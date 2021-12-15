Как составить объявление, чтобы быстро продать подержанную вещь?

В конце года люди традиционно избавляются от надоевших вещей. Их выбрасывают, относят в гараж, прячут в кладовке или на балконе. Но можно извлечь из старой вещи выгоду, продав ее по сходной цене.
Давайте разберемся, как сделать объявление о продаже привлекательным и получить прибыль.
Как сделать качественное фото?
Вещь нужно подготовить к съемке. Протереть пыль, удалить пятна, а если это одежда, то погладить.
Фон лучше подбирать контрастный и однотонный, чтобы вещь было удобно рассматривать. Если товар в темных цветах, то задник должен быть светлым, и наоборот. Старайтесь не фотографировать вещи на пестром фоне, потому что такой фон будет отвлекать внимание покупателя на себя.
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Лучше всего делать фото при дневном свете. Искусственное освещение дает больше теней, искажает цветопередачу. Чтобы не «заваливать горизонт», включите в настройках камеры смартфона специальную сетку. Если камера поддерживает режим съемки HDR, то можно его активировать. Особенность этого режима в том, что он делает за один раз несколько фотографий, а потом «совмещает» их. В результате снимок получается более ярким, а детали более отчетливыми.
Сделайте фотографии с разных ракурсов: в том числе, сверху и с обратной стороны. Если есть изъяны, то их тоже лучше сфотографировать. Вещь с царапиной или дефектом не подойдет для подарка — вы сэкономите свое и чужое время, показав все как есть.
Какой должен быть заголовок?
Длина заголовка, как правило, ограничена, поэтому нужно вместить в него основную мысль. Именно от заголовка зависит, будут ли вообще читать ваше объявление или прокрутят страницу сайта дальше. Покупатели ищут товар по ключевым фразам: смартфон samsung, игровой ноутбук, горный велосипед, платье для девочки, вратарская форма на мальчика. Начните заголовок с подобной ключевой фразы.
Избегайте шаблонных фраз, будьте оригинальными. Вы не единственный продавец на сайте, поэтому нужно привлечь внимание покупателя. Можно использовать эмоции, например, пообещать бонус в конце заголовка: флешка в подарок, в оригинальной упаковке и тому подобное.
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Как сделать привлекательное описание?
Прежде чем придумывать текст, представьте себя на одну минуту покупателем своего товара, советуют в службе поддержки сайта бесплатных объявлений OLX. Подумайте, о чем стоит упомянуть в тексте, а какую информацию можно не писать.
Первые два предложения самые важные, они должны привлекать потенциального покупателя. Не стоит начинать с дополнительных параметров и характеристик, пишите сразу по сути. Если продаете радиатор от своего автомобиля, то начало может выглядеть примерно так: «Продаю радиатор в хорошем состоянии, вымыт и упакован. Без повреждений и течи, снят с Dodge Challenger». После этого можно переходить к описанию выгоды, которую получит покупатель, приобретая у вас вещь.
Пишите абзацами не больше 3-4 предложений. Ставьте между абзацами пробелы. Объявления, написанные сплошным текстом, плохо воспринимаются глазом. Чтобы читать сплошной текст без абзацев, нужно прикладывать усилие, а это отталкивает покупателей.
Используйте в тексте ключевые слова. Ваш товар смогут найти не только на сайте бесплатных объявлений, но и с помощью поисковых систем. Например, если продаете усилитель мощности для аудиосистемы, то используйте словосочетание «усилитель мощности» несколько раз в тексте. Подобрать правильные ключевые слова можно на сервисе Kparser.
Не забудьте указать условия доставки. Чем больше вы предложите вариантов, тем больше круг потенциальных клиентов.
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