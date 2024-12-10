Як ветерану отримати безоплатну правничу допомогу: покроковий шлях до результату

Не залишаємо наодинці з бідою

– Дійсно, досі до нас зверталися лише люди, родичі яких зникли безвісти під час виконання бойових завдань, – розповідає завідувачка сектору «Ренійського бюро правничої допомоги» Анжела Пєнєва. – Моя колежанка, юристка Анастасія Паніогло, допомогла їм направити запити до Міністерства внутрішніх справ, де потрібно отримати витяг, який підтверджує статус особи, яка є безвісти зниклою за особливих обставин. Крім того, юристка допомогла написати заяву до поліції, щоб зафіксувати факт кримінального злочину. Родини зниклих безвісти мають право на грошову допомогу, але, щоб її отримати, потрібно зібрати повний пакет документів. Також родичі можуть взяти опіку над майном зниклого, щоб мати право вирішувати якісь питання, припустимо, пов’язані з оплатою комунальних послуг. Родинам, які не мають звісток про рідних, дуже складно, але ми не залишаємо їх наодинці з бідою.

Від консультації – до представництва в суді

– На які саме юридичні послуги мають право ветерани та ветеранки ЗСУ?

– Вони мають право на первинну і вторинну правничу допомогу. Від консультацій юристів – до представництва інтересів ветерана у суді, складання процесуальних документів (наприклад, позовів до суду) тощо. Цю роботу виконують адвокати та юристи системи безоплатної правничої допомоги. Ще раз наголошу: військовослужбовці отримують всі ці послуги безоплатно.

– Воєнне право має свою специфіку. Чи є в бюро такі фахівці?

– Юристка Анастасія Паніогло пройшла курси військового права. Втім, ми завжди підвищуємо свою кваліфікацію, це безперервний процес.

– А якщо у ветерана, який повернувся з фронту, виникла проблема, пов’язана з бізнесом? Знаю учасника бойових дій, який після повернення з фронту не зміг отримати державний грант на розширення бізнесу, тому що виникли питання щодо оренди приміщення, де він працює.

– Ветерани мають право звертатись з будь-якими проблемами, без виключень: бізнес, майнові питання тощо. Якщо випадок складний, то призначається адвокат чи юрист, що має більшу практику саме в цьому питанні. Це може бути фахівець з Одеси, Києва чи іншого міста, його послуги відшкодує держава.

Йдемо разом, крок за кроком

– Який алгоритм дій для ветерана, який потребує допомоги юриста?

– По-перше, треба прийти на консультацію. Зазвичай прийом йде за принципом живої черги. Щоб не витрачати в черзі час, краще заздалегідь зателефонувати і домовитись про зустріч.

По-друге, на першій зустрічі потрібно надати документи, що підтверджують статус ветерана.

До речі, якщо людині відмовили у наданні статусу учасника бойових дій (УБД), а в неї є на це підстави, то ми допоможемо оскаржити цю відмову.

По-третє, для ретельного розгляду кожного звернення нам, юристам, потрібно побачити наявні документи. Отже, доцільно одразу все взяти із собою.

Часто буває так: людина звертається з одним питанням, але, щоб його вирішити, потрібно зробити декілька кроків. Тобто вирішити декілька питань, щоб досягти бажаного результату. Йдемо разом, крок за кроком.

Ми роз’яснюємо алгоритм дій, за потреби надаємо письмові консультації. Чітко прописуємо, до якої установи звернутись, за якою адресою, за яким телефоном. Консультуємо, яку саме інформацію необхідно отримати і яким чином, щоб вирішити питання.

У Ренійському бюро правничої допомоги двоє юристів, тож працюємо доволі швидко.

Юристи, які говорять зрозумілою мовою

– Як це складно! А якщо ветеран до того ж після поранення, то подолати цей марафон ще й фізично непросто?

– Так, декого це теж лякає, тому, по-перше, ми завжди пропонуємо вирішувати проблему поетапно і задаємо правильний алгоритм кроків. Дуже важливо одразу піти правильним шляхом. Переробляти завжди складніше, ще й витрачається час.

По-друге, ми надаємо консультації «людською» мовою, пояснюємо все доступно і зрозуміло. Ми не використовуємо юридичні терміни – людині складно розбиратися. Тож взагалі прибрали канцеляризми. Знаєте, це як лікар може написати висновок і рекомендації латиницею, а може пояснити пацієнту стан здоров’я простими словами.

По-третє, ми самі робимо ксерокопії документів, щоб людина не шукала ксерокс. Слідкуємо, щоб всі потрібні сторінки були відскановані. Одразу підказуємо, як правильно їх засвідчити, якою датою, куди саме надати і яким чином.

Якщо потрібно для звернення зробити електронний особистий кабінет громадянина, а сам він не впорається, то ми можемо в цьому допомогти. Складаємо і направляємо запити. Словом, діємо, щоб допомогти людині. І дуже радіємо, коли є позитивний результат.

Ми завжди шукаємо вихід

– Чи мають право на безоплатну правничу допомогу члени родин ветеранів?

– На юридичну консультацію так само як всі інші громадяни. Але на вторинну правничу допомогу є право лише у родичів загиблих чи зниклих безвісти. Знаєте, в кожному випадку треба дивитись: можливо, член родини ветерана має право на безоплатну вторинну допомогу з інших підстав — низькі доходи (не перевищують двох прожиткових мінімумів), чи людина є внутрішньо переміщеною особою, чи належить до іншої пільгової категорії. Звертайтесь, будь ласка, зробимо все можливе. Перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, визначено у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу».

– У вас на дверях я побачила телефон гарячої лінії – це як працює? Чи можуть наші захисники звертатись за цим номером?

– Звичайно, є можливість отримати юридичну консультацію, зателефонувавши за номером 0-800-213 103, це безкоштовно.

Ми самі по графіку інколи чергуємо на цій лінії. Для нас це дуже добра практика, адже громадяни ставлять самі різні питання. Найпоширеніші – як отримати статус УБД, компенсації. Бувають дуже складні випадки, коли втрачені документи. Але ми завжди шукаємо вихід, радимося з колегами. На зв’язку з нами навіть відома адвокатиня в галузі воєнного права Мака Шонія: у нестандартних ситуаціях вона теж підключається й допомагає, особливо якщо йдеться про юридичну допомогу родичам зниклих безвісти.

Наприкінці хочу підкреслити: держава гарантує ветеранам і ветеранкам безоплатну правничу допомогу – отже, будь ласка, звертайтеся до державних бюро, що працюють у громадах. Ми дуже раді, коли можемо допомогти.

Контакти Бюро правничої допомоги

Сектор «Ренійське бюро правничої допомоги»: місто Рені, вулиця Степана Чобану, 125 (колишня вулиця 28 Червня). Тел.: (04840) 4-02-71, 066-827-58-73.

Сектор «Бессарабське бюро правничої допомоги»: селище Бессарабське, вул. Центральна, 124. Тел.: (04847) 4-04-71, (04847) 4-04-47.

Надання правової допомоги у Любашівській громаді: селище Любашівка, адвокат Світлана Леонідівна Жмурко. Тел.: (066) 326-42-02.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правничої допомоги: 0-800-213-103 (безкоштовно).

Ця публікація підготовлена у співпраці з Українською Асоціацією Медіа Бізнесу та за підтримки ЮНЕСКО, за фінансування народу Японії. Автори несуть відповідальність за вибір і виклад фактів, що містяться в цій публікації, а також за висловлені думки. які не обов’язково належать ЮНЕСКО та жодним чином не зобов’язують Організацію

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