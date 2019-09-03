5 секретов: как легко почистить чугунную сковороду

Многие хозяйки считают чугунную сковороду самой удобной для жарки. В ней равномерно распределяется тепло, продукты не подгорают, да и царапин она не боится. Однако в процессе ее чистки возникает множество проблем. Как же правильно ухаживать за чугунной сковородой и какими средствами ее чистить?

Секрет №1. В емкость, которая вместит вашу чугунную сковороду, налейте воду. Сюда же добавьте полстакана стирального порошка и такое же количество кальцинированной соды. Также в этот раствор нужно выдавить один тюбик канцелярского клея. Все это, вместе со сковородой, поставьте кипятиться на протяжении двух часов. За это время нагар начнет постепенно отпадать от посуды. После чего возьмите щетку и почистите сковородку. Процедуру можно повторять несколько раз.

Секрет №2. Для того чтобы отмыть нагар из жира, воспользуйтесь уксусной кислотой вместо воды. Потребуется большое количество жидкости, но результаты очистки порадуют. После процесса очистки, посуду следует тщательно вымыть моющими средствами и прополоскать в теплой воде.

Секрет № 3. Налейте в большую емкость газированной воды «Coca-Cola». Положите туда сковороду и оставьте на сутки. Спустя указанное время очистите утварь с помощью губки для мытья посуды.

Секрет № 4. Очистить черный слой на чугунной сковороде поможет обычный песок. Насыпьте его в посуду и поставьте на медленный огонь. Спустя три часа снимите сковороду с огня и обстучите ее об пол. Недостаток такого метода — неприятный запах вовремя нагревания песка.

Секрет №5. Отмыть чугун от нагара может и хозяйственное мыло. Натрите половину бруска в утварь и залейте все горячей водой. После чего, поставьте емкость на огонь до кипения. Кипятить такую смесь нужно на протяжении получаса.

Совет

Чтобы уберечь новую сковороду от появления черного нагарного слоя, насыпьте в нее соль и поставьте на огонь. Когда соль приобретет коричневый оттенок, снимите сковороду с огня. Как только соль немного остынет, ею нужно почистить утварь. Уже чистую утварь смажьте подсолнечным маслом и положите в разогретую духовку на пару минут.

Фото: homester.com.ua