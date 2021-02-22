Каждый год международные организации проводят исследования в разных странах на предмет уровня бедности. Исходя из этих данных, на конец прошлого года уровень бедности в нашей стране вырос до 50%. Понятно, что падение качества жизни связано, в частности, с коронавирусом и карантином, но причин и без этого хватает. Вопрос в том, почему мы становимся все беднее и можно ли изменить сложившуюся ситуацию?
О ценах на продукты и долгах за коммуналку
Существует такое понятие, как относительная бедность, – это доход ниже уровня реального (а не установленного по закону) прожиточного минимума. Еще в 2010 году бедными можно было назвать более четверти населения Украины. В начале 2020 года, по словам Эллы Либановой, директора Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи, больше половины украинцев оказались за чертой бедности. Теперь же армия нуждающихся стала еще больше.
Причем, если брать исключительно пенсионеров, то 80% получают пенсию ниже реального прожиточного минимума, который, по данным Министерства социальной политики, составляет более 4000 гривен.
Начиная с 2001 года, в Украине разрабатывают «Стратегию преодоления бедности», но улучшений нет и ситуация становится все печальнее. Далеко ходить не будем – возьмем то, что «ближе к телу».
Продукты
За 2020 год цены на продукты выросли в среднем на 2,5%, а по некоторым позициям рост составил до 6-8% (хлеб, молоко, сыр, масло). В январе этого года подорожали крупы (рис, гречка, манка и пшено) и хлеб из муки высшего сорта. Выросли в цене сало, мясо и птица. Не удержались на прежних позициях яйца, сыры, сметана и подсолнечное масло. Начали дорожать и овощи.
Жилищно-коммунальные услуги
С января выросли тарифы практически на все виды коммунальных услуг – воду и водоотведение, электроэнергию (отменили льготный тариф), газ (его на время «притормозили»). Намеревались поднять расценки и на тепло, но в этом отопительном сезоне решили оставить старые тарифы. И то – благодаря массовым протестам, которые прошли в разных регионах страны.
Цены на проезд
Еще в прошлом году перевозчики заявили, что работают в минус – тарифы давно не актуальны. А с учетом карантина пассажиропоток вообще уменьшился, при этом и бензин покупать надо, и машины ремонтировать. С 6 февраля перевозчики уже подняли тарифы в нескольких районах Киевской области (Бровары, Боярка, Белая Церковь). Хотят поднять цены на проезд и в столице. Также поговаривают об увеличении платы за проезд в Сумах и Львове, Житомире и Хмельницком. Не заставят себя ждать перевозчики и в других городах и областях. Эксперты отмечают, что повышения стоит ждать в марте-апреле.
О падении уровня жизни и явных проблемах красноречиво говорит рост задолженности за коммунальные услуги. В январе долги населения составили 73 миллиарда гривен – у людей просто нет денег платить даже по старым тарифам. Продолжается и отток наших граждан, которые едут за границу в надежде заработать. По скромным подсчетам, Украину с этой целью покинуло около трех миллионов человек.
Наши расходы
По данным Государственной службы статистики, структура расходов среднестатистической украинской семьи выглядит так:
- питание – 48% доходов;
- оплата коммунальных услуг – 30-35%;
- культурные потребности, образование и одежда – 17-22%.
Вместо субсидий должна быть достойная пенсия
Почему так? Ответ на этот вопрос все знают – работать, чтобы прокормить семьи, негде, во всех сферах жизни тотальная коррупция, которая стала привычной за последние десятилетия. И все это на фоне неадекватно больших зарплат министров, депутатов, чиновников стратегических предприятий. А кто подумает о простых людях по принципу не «человек для государства», а «государство для человека»? Хотя… думают, если речь идет о субсидиях на оплату коммунальных услуг. А людям, как ни странно, не нужны субсидии, которые равны размеру пенсии. Им нужна пенсия, которой бы хватало на оплату коммуналки, на покупку продуктов, лекарств, одежды и на удовлетворение культурных запросов. Как это работает в других странах. Для сравнения приведем размеры минимальных пенсий в странах Европы.
Кто на что живет?
|Страна
|Минимальная пенсия
|Украина
|60 евро
|Латвия
|150 евро
|Болгария
|153 евро
|Эстония
|190 евро
|Литва
|200 евро
|Польша
|200 евро
|Германия
|416 евро
|Великобритания
|500 евро
|Португалия
|540 евро
|Испания
|657 евро
|Италия
|750 евро
|Швеция
|800 евро
|Франция
|903 евро
Возвращаясь к теме достойного уровня жизни, можно напомнить о том, что некоторым государствам понадобилось совсем немного времени для восстановления и процветания.
Так, в Польше уменьшение подоходного налога, создание большого внутреннего рынка товаров и услуг, снижение уровня безработицы привело к улучшению качества жизни не на бумаге, а в реальности. Там был снижен пенсионный возраст (с 67 лет он уменьшился для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60 лет), введена тринадцатая пенсия для каждого пенсионера, выплачивается серьезная поддержка семьям с детьми. Что нам мешает жить еще лучше?
Ольга Новикова
Фото: ukraina.ru
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