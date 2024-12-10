Как ветерану получить бесплатную юридическую помощь: пошаговый путь к результату

Не оставляем наедине с бедой

— Действительно, до сих пор к нам обращались только люди, родственники которых пропали без вести во время выполнения боевых задач, — рассказывает заведующая сектором «Ренийского бюро юридической помощи» Анжела Пенёва, — Моя коллега, юрист Анастасия Паниогло, помогла им направить запросы в Министерство внутренних дел, где нужно получить выписку, подтверждающую статус лица, которое является без вести пропавшим при особых обстоятельствах. Кроме того, юрист помогла написать заявление в полицию, чтобы зафиксировать факт уголовного преступления. Семьи пропавших без вести имеют право на денежную помощь, но, чтобы ее получить, нужно собрать полный пакет документов. Также родственники могут взять опеку над имуществом пропавшего, чтобы иметь право решать какие-то вопросы, допустим, связанные с оплатой коммунальных услуг. Семьям, которые не имеют вестей о родных, очень сложно, но мы не оставляем их наедине с бедой.

От консультации — до представительства в суде

— На какие именно юридические услуги имеют право ветераны и ветеранки ВСУ?

— Они имеют право на первичную и вторичную юридическую помощь. От консультаций юристов — до представительства интересов ветерана в суде, составления процессуальных документов (например, исков в суд) и тому подобное. Эту работу выполняют адвокаты и юристы системы бесплатной юридической помощи. Еще раз подчеркну: военнослужащие получают все эти услуги бесплатно.

— Военное право имеет свою специфику. Есть ли в бюро такие специалисты?

— Юрист Анастасия Паниогло прошла курсы военного права. Впрочем, мы всегда повышаем свою квалификацию, это непрерывный процесс.

— А если у ветерана, вернувшегося с фронта, возникла проблема, связанная с бизнесом? Знаю участника боевых действий, который после возвращения с фронта не смог получить государственный грант на расширение бизнеса, потому что возникли вопросы по аренде помещения, где он работает.

— Ветераны имеют право обращаться с любыми проблемами, без исключений: бизнес, имущественные вопросы и тому подобное. Если случай сложный, то назначается адвокат или юрист, имеющий большую практику именно в этом вопросе. Это может быть специалист из Одессы, Киева или другого города, его услуги возместит государство.

Идем вместе, шаг за шагом

— Какой алгоритм действий для ветерана, который нуждается в помощи юриста?

— Во-первых, надо прийти на консультацию. Обычно прием идет по принципу живой очереди. Чтобы не тратить в очереди время, лучше заранее позвонить и договориться о встрече.

Во-вторых, на первой встрече нужно предоставить документы, подтверждающие статус ветерана.

Кстати, если человеку отказали в предоставлении статуса участника боевых действий (УБД), а у него есть на это основания, то мы поможем обжаловать этот отказ.

В-третьих, для тщательного рассмотрения каждого обращения нам, юристам, нужно увидеть имеющиеся документы. Поэтому целесообразно сразу все взять с собой.

Часто бывает так: человек обращается с одним вопросом, но, чтобы его решить, нужно сделать несколько шагов. То есть решить несколько вопросов, чтобы достичь желаемого результата. Идем вместе, шаг за шагом.

Мы разъясняем алгоритм действий, при необходимости предоставляем письменные консультации. Четко прописываем, в какое учреждение обратиться, по какому адресу, по какому телефону. Консультируем, какую именно информацию необходимо получить и каким образом, чтобы решить вопрос.

В Ренийском бюро правовой помощи двое юристов, поэтому работаем довольно быстро.

Юристы, которые говорят на понятном языке

— Как это сложно! А если ветеран к тому же после ранения, то преодолеть этот марафон еще и физически непросто?

— Да, некоторых это тоже пугает, поэтому, во-первых, мы всегда предлагаем решать проблему поэтапно и задаем правильный алгоритм шагов. Очень важно сразу пойти по правильному пути. Переделывать всегда сложнее, еще и тратится время.

Во-вторых, мы предоставляем консультации «человеческим» языком, объясняем все доступно и понятно. Мы не используем юридические термины — человеку сложно разбираться. Поэтому вообще убрали канцеляризмы. Знаете, это как врач может написать заключение и рекомендации латиницей, а может объяснить пациенту состояние здоровья простыми словами.

В-третьих, мы сами делаем ксерокопии документов, чтобы человек не искал ксерокс. Следим, чтобы все нужные страницы были отсканированы. Сразу подсказываем, как правильно их заверить, какой датой, куда именно предоставить и каким образом.

Если нужно для обращения сделать электронный личный кабинет гражданина, а сам он не справится, то мы можем в этом помочь. Составляем и направляем запросы. Словом, действуем, чтобы помочь человеку. И очень радуемся, когда есть положительный результат.

Мы всегда ищем выход

— Имеют ли право на бесплатную юридическую помощь члены семей ветеранов?

— На юридическую консультацию так же как все остальные граждане. Но на вторичную юридическую помощь есть право только у родственников погибших или пропавших без вести. Знаете, в каждом случае надо смотреть: возможно, член семьи ветерана имеет право на бесплатную вторичную помощь по другим основаниям — низкие доходы (не превышают двух прожиточных минимумов), или человек является внутренне перемещенным лицом, или относится к другой льготной категории. Обращайтесь, пожалуйста, сделаем все возможное. Перечень лиц, имеющих право на бесплатную вторичную юридическую помощь, определен в статье 14 Закона Украины «О бесплатной юридической помощи».

— У вас на дверях я увидела телефон горячей линии — это как работает? Могут ли наши защитники обращаться по этому номеру?

— Конечно, есть возможность получить юридическую консультацию, позвонив по телефону 0-800-213 103, это бесплатно.

Мы сами по графику иногда дежурим на этой линии. Для нас это очень хорошая практика, ведь граждане задают самые разные вопросы. Самые распространенные — как получить статус УБД, компенсации. Бывают очень сложные случаи, когда утеряны документы. Но мы всегда ищем выход, советуемся с коллегами. На связи с нами даже известный адвокат в области военного права Мака Шония: в нестандартных ситуациях она тоже подключается и помогает, особенно если речь идет о юридической помощи родственникам пропавших без вести.

В конце хочу подчеркнуть: государство гарантирует ветеранам и ветеранкам бесплатную юридическую помощь — так что, пожалуйста, обращайтесь в государственные бюро, работающие в громадах. Мы очень рады, когда можем помочь.

Контакты Бюро юридической помощи

Сектор «Ренийское бюро юридической помощи»: город Рени, улица Степана Чобану, 125 (бывшая улица 28 Июня). Тел.: (04840) 4-02-71, 066-827-58-73.

Сектор «Бессарабское бюро юридической помощи»: поселок Бессарабское, ул. Центральная, 124. Тел.: (04847) 4-04-71, (04847) 4-04-47.

Оказание правовой помощи в Любашевской громаде: поселок Любашевка, адвокат Светлана Леонидовна Жмурко. Тел.: (066) 326-42-02.

Единый телефонный номер системы бесплатной юридической помощи: 0-800-213-103 (бесплатно).

Ця публікація підготовлена у співпраці з Українською Асоціацією Медіа Бізнесу та за підтримки ЮНЕСКО, за фінансування народу Японії. Автори несуть відповідальність за вибір і виклад фактів, що містяться в цій публікації, а також за висловлені думки. які не обов’язково належать ЮНЕСКО та жодним чином не зобов’язують Організацію

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