліпий син Сандри і Семюеля Даніель. Під час судового розгляду хлопчик дізнається, що його батьки були нещасними у шлюбі та постійно сварилися. Чи вплине це на його свідчення?

Барбі

Тривалість: 114 хвилин

Режисерка: Ґрета Ґервіґ

У ролях: Марґо Роббі, Раян Ґослінґ, Америка Феррера, Сіму Лю

Номінацій: 8

Барбі безтурботно живе в пластмасовому рожевому світі, де немає місця смутку. Але все змінюється в один момент, коли в її голові заводяться невеселі думки про смерть, а на стегнах — целюліт. Барбі налаштована повернути все, як було, тому вирушає у Справжній Світ, щоб знайти дівчинку, яка в неї грається. Але поки наша героїня була відсутня, сталася справжнісінька революція під проводом Кена! Чи вдасться Барбі допомогти своїй дівчинці розв’язати накопичені проблеми, а після — перемогти патріархат, яким так перейнялися всі її подружки?

Залишенці

Тривалість: 133 хвилини

Режисер: Александр Пейн

У ролях: Пол Джаматті, ДаʼВін Джой Рендольф

Номінацій: 5

Цей фільм уже називають новою класикою різдвяного кіно. Напередодні свята всі мешканці елітної академії Бартон роз’їжджаються по домівках, щоб зустріти Різдво в родинному колі. Опалення вимкнене, з ялинки знімають прикраси, а потім і зовсім її перепродають. Все одно всі поїхали! Чи ні? На Різдво 1970 року в стінах Бартона змушені залишитися три людини. Сварливий вчитель, якого директор призначив черговим у покарання за те, що той завалив сина спонсора на іспиті. Розумний, але нетовариський студент, чия мама надто зайнята медовим місяцем із новим чоловіком. Кухарка, чий син нещодавно загинув на війні у В’єтнамі, а їй самій нікуди йти. У що виллється їхнє вимушене сусідство — у найгірше Різдво чи незабутній досвід?

Вбивці квіткової повні

Тривалість: 206 хвилин

Режисер: Мартін Скорсезе

У ролях: Леонардо ДіКапріо, Роберт де Ніро, Лілі Гладстон

Номінацій: 10

Індіанське плем’я оседжів проживає на землях, де виявили багаті родовища нафти. Тепер вони можуть вести заможне життя, купувати предмети розкоші, а білі американці змагаються за право їх обслуговувати. А одружитися з жінкою-індіанкою взагалі вважається неабияким успіхом! Саме так поступає заробітчанин Ернест, який невдовзі одружився на місцевій жительці Моллі. Попри всі багатства, життя в поселенні не можна назвати щасливим — індіанці один за одним помирають при загадкових обставинах, а Моллі втрачає усіх своїх родичів. Чи здатна вона добитися справедливого розслідування від влади? І яке відношення до всіх цих вбивств має її чоловік, якого вона щиро любить?

Маестро

Тривалість: 129 хвилин

Режисер: Бредлі Купер

У ролях: Бредлі Купер, Кері Малліган

Номінацій: 7

Біографічний фільм про американського композитора та диригента Леонарда Бернштейна. Творець картини та виконавець головної ролі Бредлі Купер намагався показати усю суперечливість образу Бернштейна. А для того, щоб в повній мірі втілити його на екрані, Купер 6 років опановував вміння диригувати. Проте стрічка отримала суперечливі відгуки критиків та простих глядачів.

Оппенгеймер

Тривалість: 180 хвилин

Режисер: Крістофер Нолан

У ролях: Кілліан Мерфі, Емілі Блант, Роберт Дауні-молодший, Метт Деймон, Флоренс Пʼю

Номінацій: 13

Історія американського вченого Роберта Оппенгеймера та його ролі у створенні атомної бомби. Головний фаворит цього оскарівського сезону. Головне питання — забере «Оппенгеймер» майже всі Оскари, як минулорічний «Все завжди та водночас» чи щось залишить іншим номінантам?

Минулі життя

Тривалість: 106 хвилин

Режисерка: Селін Сун

У ролях: Ґрета Лі, Тео Ю

Номінацій: 2

У дитинстві На Йон разом із родиною переїхала з Південної Кореї до Канади. Тепер її звати Нора. Вона (ніби як) щаслива, у неї (можна сказати) прекрасне життя поруч із (напевно) коханим чоловіком. Але одного разу вона зустрічає людину з дитинства — не просто знайомого, і навіть не друга, а когось більшого. І замислюється над тим, як би склалися їхні життя, якби вони не розлучилися багато років тому?

Бідолашні створіння

Тривалість: 141 хвилина

Режисер: Йоргос Лантімос

У ролях: Емма Стоун, Віллем Дефо, Марк Рафало

Номінацій: 11

Белла — вродлива молода жінка, яка поводиться наче мала дитина. Цьому є шокуюче пояснення: вона стала піддослідною доктора Годвіна Бакстера, який повернув до життя вагітну утопленницю, пересадивши їй мозок ненародженної доньки. Белла, яка й гадки не знає про своє минуле, із захопленням вивчає оточуючий її світ. Вона прагне свободи і знань, тому доктор Бакстер вже не може утримати її поряд із собою. Белла вирушає у подорож. Головне питання, хто кого підкорить — світ Беллу, чи Белла світ?

Зона інтересу

Тривалість: 106 хвилин

Режисер: Джонатан Ґлейзер

У ролях: Сандра Гюллер, Крістіан Фрідель

Номінацій: 5

Глядачі спостерігають за життям звичайної німецької родини. Нещодавно вони переїхали в мальовниче місце, де кругом зелені дерева, співають птахи, а недалеко від будинку протікає річка. Діти граються на свіжому повітрі, мати доглядає за садом з красивими квітами, а батько має можливість жити поруч зі своєю роботою, приділяючи таким чином більше часу сім’ї. Він часто приносить дружині подарунки, наприклад, шубу або французькі парфуми. Не нові, але що вдалося дістати на роботі, тим і живуть. Вона хвалиться матері, яка величезна капуста росте на її городі. І нікого з цієї взірцевої сім’ї не бентежать людські крики, постріли, і густий дим, що здіймається з труби за парканом. Бо за парканом татова робота — табір Освенцим. Що це, чергова історія про банальність зла чи щось більше?