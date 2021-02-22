Каждый год международные организации проводят исследования в разных странах на предмет уровня бедности. Исходя из этих данных, на конец прошлого года уровень бедности в нашей стране вырос до 50%. Понятно, что падение качества жизни связано, в частности, с коронавирусом и карантином, но причин и без этого хватает. Вопрос в том, почему мы становимся все беднее и можно ли изменить сложившуюся ситуацию?

О ценах на продукты и долгах за коммуналку

Существует такое понятие, как относительная бедность, – это доход ниже уровня реального (а не установленного по закону) прожиточного минимума. Еще в 2010 году бедными можно было назвать более четверти населения Украины. В начале 2020 года, по словам Эллы Либановой, директора Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи, больше половины украинцев оказались за чертой бедности. Теперь же армия нуждающихся стала еще больше.

Причем, если брать исключительно пенсионеров, то 80% получают пенсию ниже реального прожиточного минимума, который, по данным Министерства социальной политики, составляет более 4000 гривен.

Начиная с 2001 года, в Украине разрабатывают «Стратегию преодоления бедности», но улучшений нет и ситуация становится все печальнее. Далеко ходить не будем – возьмем то, что «ближе к телу».

Продукты

За 2020 год цены на продукты выросли в среднем на 2,5%, а по некоторым позициям рост составил до 6-8% (хлеб, молоко, сыр, масло). В январе этого года подорожали крупы (рис, гречка, манка и пшено) и хлеб из муки высшего сорта. Выросли в цене сало, мясо и птица. Не удержались на прежних позициях яйца, сыры, сметана и подсолнечное масло. Начали дорожать и овощи.

Жилищно-коммунальные услуги

С января выросли тарифы практически на все виды коммунальных услуг – воду и водоотведение, электроэнергию (отменили льготный тариф), газ (его на время «притормозили»). Намеревались поднять расценки и на тепло, но в этом отопительном сезоне решили оставить старые тарифы. И то – благодаря массовым протестам, которые прошли в разных регионах страны.

Цены на проезд

Еще в прошлом году перевозчики заявили, что работают в минус – тарифы давно не актуальны. А с учетом карантина пассажиропоток вообще уменьшился, при этом и бензин покупать надо, и машины ремонтировать. С 6 февраля перевозчики уже подняли тарифы в нескольких районах Киевской области (Бровары, Боярка, Белая Церковь). Хотят поднять цены на проезд и в столице. Также поговаривают об увеличении платы за проезд в Сумах и Львове, Житомире и Хмельницком. Не заставят себя ждать перевозчики и в других городах и областях. Эксперты отмечают, что повышения стоит ждать в марте-апреле.

О падении уровня жизни и явных проблемах красноречиво говорит рост задолженности за коммунальные услуги. В январе долги населения составили 73 миллиарда гривен – у людей просто нет денег платить даже по старым тарифам. Продолжается и отток наших граждан, которые едут за границу в надежде заработать. По скромным подсчетам, Украину с этой целью покинуло около трех миллионов человек.

Наши расходы

По данным Государственной службы статистики, структура расходов среднестатистической украинской семьи выглядит так:

питание – 48% доходов;

оплата коммунальных услуг – 30-35%;

культурные потребности, образование и одежда – 17-22%.

Вместо субсидий должна быть достойная пенсия

Почему так? Ответ на этот вопрос все знают – работать, чтобы прокормить семьи, негде, во всех сферах жизни тотальная коррупция, которая стала привычной за последние десятилетия. И все это на фоне неадекватно больших зарплат министров, депутатов, чиновников стратегических предприятий. А кто подумает о простых людях по принципу не «человек для государства», а «государство для человека»? Хотя… думают, если речь идет о субсидиях на оплату коммунальных услуг. А людям, как ни странно, не нужны субсидии, которые равны размеру пенсии. Им нужна пенсия, которой бы хватало на оплату коммуналки, на покупку продуктов, лекарств, одежды и на удовлетворение культурных запросов. Как это работает в других странах. Для сравнения приведем размеры минимальных пенсий в странах Европы.

Кто на что живет?

Страна Минимальная пенсия Украина 60 евро Латвия 150 евро Болгария 153 евро Эстония 190 евро Литва 200 евро Польша 200 евро Германия 416 евро Великобритания 500 евро Португалия 540 евро Испания 657 евро Италия 750 евро Швеция 800 евро Франция 903 евро

Возвращаясь к теме достойного уровня жизни, можно напомнить о том, что некоторым государствам понадобилось совсем немного времени для восстановления и процветания.

Так, в Польше уменьшение подоходного налога, создание большого внутреннего рынка товаров и услуг, снижение уровня безработицы привело к улучшению качества жизни не на бумаге, а в реальности. Там был снижен пенсионный возраст (с 67 лет он уменьшился для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60 лет), введена тринадцатая пенсия для каждого пенсионера, выплачивается серьезная поддержка семьям с детьми. Что нам мешает жить еще лучше?

Ольга Новикова

Фото: ukraina.ru

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