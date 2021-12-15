Как составить объявление, чтобы быстро продать подержанную вещь?

В конце года люди традиционно избавляются от надоевших вещей. Их выбрасывают, относят в гараж, прячут в кладовке или на балконе. Но можно извлечь из старой вещи выгоду, продав ее по сходной цене.

Давайте разберемся, как сделать объявление о продаже привлекательным и получить прибыль.

Как сделать качественное фото?

Вещь нужно подготовить к съемке. Протереть пыль, удалить пятна, а если это одежда, то погладить.

Фон лучше подбирать контрастный и однотонный, чтобы вещь было удобно рассматривать. Если товар в темных цветах, то задник должен быть светлым, и наоборот. Старайтесь не фотографировать вещи на пестром фоне, потому что такой фон будет отвлекать внимание покупателя на себя.

Лучше всего делать фото при дневном свете. Искусственное освещение дает больше теней, искажает цветопередачу. Чтобы не «заваливать горизонт», включите в настройках камеры смартфона специальную сетку. Если камера поддерживает режим съемки HDR, то можно его активировать. Особенность этого режима в том, что он делает за один раз несколько фотографий, а потом «совмещает» их. В результате снимок получается более ярким, а детали более отчетливыми.

Сделайте фотографии с разных ракурсов: в том числе, сверху и с обратной стороны. Если есть изъяны, то их тоже лучше сфотографировать. Вещь с царапиной или дефектом не подойдет для подарка — вы сэкономите свое и чужое время, показав все как есть.

Какой должен быть заголовок?

Длина заголовка, как правило, ограничена, поэтому нужно вместить в него основную мысль. Именно от заголовка зависит, будут ли вообще читать ваше объявление или прокрутят страницу сайта дальше. Покупатели ищут товар по ключевым фразам: смартфон samsung, игровой ноутбук, горный велосипед, платье для девочки, вратарская форма на мальчика. Начните заголовок с подобной ключевой фразы.

Избегайте шаблонных фраз, будьте оригинальными. Вы не единственный продавец на сайте, поэтому нужно привлечь внимание покупателя. Можно использовать эмоции, например, пообещать бонус в конце заголовка: флешка в подарок, в оригинальной упаковке и тому подобное.

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Как сделать привлекательное описание?

Прежде чем придумывать текст, представьте себя на одну минуту покупателем своего товара, советуют в службе поддержки сайта бесплатных объявлений OLX. Подумайте, о чем стоит упомянуть в тексте, а какую информацию можно не писать.

Первые два предложения самые важные, они должны привлекать потенциального покупателя. Не стоит начинать с дополнительных параметров и характеристик, пишите сразу по сути. Если продаете радиатор от своего автомобиля, то начало может выглядеть примерно так: «Продаю радиатор в хорошем состоянии, вымыт и упакован. Без повреждений и течи, снят с Dodge Challenger». После этого можно переходить к описанию выгоды, которую получит покупатель, приобретая у вас вещь.

Пишите абзацами не больше 3-4 предложений. Ставьте между абзацами пробелы. Объявления, написанные сплошным текстом, плохо воспринимаются глазом. Чтобы читать сплошной текст без абзацев, нужно прикладывать усилие, а это отталкивает покупателей.

Используйте в тексте ключевые слова. Ваш товар смогут найти не только на сайте бесплатных объявлений, но и с помощью поисковых систем. Например, если продаете усилитель мощности для аудиосистемы, то используйте словосочетание «усилитель мощности» несколько раз в тексте. Подобрать правильные ключевые слова можно на сервисе Kparser.

Не забудьте указать условия доставки. Чем больше вы предложите вариантов, тем больше круг потенциальных клиентов.

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