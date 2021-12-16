Как удалить наклейку с бытовой техники, стекла и мебели

Наклейки оставляют после себя грязные следы. Есть три основных способа, чтобы удалить остатки клея: механический, химический и тепловой. Какой из них выбрать, зависит от поверхности и материала.

Давайте разберемся, как удалить наклейки, не повредив и не поцарапав поверхность.

Как удалить наклейку с техники и пластика?

Для начала следует убедиться, что наклейка на корпусе электроники не влияет на гарантию. На многих ноутбуках, игровых приставках и телевизорах бывают наклейки с серийным номером, а также специальные наклейки-пломбы, защищающие болты. Повреждение может аннулировать гарантию.

Пластик очень легко царапается, поэтому лучше начать с теплового метода. Нагрейте наклейку феном для сушки волос с расстояния 20-30 см, мощность выставьте самую маленькую. Не перегревайте корпус техники, контролируйте температуру рукой, она должна быть терпимой.

Затем попробуйте соскрести наклейку ногтем или пластиковым скребком — банковской или дисконтной картой. Остатки клея лучше удалить мыльным раствором:

Разведите одну ложку средства для мытья посуды в чашке с горячей водой Аккуратно смочите наклейку раствором и оставьте на 5 минут Соскребите клей пластиковым скребком и повторите процедуру

Если мыльный раствор не справляется, можете попробовать растительное или оливковое масло. Маслянистые жидкости хорошо растворяют клей. Смочите наклейку маслом и оставьте на 1-2 часа. Затем аккуратно вытрите поверхность, чтобы не размазать масло, и удалите остатки клея пластиковым скребком.

Будьте осторожны со спиртом, ацетоном или уксусом. Они могут оставить на пластике разводы. Лучше использовать влажные дезинфицирующие салфетки, потому что концентрация спирта в них небольшая.

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Как убрать наклейку со стекла или посуды?

Стекло хорошо выдерживает любую химию. Можно начать с мыльного раствора, растительного масла или средства WD-40. Смочите загрязненный участок, оставьте на 1 час, а потом соскребите остатки клея. Если пятно не удаляется, можно попробовать химию посильнее:

средство для снятия лака

водка

уксус

спирт

ацетон

уайт-спирит

Этикетки на бутылках, тарелках и чашках бывают с удивительно прочным клеем. В таком случае поможет тепловой метод. Налейте или поместите стеклянную посуду в кипяток, либо немного нагрейте феном. Это поможет размягчить клей.

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Как удалить наклейку с мебели и дерева?

Для полированной мебели хорошо подойдет растительное масло. Оно размягчит клей и остатки наклейки можно будет аккуратно соскрести. Не стоит нагревать наклейку феном, потому что на лакированной поверхности останутся светлые пятна.

Окрашенное или необработанное дерево лучше переносит тепловое воздействие. Можно попробовать нагреть место феном, а потом убрать остатки клея салфеткой, смоченной в спирте. Растительное масло использовать не нужно, оно оставляет темные пятна на дереве, от которых потом сложно избавиться.

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Фото: Freepik, pinterest.com

