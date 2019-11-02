Хозяйке на заметку: как удалить следы от скотча

Следы скотча очистить очень трудно, особенно со стеклянных поверхностей. Есть несколько способов, которые помогут избавиться от липких следов быстро и без усилий.

Масло. Смочите ватку любым растительным или эфирным маслом и обработайте места, где был приклеен скотч. Через 10 минут протрите поверхность сухой тряпкой – клей размягчится и его можно будет легко удалить.

Бытовая химия. Намочите кусочек ткани бензином или ацетоном, водкой или любой спиртовой настойкой. Годится даже раствор аммиака. Протрите загрязненное стекло, а затем промойте чистой водой. Эти средства можно использовать даже для пластика.

Сода. Разведите соду с небольшим количеством воды так, чтобы получился густой раствор. Нанесите его на губку и протрите ею поверхность со следами скотча. При этом нужно помнить, что сода может поцарапать стекло, поэтому будьте осторожны.

Фото: decopack-msk.ru