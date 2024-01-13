КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 5 неголливудских фильмов, которые нельзя пропустить

Общество снега

Год: 2023

2023 Жанр: драма, триллер, основано на реальных событиях

драма, триллер, основано на реальных событиях Продолжительность: 144 минуты

144 минуты Страна: Испания, США

Рейс уругвайской команды по регби терпит крушение на леднике в Андах. Немногие пассажиры, выжившие в катастрофе, оказываются посреди неприветливых заснеженных гор. Кажется, что без теплой одежды и еды шансов на спасение нет. Или все-таки есть?

Это реальная история, которая произошла 13 октября 1972 года и известна как «Чудо в Андах». Поиски самолета были прекращены вскоре после крушения: никто не надеялся найти спасшихся, ведь до этого в подобных авиакатастрофах выживших не было. Не рассчитывая на помощь извне, пассажирам пришлось спасать себя самим, прибегая к ужасным методам.

Режиссер Хуан Антонио Байона ранее уже снимал фильм-катастрофу по реальным событиям — «Невозможное» о землетрясении в индийском океане и последовавшим за ним разрушительным цунами. В фильме снялись Наоми Уоттс и Юэн Макгрегор, а также совсем маленький Том Холланд — это был его первый фильм. «Невозможное» собрал множество наград и престижных номинаций. Ожидается, что «Общество снега» повторит его успех — у фильма высокие оценки и критиков, и зрителей, также он выдвинут от на премию «Оскар-2024» от Испании.

Анатомия падения

Год: 2023

2023 Жанр: судебная драма

судебная драма Продолжительность: 152 минуты

152 минуты Страна: Франция

Сандра Войтер — успешная писательница, которая становится главной подозреваемой в смерти своего мужа Сэмюэля. Несмотря на то, что она отрицает свою вину, следствие не верит ни в несчастный случай, ни в самоубийство. Единственный свидетель происшествия — Даниэль, сын Сандры и Сэмюэля, но мальчик — практически слепой. К тому же в ходе судебного разбирательства Даниэль узнает, насколько родители были несчастны в браке. Повлияет ли это на его показания?

На последнем кинофестивале в Каннах «Анатомия падения» получила главную награду — «Золотую пальмовую ветвь», а в начале 2024 года получила два «Золотых Глобуса» — за лучший фильм на иностранном языке и режиссуру.

Единственный совет — не смотрите трейлер, потому что от него складывается неправильное впечатление слишком динамичного развития событий. На самом деле эмоциональный накал в «Анатомии падения» назревает мягко и постепенно, но ближе к концу вы поймете, что на вас катится снежный ком.

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Решение уйти

Год: 2022

2022 Жанр: детектив, драма

детектив, драма Продолжительность: 138 минуты

138 минуты Страна: Южная Корея

Детектив Пак Хэ-Джун расследует загадочную смерть мужчины в горах. Он сразу начинает подозревать вдову погибшего, Со-рэ, в причастности к этому происшествию. Однако вскоре он понимает, что испытывает к Со-рэ не просто профессиональный интерес — Пак Хэ-Джун испытывает к женщине очень странную, болезненную привязанность. Что же возьмет верх — профессионализм или одержимость?

Любители детективов, вы оцените: «Решение уйти» — тот редкий случай, где в сюжете небанально используются современные гаджеты.

Режиссер Пак Чхан Ук известен в первую очередь, как создатель культового «Олдбоя», который для многих стал первым просмотренным южнокорейским фильмом. В «Решении уйти» нет и доли той жестокости, за которую известен «Олдбой», это красивый, красочный и атмосферный фильм. Однако жестокость не обязательно проявляется физически, и здесь это очень хорошо показано.

Аргентина, 1985

Год: 2022

2022 Жанр: судебная драма, основано на реальных событиях

судебная драма, основано на реальных событиях Продолжительность: 140 минуты

140 минуты Страна: Аргентина

Время правления хунты, которое длилось в Аргентине с 1976 по 1983 год, прошло. В стране уже два года как демократическое правительство. Его главная задача — расследовать все те ужасные преступления, которые совершили диктаторы. Но так как военные суды отказались выдвигать какие-либо обвинения, то к делу привлечен государственный прокурор Хулио Штрассера. Он сразу же начинает получать угрозы о расправе, а коллеги, чей опыт мог бы пригодиться, отказывают ему в помощи, так как боятся за свою репутацию и жизнь. Единственная надежда Штрассера — команда молодых юристов, буквально вчерашних студентов, чье чувство справедливости сильнее инстинкта самосохранения. Ребята хотят жить в стране, где больше никогда не будет происходить преступлений против человечности. Но хватит ли им опыта бороться с диктатурой?

RRR: Рядом ревет революция

Год: 2022

2022 Жанр: эпическая драма

эпическая драма Продолжительность: 182 минуты

182 минуты Страна: Индия

Фантастическая во всех смыслах история о том, как вполне реальные индийские революционеры Аллури Ситарам Раджу и Комарам Бхим бросают вызов английским колонистам. Если в реальности борцы за свободу жили в разные временные периоды, то в фильме они стали близкими друзьями и объединили усилия, чтобы вместе бороться против несправедливости и жестокости имперцев.

Если вы любите экшн-фильмы, где «Внезапно!» чередуется с «Вот это поворотом!», то RRR вас приятно удивит. На фоне Голливуда с его повторяющимися сюжетами и интеллектуального размеренного европейского кино, индийские фильмы не боятся быть очень пафосными, сверхэмоциональными и перенасыщенными. Но их это совсем не портит! Стоит отметить, что RRR частично снимался в Украине: его самая знаменитая сцена, танец под оскароносную песню Naatu Naatu, снималась на фоне Мариинского дворца в Киеве. Если вы пока не готовы выделить три часа на просмотр эпического эпика, то не пожалейте пяти минут, чтобы посмотреть эту сцену.