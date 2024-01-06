КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 5 фильмов 2023 года, которые захочется пересмотреть

Барби

Продолжительность: 114 минут

114 минут Режиссер: Грета Гервиг

Грета Гервиг В ролях: Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера, Кейт Маккиннон, Уилл Феррелл, Дуа Липа

В один прекрасный день Барби настигает экзистенциальный кризис: кукольный мирок больше не радует, на бедрах появился целлюлит, а былая беззаботность сменяется мыслями о смерти. Чтобы вернуть все так, как было, Барби должна отправится в Настоящий Мир и найти девочку, которая в нее играется. Но где ее искать? И как потом поднимать ей настроение? Ситуация усугубляется тем, что пока Барби отсутствовала, в кукольном мирке произошла самая настоящая революция под предводительством Кена!

В отличие от своего соседа по прокату, мрачного серьезного байопика «Оппенгеймера» (прекрасный трехчасовой фильм, который вряд ли захочется пересматривать в ближайшие несколько лет), «Барби» — красочная и легкая, к тому же с отличной музыкой. Кстати, про музыку: накануне Рождества Райан Гослинг выпустил праздничную версию своей песни про Кена из фильма.



Подземелья и драконы: Честь среди воров

Продолжительность: 134 минуты

134 минуты Режиссеры: Джон Дэйли, Джонатан Голдштейн

Джон Дэйли, Джонатан Голдштейн В ролях: Крис Пайн, Мишель Родригес, Хью Грант, Реге-Жан Пейдж, Джастис Смит, София Лиллис

Собираясь совершить дерзкое ограбление, главное собрать подходящую команду: варвара, чародея, плута, барда… Ведь грабить придется магическое хранилище, а там никогда не знаешь, чьи способности пригодятся. Однако для незадачливых грабителей все закончилось предательством и тюрьмой на ближайшие несколько лет. Выбравшись на свободу, бард Эдгин Дарвис, бывший лидером команды, обнаруживает насколько все изменилось. Причем в очень нехорошую сторону: его дочь попала в лапы к беспринципному подлецу, а Красные маги явно затевают нечто нехорошее и явно с массовыми жертвоприношениями. Что делать? Главное собрать подходящую команду!

Прошлые жизни

Продолжительность: 106 минут

106 минут Режиссер: Селин Сон

Селин Сон В ролях: Грета Ли, Тео Ю

Ты (вроде как) счастлива, у тебя (можно сказать) прекрасная жизнь рядом с (наверное) любимым мужем. Но однажды ты встречаешь человека из детства — не просто знакомого, и даже не друга, а кого-то большего. И сразу же задумываешься о том, как бы сложились ваши жизни, не расстанься вы тогда много лет назад?

«Прошлые жизни» — из тех историй, которые хочется пересматривать из раза в раз из-за их особой романтической атмосферы. Причем обязательно с ведерком мороженого.

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Мавка

Продолжительность: 99 минут

99 минут Режиссеры: Олександра Рубан, Олег Маламуж

Олександра Рубан, Олег Маламуж Роли озвучивали: Наталка Денисенко, Христина Соловий, Артем Пивоваров, Елена Кравец, Олег «Фагот» Михайлюта, Сергей Притула, Наталь Сумская, Михаил Хома, Юлия Санина, Назар Заднепровский, Олег Скрипка, Нина Матвиенко

Мавка только стала Хранительницей Источника Жизни, но уже ей предстоит сложный выбор между любовью к смертному юноше Лукашу и своим долгом защитить родной лес. Но так как Лукаш пришел в лес в числе тех, кто хочет украсть Источник Жизни, то выбор Мавки кажется очевидным. Или нет?

С учетом того, что «Мавку» делали аж 8 лет, то хочется еще раз ее пересмотреть хотя бы из соображений «Надо наверстывать!» Не хотите пересматривать или смотреть вообще, потому что мультики — это не ваше, то хотя бы послушайте заглавную песню в исполнении Артема Пивоварова и Христины Соловий.

Люксембург, Люксембург

Продолжительность: 110 минут

110 минут Режиссер: Антонио Лукич

Антонио Лукич В ролях: Рамил Насиров и Амил Насиров

Коля — неправильный близнец: водит маршрутку, хамит пассажирам, приторговывает легкими наркотиками, постоянно расстраивает маму. Вася — хороший близнец: служит в полиции, женился и растит дочку, хотел бы больше внимания от мамы, но мама занята Колей. Так бы все и тянулось, но неожиданно братьям поступает звонок из-за границы. Они узнают, что их биологический отец сейчас находится в Люксембурге при смерти. Братья спорят — ехать или нет, ведь много лет назад отец их бросил. Тем более как это сделать: у Коли в который раз начались проблемы с законом!

Этот фильм стоит пересматривать только ради того, чтобы растащить его на цитаты!

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